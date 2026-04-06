Esta fue la fiesta electrónica clandestina que la CAR suspendió en los cerros orientales de Bogotá: cuál fue la razón

La instalación de carpas, la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas se realizaba sin autorización en zona de reserva - crédito Eaab

La suspensión de una fiesta clandestina de electrónica en el predio Lost Forest, dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá, marcó un nuevo episodio en la defensa de los entornos naturales de la ciudad.

La decisión fue adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía Local de Chapinero y la Policía Nacional, luego de identificar que el evento de música techno incumplía la normatividad ambiental vigente.

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El evento, que se promocionaba en redes sociales, incluía la instalación de carpas, así como la venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Las autoridades consideraron que estas acciones suponían una transformación del ecosistema y la explotación de recursos en una zona declarada reserva forestal protectora, lo que constituye una infracción grave.

Razones para la suspensión del evento

La Resolución 1766 de 2016 protege los Cerros Orientales como espacio regulador del agua, conservador de biodiversidad y barrera ecológica fundamental para Bogotá.

Organizar actividades masivas en este entorno no solo amenaza la integridad del ecosistema, sino que contradice la normativa ambiental que restringe usos recreativos activos, fogatas y cualquier práctica que implique contaminación o alteración del hábitat.

El director de la regional CAR Bogotá-La Calera, Yuber Cárdenas, aclaró que el evento no se ajustaba a los usos permitidos en esta área. Recordó que la legislación ambiental vigente, en su numeral 9, prohíbe expresamente actividades de recreación activa, fogatas y disposición de residuos contaminantes.

Según la autoridad, estos límites buscan prevenir daños irreparables en una de las estructuras ecológicas más representativas de la ciudad.