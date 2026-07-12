Las cinco razones que tienen a Colombia en riesgo de un apagón y cómo El Niño agrava la crisis energética

El sector energético advirtió que Colombia enfrenta un mayor riesgo de racionamiento si persiste el déficit de energía en firme. - crédito REUTERS/Jon Nazca

El margen de energía en firme en Colombia entró en terreno negativo, una situación que, según representantes del sector eléctrico, deja al país sin el “colchón” de seguridad con el que había operado durante las últimas tres décadas y aumenta el riesgo de un eventual racionamiento si las condiciones climáticas se deterioran con la llegada del fenómeno de El Niño.

La advertencia fue presentada durante un encuentro entre empresarios del sector energético y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en un espacio de diálogo organizado por la Casa Editorial El Tiempo. Allí, los representantes de las principales empresas generadoras explicaron cuáles son, a su juicio, las razones que llevaron al país a enfrentar un déficit de energía en firme, un escenario que consideran se agravó durante los últimos años.

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De acuerdo con datos del operador del mercado eléctrico XM, la diferencia entre la oferta y la demanda de energía en firme (la capacidad de generar electricidad de manera continua las 24 horas del día) se ubica actualmente en -2,3%, cuando históricamente ese margen había sido positivo. Además, las proyecciones indican que en 2027 podría llegar a -4,4%.

1. El margen de reserva entre la oferta y la demanda desapareció

Para los empresarios, la principal señal de alerta es que el sistema eléctrico colombiano dejó de contar con la reserva que durante años permitió responder a contingencias como sequías o incrementos inesperados en el consumo.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, explicó que tradicionalmente el sistema operaba con un margen de entre el 5% y el 10% entre la oferta y la demanda de energía, pero esa diferencia se redujo progresivamente hasta convertirse en negativa.

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“Hoy no tenemos margen de maniobra, siempre habíamos tenido un colchón entre la oferta y la demanda de energía, del 5 al 10%, pero hoy ese margen es negativo, entonces no puede fallar nada”, aseguró de acuerdo al medio ya mencionado.

Según la dirigente gremial, esta condición hace que cualquier contingencia en el sistema pueda tener un mayor impacto sobre el suministro de energía.

XM reportó que la diferencia entre la oferta y la demanda de energía en firme es actualmente de -2,3%. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

2. La entrada de nuevos proyectos de generación se retrasó

Otra de las razones expuestas por el sector es el bajo ingreso de nueva capacidad de generación al sistema eléctrico.

De acuerdo con el diario, el presidente de Isagen, Camilo Marulanda, afirmó que en los últimos cuatro años entró menos del 20% de la energía que estaba proyectada, mientras que durante los dos años más recientes el ingreso fue inferior al 5% de lo esperado.

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“Creo que la razón esencial por la que tenemos ese riesgo de apagón es que no ha entrado nueva energía”, sostuvo.

Para el directivo, la demora en la incorporación de nuevos proyectos redujo la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda.

3. Los proyectos enfrentaron obstáculos regulatorios y de orden público

Los empresarios señalaron que los retrasos no obedecen a una única causa.

Carlos Solano, líder comercial y de regulación de Celsia, explicó que el desarrollo de los proyectos se vio afectado por reglas que, según indicó, se volvieron más inflexibles, además de problemas de orden público, modificaciones regulatorias y una disminución en los incentivos para invertir.

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“Reglas que se han vuelto muy inflexibles y que han dificultado poder desarrollar los proyectos. También se han presentado problemas de orden público, hay una falta de incentivos a la inversión y se han hecho ajustes de normas que han deteriorado la confianza inversionista", manifestó.

A juicio del sector, estos factores hicieron que varios proyectos se demoraran más de lo previsto o no lograran concretarse.

Empresarios del sector insisten en acelerar nuevos proyectos e inversiones para fortalecer la capacidad de generación del país. - crédito EFE/Santiago Fernández

4. La inversión necesaria para ampliar el sistema no llegó

Las empresas también insistieron en que el crecimiento de la demanda requiere inversiones permanentes en nueva infraestructura de generación.

Natalia Gutiérrez indicó que, para atender el consumo de los próximos años, el país necesita inversiones que oscilan entre los $10 billones y los $15 billones anuales.

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Sin embargo, aseguró que durante los últimos cuatro años las señales hacia el sector desincentivaron esas inversiones, lo que, según afirmó, terminó afectando la estabilidad del sistema eléctrico.

En la misma línea, Carlos Solano señaló que el sector mantiene el interés de desarrollar nuevas iniciativas para recuperar la capacidad de generación y restablecer el margen de reserva.

5. La demanda continúa creciendo mientras la oferta no aumenta al mismo ritmo

Para los representantes de las empresas generadoras, el problema no radica únicamente en la falta de nuevos proyectos, sino en que el consumo de energía continúa aumentando mientras la capacidad instalada no crece con la misma velocidad.

John Alberto Maya, gerente general de EPM, indicó que el país enfrenta actualmente un déficit cercano al 2,5% de energía en firme y advirtió que esa diferencia podría ampliarse en los próximos años si no ingresan nuevos proyectos de generación.

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Según explicó, las empresas han venido realizando esfuerzos para aumentar las reservas de agua en los embalses y contar con mayores niveles de almacenamiento para enfrentar los meses de sequía.

El fenómeno de El Niño aumenta la preocupación del sector

A este panorama se suma el inicio anticipado del fenómeno de El Niño, que, según el Centro de Predicción del Clima (CPC) de Estados Unidos, comenzó tres meses antes de lo previsto y podría ubicarse entre los episodios de mayor intensidad.

Durante los últimos meses de este año y los primeros de 2027 se esperan los efectos más fuertes del fenómeno climático, lo que representa un desafío adicional para el sistema eléctrico colombiano.

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Según los datos expuestos durante el encuentro, el 65,4% de la energía del país proviene de las hidroeléctricas, por lo que una reducción en las lluvias obligaría a preservar el nivel de los embalses y limitar la generación de energía.

En ese escenario, el déficit de energía en firme cobra mayor relevancia, ya que reduce la capacidad del sistema para responder a una eventual disminución en la generación hidroeléctrica.

El inicio anticipado del fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre el sistema eléctrico por la menor disponibilidad de agua en los embalses. - crédito Colprensa

La seguridad energética será una prioridad para el Gobierno entrante

Durante el encuentro con los empresarios, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que garantizar la seguridad energética será una de las prioridades del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Sin seguridad energética no hay país”, afirmó Restrepo, al señalar que el Ejecutivo buscará trabajar de manera conjunta con las empresas para reducir la diferencia entre la oferta y la demanda, generar señales que incentiven la inversión y adoptar decisiones en materia regulatoria y de gestión del sector.

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El futuro vicepresidente sostuvo que el nuevo Gobierno es consciente de la complejidad del panorama y de la necesidad de encontrar soluciones para evitar que el país enfrente un eventual racionamiento de energía en medio de los efectos del fenómeno de El Niño.