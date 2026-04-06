Colombia

Cruce de mensajes entre Margarita Rosa de Francisco y su exesposo Carlos Vives: “Mi admiración por siempre”

La actriz colombiana negó cualquier malentendido con el compositor samario y resaltó el orgullo que siente por su trabajo musical

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- crédito Intagram/Colprensa
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La actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco utilizó sus redes sociales para desmentir afirmaciones sobre supuestas diferencias con Carlos Vives, su exesposo, en relación con su música.

La presentadora de televisión, en una publicación hecha en su cuenta de Instagram, aclaró que las versiones sobre su disgusto hacia el tema musical Te dedico del artista samario son falsas, y que, pese a terminar su relación sentimental en los años 90, esto no la impide escuchar su repertorio.

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Incluso, recalcó que, aunque no le desagrada la nueva canción de Vives, reconoció que su disco favorito es ‘La Tierra del Olvido’, por lo que destacó la carrera del cantautor colombiano.

Por ahí salió que no me gustaba la última canción de Carlos Vives. Falso. Aunque, de sus discos, el que más gozo es ‘La Tierra del Olvido’, toda su música es grandiosa y un motivo de orgullo para cualquier colombiano. Te dedico, Carlos Vives, mi admiración por siempre”, escribió De Francisco en las redes sociales.

El post de la actriz generó una oleada de comentarios entre los internautas. Algunos resaltaron la actitud de la escritora por mantener una relación amistosa con el cantante colombiano.

Sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención de los usuarios. Fue el del propio Carlos Vives, que también aprovechó para destacar su antiguo proyecto musical y la invitó a escuchar su próximo trabajo.

“Hola, Margara. Sabes que yo pienso igual de tu música, pero, por favor, cuando salga ‘El último disco’, óyelo completo”, comentó Vives.

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