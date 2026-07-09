Transmilenio modificó accesos y rutas en julio: consulte los cambios por obras en puntos clave de Bogotá

Las rutas troncales, alimentadoras y zonales del Portal 20 de Julio mantienen su operación habitual pese a las obras en la troncal de la Carrera 10 - crédito Transmilenio / X

Desde el 7 de julio de 2026, Transmilenio implementó una serie de modificaciones operativas y de servicios en varios puntos clave de Bogotá debido a obras de modernización y adecuación en la infraestructura del sistema.

Uno de los principales cambios es el cierre temporal del acceso peatonal Ipes en el Portal 20 de Julio por la instalación de torniquetes piso a techo. Durante este periodo, el ingreso y salida de los usuarios deberá hacerse exclusivamente por el acceso principal, ubicado sobre la carrera 5a cerca de la calle 32 sur, mientras que el acceso junto a la Plazoleta Ipes y el SuperCade, costado calle 30 a Sur, permanecerá inhabilitado.

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Pese a la intervención, el portal mantendrá su operación habitual, garantizando la conectividad de la zona suroriente con el resto de la ciudad. Estos ajustes, programados para extenderse hasta el 31 de julio, impactarán la movilidad cotidiana de miles de usuarios y exigen una planeación anticipada de los trayectos.

En el Portal 20 de Julio, cabecera de la troncal de la carrera 10, operan rutas troncales como la Ruta Fácil 2 (hasta Museo Nacional) y servicios expresos como L10/K10 (hasta Portal Eldorado), L18/B18 (hasta Terminal), L25/C25 (hasta Portal Suba), L81/D81 (hasta Calle 80), y L82/M82 (por la carrera Séptima).

TransMilenio dijo que el ingreso será solo por el acceso principal de la Carrera 5a, mientras instalan torniquetes piso a techo hasta el 31 de julio - crédito Transmilenio

Además de rutas alimentadoras verdes y servicios zonales Sitp como la L819. La operación de estas rutas no se ve suspendida, pero se recomienda a los usuarios consultar los puntos de acceso y planificar su viaje con tiempo.

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Cambios en rutas y horarios en otras zonas del sistema

Uno de los ajustes más significativos es la modificación del recorrido de la Ruta Fácil 6. Ahora, la ruta inicia en el Portal 80 y finaliza en la estación Calle 76, suprimiendo su tramo posterior. La ruta tendrá paradas en:

Portal 80

Quirigua

KR 90

AV. Cali

Granja - KR 77

Minuto de Dios

Boyacá

Ferias

AV. 68

KR 53

KR 47

Escuela Militar

Polo - Fincomercio

Calle 76

La Ruta Fácil 6 de Transmilenio modificó su recorrido y ahora opera entre el Portal 80 y la estación calle 76 - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, los servicios D24 y J24 amplían sus días y horarios de operación, garantizando la conexión directa con la estación Universidades CityU. Los nuevos horarios para la Ruta Fácil 6, D24 y J24 serán:

Lunes a sábado: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

En la estación Universidades CityU, la Ruta 1 se ubicará en el Vagón 1; en la estación Flores, la Ruta A61 estará en Vagón 2 y la H20 en Vagón 1, permitiendo una redistribución más eficiente del flujo de pasajeros.

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Cambios en los servicios zonales Sitp

El servicio TransMiZonal G414 Hospital de Kennedy - F414 Villa Alexandra modificó su horario y deja de operar los fines de semana y festivos. El nuevo horario será:

Lunes a viernes: 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

No opera sábados, domingos ni festivos.

Como alternativa para los usuarios durante los fines de semana se habilitaron los servicios F453/H453 (La Rivera - Fiscala Alta), F718/H718 (La Rivera - Usme Centro) y F733/H733 (Tierra Buena - Cerros de Oriente), que cubren rutas similares para garantizar la movilidad.

El servicio TransMiZonal G414 Hospital de Kennedy - F414 Villa Alexandra dejó de operar los fines de semana y festivos y sumó alternativas con las rutas F453/H453, F718/H718 y F733/H733 - crédito @TransMilenio / X

Asimismo, el servicio TransMiZonal H529 Diana Turbay - G529 Porvenir, que conecta Usme con Bosa por la avenida Primera de Mayo, ajustó sus horarios:

Lunes a sábado: 3:00 a. m. a 9:00 p. m.

Domingos y festivos: 4:00 a. m. a 8:00 p. m.

De acuerdo con la empresa, los cambios buscan optimizar la cobertura, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a zonas estratégicas de la ciudad mientras se desarrollan las obras.

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Recomendaciones y herramientas para usuarios

El sistema recomendó a todos los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, consultar en tiempo real el estado de las rutas y estaciones a través de la aplicación oficial TransMiApp, y estar atentos a las señalizaciones y anuncios en estaciones y portales.

La entidad reiteró que las modificaciones, algunas temporales, son necesarias para garantizar la modernización y seguridad del sistema, y agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de las obras. Usuarios con necesidades especiales o que requieran información adicional pueden acercarse a los puntos de atención o consultar los canales oficiales de Transmilenio.