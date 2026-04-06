Colombia

El prometido de Alexa Torrex se estaría gastando el dinero de la creadora de contenido en otras mujeres: esta es la denuncia

La versión fue entregada por una exempleada de la participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ en la que presentaron pruebas de los chats con supuestas modelos webcam

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Una supuesta exempleada de Alexa Torrex habría expuesto al prometido de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @letengoelchisme/TikTok

Una exempleada de Alexa Torrex, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, acusó públicamente a Jhorman Toloza, prometido de la concursante, de utilizar el dinero de Torrex mientras ella permanece aislada por el programa y de involucrarse con mujeres.

La denunciante proporcionó capturas de pantalla y pruebas que, según su testimonio, confirmarían la situación, confirmando incluso que los encuentros se habrían producido en el sector de Mazurén, en el norte de Bogotá.

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Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Prometido de Alexa Torrex lanzó comentario sobre las regalías que pedirá por la viralización del sencillo 'Santo cachón' - crédito @jhormantol/IG

Durante una declaración difundida en redes sociales, la excolaboradora aseguró que Toloza ha estado contactando a “modelos webcam”, pactando encuentros personales y solicitando fotografías íntimas.

“Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”, dijo la exempleada al medio El Despertador.

Según el testimonio de la mujer que no reveló su nombre, fue testigo de los hechos después de que la cucuteña ingresara a la casa estudio.

“Nosotros de Jhorman teníamos una imagen impecable, pero se destrozó todo hasta que Alexa entró a la casa de los famosos”, afirmó la extrabajadora, quien sostuvo haber trabajado durante dos años para la pareja.

En la declaración, la exempleada reveló la razón detrás de su silencio previo: “La verdad, estábamos esperando que Alexa saliera, pero nos cansamos de que él estuviera dañando la imagen de ella y subiendo cada vez más (en redes), sabiendo que él está donde está gracias a Alexa”, dijo la expempleada a través de una transmisión en vivo.

La denunciante mostró pruebas y cuestionó las versiones sobre el supuesto “engaño” en el ‘reality’

Esta función solo se puede activar en chats grupales. (WhatsApp)
Imagen de referencia sobre los supuestos chars de Jhorman Toloza con modelos webcam, de acuerdo con la supuesta exempleada de Alexa Torrex - crédito WhatsApp

Respecto a los motivos para hacer públicas las acusaciones en este momento, la excolaboradora explicó que la decisión no responde a un interés personal ni a la búsqueda de atención mediática.

“No lo estoy haciendo por interés, porque a mí las redes no me gustan, no lo estoy haciendo por fama, no me interesa esto. Creo que es la primera vez que ven que yo salgo y sí, llevo dos años trabajando con ellos”, enfatizó.

La exempleada expresó su molestia por la narrativa que, desde las redes sociales y a través de declaraciones de Toloza, pretende señalar a Torrex como la responsable de una supuesta infidelidad en el contexto del “shippeo” televisado con el participante Tebi Bernal.

“Aquí les estaremos dejando las pruebas y las capturas de que nosotras tenemos con qué hablar. Así que lo que Alexa está haciendo allá no es nada, créanme que no”, subrayó, remarcando la existencia de evidencia documental que respalda sus acusaciones.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN
Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

Al finalizar su intervención, la denunciante instó al público a no juzgar a Torrex por las versiones difundidas por su prometido: “No se dejen llevar de las apariencias. Vean a Alexa y véanla como ejemplo. No la vean como la villana de esta historia mal contada”, puntualizó.

La propia exempleada insistió en que el propósito de la denuncia es aclarar que, en su visión, la participante “no es lo que Jhorman está queriendo hacer ver en las redes”.

Estas declaraciones se producen justo después de que los padres de Alexa, Alberto Sarmiento y Jennisabel Contreras, respondieron a preguntas sobre la relación de su hija con Jhorman Toloza durante su paso como invitados por Buen día, Colombia.

Consultados sobre el momento en el que ella terminó con Jhorman en plena transmisión de La casa de los famosos, señalaron que la creadora de contenido suele cumplir lo que dice, por lo que consideran que esa decisión podría mantenerse.

“Si sabemos que lo que ella dice lo cumple y Jhorman no es que sea de mis quereres, no tengo nada en contra de él, pero vamos a estar claros de que Alexa todavía está muy chiquis para casarse, ella está es para continuar en su carrera”, dijo el padre de la participante. Además, sostuvo que Toloza no forma parte del círculo familiar, lo que despertó comentarios y debates entre los seguidores de ambos.

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