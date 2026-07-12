Petro afirma que Colombia tiene una “doble responsabilidad” con Venezuela y pide reforzar ayuda a los damnificados

Gustavo Petro pidió reforzar la ayuda humanitaria a Venezuela y aseguró que Colombia tiene una responsabilidad especial por la presencia de miles de connacionales en ese país. - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente saliente Gustavo Petro se pronunció sobre la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio de 2026 y aseguró que Colombia tiene una “doble responsabilidad” frente a la emergencia, tanto por la cercanía geográfica como por la amplia comunidad de colombianos que reside en territorio venezolano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que, dos semanas después de la tragedia, comienzan a conocerse con mayor precisión las cifras de fallecidos, damnificados y las necesidades más urgentes para atender la emergencia, por lo que pidió que el Gobierno colombiano intensifique los esfuerzos de cooperación con el país vecino.

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Las declaraciones de Petro se conocen en medio de la tensión diplomática generada por el reciente intercambio de mensajes entre el Gobierno de Venezuela y el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, sobre quién debe liderar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

Petro: “La responsabilidad de Colombia es doble”

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que la respuesta de Colombia no debería limitarse a criterios políticos, sino enfocarse en la dimensión humanitaria de la tragedia.

“La responsabilidad de Colombia ante este evento es doble, tanto por cercanía y vecindad pero sobre todo, por la altísima presencia de colombianos en este país, llegados por oleadas a lo largo de las últimas cinco décadas”, escribió.

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En ese sentido, aseguró que la atención a la emergencia no puede recaer únicamente sobre el Estado venezolano, independientemente de las diferencias ideológicas que existan entre ambos gobiernos.

“La responsabilidad no puede recaer solo en el Estado y Gobierno venezolano (...); el Gobierno colombiano debe actuar tanto en proporción a la gravedad de la tragedia como a la presencia de la comunidad colombiana”, señaló.

Petro reconoció que la situación ocurre mientras Colombia atraviesa el proceso de empalme con el gobierno entrante y en medio de restricciones fiscales, pero insistió en que es necesario realizar un esfuerzo extraordinario para responder a la emergencia.

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Los terremotos del 24 de junio dejaron miles de víctimas y daños generalizados, lo que mantiene activa la emergencia humanitaria en varias regiones de Venezuela. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Las siete prioridades que planteó el presidente

El mandatario explicó que, tras participar en reuniones con entidades gubernamentales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y representantes del sector privado, fueron identificadas varias necesidades urgentes para fortalecer la asistencia humanitaria.

Entre ellas destacó:

El envío de maquinaria amarilla y operarios , debido a un déficit cercano a 800 máquinas para las labores de remoción de escombros.

La llegada de médicos legistas, especialistas en genética, reactivos y equipos forenses , cuya conformación ya habría sido coordinada entre ambos países, aunque su desplazamiento aún no se habría concretado.

Cooperación en bancos de sangre, equipos de rayos X, laboratorios clínicos, reactivos y prótesis para atender a los heridos.

Atención psicosocial inmediata para las personas afectadas por la pérdida de familiares y viviendas , con énfasis en niños, adultos mayores y mujeres, quienes representan una alta proporción de la población alojada en refugios.

Dotación para albergues temporales , incluyendo carpas, colchonetas, plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos, alimentos infantiles y ropa.

Agilizar la expedición de visados para ciudadanos de origen árabe que permanecen atrapados en Venezuela mientras se restablece plenamente la operación aérea internacional.

Promover soluciones de vivienda para colombianos afectados, incluso proponiendo la creación de un proyecto habitacional denominado “Urbanismo República de Colombia”, que, según Petro, podría convertirse en un símbolo positivo de la reconstrucción.

El presidente saliente expuso siete acciones prioritarias para apoyar la atención de los damnificados y fortalecer la cooperación entre ambos países. - crédito @petrogustavo/X

La controversia entre Venezuela y el gobierno entrante

El pronunciamiento de Petro ocurre unas horas después de que el Gobierno venezolano rechazara formalmente la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien manifestó que Colombia debía liderar la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos.

Durante un acto público, De la Espriella afirmó que “la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia”, y anunció que había solicitado al ministro de Defensa designado evaluar la capacidad de los ingenieros militares colombianos para participar en esas labores junto con el sector privado y, eventualmente, con apoyo de Estados Unidos.

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Sin embargo, Caracas respondió mediante un comunicado oficial, en el que reiteró que la planificación, dirección y ejecución de la recuperación corresponde exclusivamente al Estado venezolano.

El Gobierno de Venezuela indicó además que no existe actualmente ninguna articulación prevista con el gobierno electo colombiano para desarrollar trabajos de reconstrucción, aunque agradeció las expresiones de solidaridad recibidas de distintos países y organismos internacionales.

El Gobierno venezolano reiteró que la reconstrucción tras los terremotos será dirigida exclusivamente por el Estado y descartó una articulación con el gobierno electo colombiano. - crédito Venezuela

La respuesta de De la Espriella

Tras la reacción de Caracas, la oficina de prensa del presidente electo colombiano emitió un comunicado aclarando el alcance de sus declaraciones.

El documento aseguró que nunca se pretendió desconocer la soberanía venezolana, sino expresar una disposición de cooperación basada en criterios humanitarios.

Asimismo, indicó que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas (como los ingenieros militares y el sector privado) que podrían aportar en la remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, siempre que existan canales institucionales y la voluntad de cooperación entre ambos Estados.

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Finalmente, el gobierno entrante reiteró que mantendrá su disposición de apoyar al pueblo venezolano mediante mecanismos de cooperación internacional, insistiendo en que, frente a una tragedia de esta magnitud, la solidaridad entre países vecinos debe prevalecer sobre las diferencias políticas.

El gobierno entrante aclaró que su propuesta de apoyo a Venezuela busca contribuir desde la cooperación humanitaria y con pleno respeto por la soberanía del país vecino. - crédito @defensoresco/X