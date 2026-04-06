Colombia

Esta fue la fiesta electrónica clandestina que la CAR suspendió en los cerros orientales de Bogotá: cuál fue la razón

El operativo ambiental se llevó a cabo tras detectar una convocatoria a través de plataformas digitales, donde ofrecieron servicios no autorizados

Guardar
La instalación de carpas, la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas se realizaba sin autorización en zona de reserva - crédito Eaab
La instalación de carpas, la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas se realizaba sin autorización en zona de reserva - crédito Eaab

La suspensión de una fiesta clandestina de electrónica en el predio Lost Forest, dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá, marcó un nuevo episodio en la defensa de los entornos naturales de la ciudad.

La decisión fue adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía Local de Chapinero y la Policía Nacional, luego de identificar que el evento de música techno incumplía la normatividad ambiental vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, que se promocionaba en redes sociales, incluía la instalación de carpas, así como la venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Las autoridades consideraron que estas acciones suponían una transformación del ecosistema y la explotación de recursos en una zona declarada reserva forestal protectora, lo que constituye una infracción grave.

Razones para la suspensión del evento

La Resolución 1766 de 2016 protege los Cerros Orientales como espacio regulador del agua, conservador de biodiversidad y barrera ecológica fundamental para Bogotá.

Organizar actividades masivas en este entorno no solo amenaza la integridad del ecosistema, sino que contradice la normativa ambiental que restringe usos recreativos activos, fogatas y cualquier práctica que implique contaminación o alteración del hábitat.

El director de la regional CAR Bogotá-La Calera, Yuber Cárdenas, aclaró que el evento no se ajustaba a los usos permitidos en esta área. Recordó que la legislación ambiental vigente, en su numeral 9, prohíbe expresamente actividades de recreación activa, fogatas y disposición de residuos contaminantes.

Según la autoridad, estos límites buscan prevenir daños irreparables en una de las estructuras ecológicas más representativas de la ciudad.

Temas Relacionados

Fiesta techno Cerros OrientalesSuspensión fiesta electrónicaCARÁrea protegida BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no liberar a sus jugadores: el presidente del país los retuvo para celebrar

Cedric Bakambu del Betis de España y Chancel Mbemba del Lille de Francia son algunos de los jugadores cuyos clubes han elevado la queja formal por la ausencia después de terminada la fecha FIFA

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no liberar a sus jugadores: el presidente del país los retuvo para celebrar

Estarían robando cabello en Transmilenio, asegura denuncia ciudadana: “Primero ofrecen comprarlo”

En el video relata que personas desconocidas se acercan a ofrecer dinero por cabello y, tras la negativa, advierten un posible robo de este en portales de Transmilenio y zonas comerciales

Estarían robando cabello en Transmilenio, asegura denuncia ciudadana: “Primero ofrecen comprarlo”

Escándalo por posibles contactos entre el Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo’: el Centro Democrático pidió explicaciones a la Fiscalía por “su silencio”

Noticias Caracol reveló grabaciones que vinculan a Jorge Lemus, exdirector del DNI, y al abogado de “Papá Pitufo” en una supuesta red de contactos secretos avalada por altos funcionarios del Gobierno

Escándalo por posibles contactos entre el Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo’: el Centro Democrático pidió explicaciones a la Fiscalía por “su silencio”

Por atentado sicarial a mujer embarazada, autoridades aclararon si hay una orden de captura contra el alcalde de Manaure

Las autoridades recalcan que no existe un requerimiento legal ni investigación formal que involucre al mandatario local en el ataque contra la psicóloga Catherin Torres Barros, ocurrido el 22 de marzo en Uribia

Por atentado sicarial a mujer embarazada, autoridades aclararon si hay una orden de captura contra el alcalde de Manaure

Por supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo exigió transparencia a Gustavo Petro: “Quiere incendiar las elecciones”

El aspirante a la vicepresidencia solicitó al mandatario divulgar información sobre presuntas chuzadas al abogado y presentó iniciativas para fortalecer el empleo formal en Caldas

Por supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo exigió transparencia a Gustavo Petro: “Quiere incendiar las elecciones”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Sara Corrales enternece las redes con tierno video del movimiento de su hija Mila en plena espera

Video: el emotivo homenaje de la hija de ‘Baby Demoni’ que conmovió a sus seguidores en redes sociales

Magnus, la mascota de Camilo Triana, murió tras su segunda lucha contra el cáncer: “Espérame cruzando el arcoíris”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló que se le subió la fama a la cabeza en su juventud

Deportes

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no liberar a sus jugadores: el presidente del país los retuvo para celebrar

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no liberar a sus jugadores: el presidente del país los retuvo para celebrar

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

El mensaje de María José Marín tras su título en Augusta: “A las que están comenzando, que nunca dejen de soñar

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. América de Cali: los Diablos Rojos abren la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Mateo Puerta explicó su polémico cambio a los 13 minutos en el partido entre Tolima vs. Santa Fe