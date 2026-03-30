Wadith Manzur, en la cárcel por el escándalo de la Ungrd, quiere posesionarse como senador con esta “jugadita”: Corte Suprema pide claridad al Congreso

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió una petición formal al Congreso para que defina el proceso de posesión del senador Wadith Manzur, quien permanece detenido por su presunta relación con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

En un documento de 10 páginas, el alto tribunal citó una petición hecha por Francisco Javier Araújo, abogado defensor del congresista del Partido Conservador, solicitó al alto tribunal que precisara si su cliente podía asumir la curul y bajo qué condiciones debía aplicarse la medida de aseguramiento.

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El defensor también pidió que se esclarezca si la detención —sin sentencia— imposibilita al congresista asumir el mandato representativo o si sería posible recurrir a un traslado temporal para la posesión, siempre bajo estricta custodia.

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“Considera que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos, lo que sobrevendria, en su criterio, a la «prohibición absoluta de materializar el acto de posesión»“, indicó la defensa de Manzur.

Otra de las peticiones plantea si corresponde la pérdida de derechos políticos tras ser capturado en la investigación vinculada a la Ungrd, o si debe aplicarse la figura de «silla vacía», ya vigente contra Manzur en la Cámara de Representantes.

“De igual modo, indíquesele que, la Ley 600 de 2000 reglamenta, en su articulo 359, que, cuando se imponga ese tipo de medidas de aseguramiento en contra de un servidor público, se dispondrá solicitar a la autoridad competente que proceda con la suspensión en el ejercicio del cargo. En este asunto, dado que, el sindicado Manzur Imbett ostenta el cargo de representante a la Cámara, en la misma providencia mencionada, la Sala ordenó oficiar a la Mesa Directiva y a la Secretaria General de la Cámara de Representantes para que procedieran de conformidad”, se lee en el oficio.

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Ahora la decisión sobre si el dirigente podrá asumir la senaduría queda exclusivamente en manos del Senado de la República, según lo establecido en el oficio remitido por la Corte Suprema de Justicia.

Por el momento, la presidencia de la corporación legislativa no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema en particular.

Por qué está siendo investigado Wadith Manzur

El congresista Wadith Manzur enfrenta actualmente una medida de aseguramiento en centro carcelario desde el 12 de marzo de 2026, tras entregarse a las autoridades por su presunta implicación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Corte Suprema de Justicia dictó su captura en marzo, relacionándolo con un esquema de compra de votos en el Congreso a cambio de beneficios económicos y posiciones burocráticas.

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La investigación de la Corte señala que Manzur habría recibido pagos ilegales para impulsar iniciativas del Gobierno. Entre los hallazgos, se destaca una sesión en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, calificada como la “sesión más eficiente” por la rapidez inusual con la que se aprobaron seis de nueve operaciones de crédito público, lo que sugiere la existencia de acuerdos ilícitos.

Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy también recluidos en centros penitenciarios, mencionaron a Manzur en sus declaraciones, detallando la presunta entrega de dinero a legisladores para facilitar el trámite de leyes.

Manzur es una de las fichas claves en el escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa/Senado

A pesar de permanecer recluido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, Manzur fue elegido como uno de los senadores con mayor votación en marzo de 2026 y ha intentado conseguir mecanismos legales para asumir el cargo desde prisión.

Por el momento, el congresista conservador permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra.