Intervienen Comfamiliar Atlántico por un año: sale su director y reemplazan el Consejo Directivo

La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico por un periodo inicial de 12 meses, - crédito Comfamiliar Atlántico

La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico por un periodo inicial de 12 meses, una decisión que provocó la salida inmediata de su director administrativo, Herber Mantilla Gómez, y la separación de todos los integrantes del Consejo Directivo. En reemplazo de la anterior administración fue designada María Teresa Carvajal Aguirre como directora encargada.

La diligencia se realizó durante la tarde del 6 de julio en la sede principal de la caja de compensación, ubicada en el centro de Barranquilla. Un grupo de funcionarios de la Superintendencia llegó con la resolución que formalizó la medida cautelar y notificó los cambios en la dirección y en el órgano de gobierno de la entidad.

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La información publicada por Revista Semana señala que la intervención fue adoptada por el organismo de inspección y vigilancia bajo las directrices del Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino. La decisión permitirá aplicar una serie de medidas administrativas dentro de un proceso de vigilancia especial.

La información publicada por Revista Semana señala que la intervención fue adoptada por el organismo de inspección y vigilancia bajo las directrices del Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino | crédito Cristian Bayona/Colprensa

Superintendencia cambia la administración

Como parte de la intervención, Mantilla Gómez dejó el cargo de manera inmediata. También fueron apartados todos los miembros del Consejo Directivo, lo que abre paso a una administración temporal dirigida por Carvajal Aguirre durante el tiempo establecido en la resolución.

La medida tendrá una duración inicial de un año. Durante ese periodo, la gestión de la directora encargada será sometida a evaluaciones cada seis meses para verificar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Superintendencia y determinar si las acciones adoptadas deben continuar, modificarse o finalizar.

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El organismo de control sostuvo que este tipo de decisiones hace parte de sus facultades legales para garantizar el funcionamiento adecuado de las cajas de compensación y proteger los recursos dirigidos a los trabajadores afiliados y a sus beneficiarios.

La intervención implica que la nueva administración deberá asumir la conducción operativa y administrativa de Comfamiliar Atlántico, mientras la Superintendencia revisa el desarrollo de la medida y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por ahora, no fueron detallados públicamente los hallazgos específicos que motivaron la toma de posesión.

La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico por un periodo inicial de 12 meses - crédito Comfamiliar Atlántico

Comfamiliar anuncia acciones legales

Comfamiliar Atlántico informó que recibió la notificación alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando los funcionarios ingresaron a sus instalaciones para comunicar la expedición de la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026. La entidad expresó “profunda preocupación” por la manera en que se adelantó el procedimiento.

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La caja de compensación aseguró que existen cuestionamientos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso. Su equipo legal revisará la actuación y ejercerá los recursos y acciones que considere pertinentes para controvertir la decisión de la Superintendencia.

En su pronunciamiento, Comfamiliar sostuvo que la resolución desconocería una suspensión ordenada por el Consejo de Estado sobre el artículo 97 del Decreto 341 de 1988. La entidad no explicó en el comunicado citado el alcance completo de ese argumento, pero lo presentó como uno de los fundamentos para cuestionar la legalidad del procedimiento.

La organización reiteró su compromiso con los trabajadores, las empresas afiliadas y las familias beneficiarias del Atlántico. Además, aseguró que continuará informando sobre el desarrollo de la intervención por medio de sus canales oficiales.

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La toma de posesión abre una etapa de administración especial durante la cual la Superintendencia evaluará periódicamente la gestión encargada, mientras Comfamiliar intentará controvertir la medida por las vías legales disponibles.

El proceso tendrá efectos directos sobre la conducción institucional de la caja de compensación. La discusión se concentrará ahora en los motivos administrativos de la intervención, el respeto al debido proceso y las decisiones que adopten las autoridades frente a los recursos anunciados por la entidad.