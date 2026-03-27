Accionistas de Ecopetrol recibirán más dinero tras aumento de dividendos: el Gobierno Petro aseguró billonario ingreso para 2026

El resultado no sorprendió del todo al mercado, teniendo en cuenta que el Gobierno posee el 88,5% de las acciones de la compañía - crédito Luisa González/REUTERS

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol tomó una decisión clave para las finanzas del Gobierno en 2026 y aprobó un dividendo más alto de lo que se había planteado inicialmente, luego de que el Ministerio de Hacienda presentara una nueva propuesta en plena reunión.

La cartera económica propuso aumentar el dividendo a 121 pesos por acción, lo que representa un incremento del 10% frente a la propuesta original que había presentado la Junta Directiva de la compañía. La iniciativa fue finalmente aprobada por la Asamblea, donde la Nación tiene la mayoría accionaria.

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El Gobierno recibirá cerca de 4,4 billones de pesos por dividendos de Ecopetrol, apoyando las finanzas públicas en 2026 - crédito Colprensa

Con esta decisión, el monto total de dividendos que pagará la petrolera pasará de 4,5 billones de pesos a cerca de 4,9 billones. La mayor parte de ese dinero irá directamente al Gobierno nacional, que recibirá alrededor de 4,4 billones de pesos, mientras que los accionistas minoritarios recibirán aproximadamente 574.000 millones de pesos.

El resultado no sorprendió del todo al mercado, teniendo en cuenta que el Gobierno posee el 88,5% de las acciones de la compañía, lo que le da el poder suficiente para inclinar las decisiones en la Asamblea de Accionistas.

Durante la reunión también se definió el calendario de pagos. Los accionistas minoritarios recibirán el dinero en una sola cuota, que deberá pagarse a más tardar el 30 de abril. En el caso del Gobierno, el pago se hará en dos partes: un primer giro por 4 billones de pesos el 30 de abril y el monto restante será transferido el 30 de junio.

La decisión llegó en un momento clave para las finanzas públicas, ya que los dividendos de Ecopetrol son una de las principales fuentes de ingresos de la Nación por fuera de los impuestos. Por eso, el aumento del dividendo también se interpreta como una señal de la necesidad de recursos fiscales del Gobierno en medio de las presiones sobre el presupuesto nacional.

La mayoría accionaria del Estado, con el 88,5% de las acciones, permitió al Gobierno definir el aumento en los dividendos de Ecopetrol - crédito Luisa González/REUTERS

Ricardo Roa fue abucheado en la asamblea

El ambiente en la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol estuvo lejos de ser protocolario. Lo que debía ser la presentación del informe anual terminó convertido en un escenario de reclamos, tensiones y cuestionamientos directos a la cabeza de la compañía.

Ricardo Roa, presidente de la petrolera, fue recibido con abucheos justo en el momento en que se disponía a intervenir ante los accionistas. La reacción no fue aislada: durante varios momentos de la jornada se escucharon gritos de “¡fuera, fuera!”, reflejo del malestar que viene creciendo entre algunos inversionistas por su permanencia en el cargo.

El descontento tiene como telón de fondo las investigaciones que enfrenta el directivo. Para varios asistentes, su continuidad no solo afecta la estabilidad interna, sino que representa un riesgo reputacional para la empresa, con posibles efectos en su valor en el mercado.

En medio de ese ambiente, algunos accionistas plantearon abrir un espacio dentro de la asamblea para discutir la continuidad de Roa en la presidencia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada, lo que terminó por aumentar la incomodidad en el recinto.

La Asamblea de Accionistas estuvo marcada por tensiones y abucheos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, debido a investigaciones en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Las críticas no se quedaron en murmullos. El exsenador y accionista minoritario Jorge Enrique Robledo intervino con dureza y lanzó una frase directa contra el presidente de la petrolera: “Usted debería presentar la renuncia, usted solito, después de que lo cogieron con las manos en la masa”.

A esa postura se sumó la del presidente de la USO, Martín Ravelo, que insistió en la necesidad de tomar decisiones urgentes frente al futuro de la dirección de la compañía. Desde su perspectiva, mantener la situación actual implica un riesgo alto para Ecopetrol y “puede ser catastrófico”.

Durante la asamblea, además, reveló que ya se había elevado formalmente la solicitud ante la Junta Directiva. “Hoy hemos radicado un oficio donde le manifestamos a la Junta Directiva la necesidad de que tome una decisión de fondo”.

Así, más allá de los temas financieros y operativos, la discusión terminó marcada por un debate de fondo sobre gobernanza y liderazgo, en un momento especialmente sensible para la principal empresa del país.