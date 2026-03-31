Colombia

Conductor relató ataque de domiciliarios en el norte de Bogotá: “Pensé que me iban a matar”

El incidente, captado por cámaras en Usaquén, ocurrió tras diferencias sobre una norma vial, culminó con la intervención de la policía y la presentación de una denuncia formal por parte del ciudadano afectado

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Un conductor fue atacado en el norte de Bogotá por varios domiciliarios tras exigir respeto a una señal de ‘pare’ - crédito Camila Díaz/Colprensa/Captura video
Un conductor fue atacado en el norte de Bogotá por varios domiciliarios tras exigir respeto a una señal de ‘pare’ - crédito Camila Díaz/Colprensa/Captura video

El conductor de un vehículo particular en el norte de Bogotá fue víctima de una persecución y ataque por parte de varios domiciliarios en motocicleta, luego de reclamarles por una infracción de tránsito.

Los hechos, ocurridos en la tarde del domingo 29 de marzo, terminaron con daños materiales en el carro y la intervención de la Policía para resguardar al afectado.

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La secuencia del incidente comenzó cuando el ciudadano, a bordo de un Kia Picanto, con placas NQR 853, reprochó a un repartidor por no respetar una señal de ‘pare’ en la calle 106 con carrera 18, en la localidad de Usaquén.

Según su relato, nunca imaginó que ese reclamo provocaría una reacción violenta. “Solo le llamé la atención, qué susto, la verdad pensé que me iban a matar”, expresó en LA FM.

La persecución de los motociclistas comenzó cuando el conductor reclamó a un repartidor por no respetar la señal de tránsito en la calle 106 con carrera 18 - crédito Colombia Oscura/X

Durante la persecución, que se extendió entre las calles 102 y 109 con carrera 19, la víctima intentó huir tras notar que “ya venían varias motos persiguiéndome”. El propio conductor detalló que los motociclistas comenzaron a golpear su vehículo: “Le iban pegando al carro, lanzaban cascos, maletas y todo”.

El ataque se intensificó cuando los repartidores lograron interceptarlo por segunda vez. “En un segundo punto aumentaron los golpes”, recordó la víctima, quien terminó con las puertas, vidrios y varios accesorios de su automóvil destruidos.

Al intentar escapar de los agresores, el automovilista también lesionó a uno de los domiciliarios.

La Policía de Bogotá intervino rápidamente y trasladó al conductor a un CAI para garantizar su seguridad. El repartidor herido recibió atención médica en el lugar y presentó una lesión menor, según reportaron las autoridades. La rápida coordinación entre la fuerza pública y la administración local evitó que la situación escalara aún más.

El ataque al conductor particular incluyó daños severos a su vehículo, con rotura de puertas, vidrios y accesorios - crédito Colombia Oscura/X

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