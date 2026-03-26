Colombia

María Claudia Tarazona pidió que Iván Cepeda no sea elegido en las elecciones del 31 de mayo: “La muerte de Miguel Uribe no puede quedar en vano”

La viuda del senador y precandidato presidencial asesinado también reiteró que el presidente Gustavo Petro tiene cierta responsabilidad por el magnicidio

Guardar
Tarazona pidió unidad nacional para salvaguardar la democracia ante la influencia de redes criminales - crédito Colprensa
Tarazona pidió unidad nacional para salvaguardar la democracia ante la influencia de redes criminales - crédito Colprensa

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, hizo una particular petición a los colombianos, en medio de la campaña presidencial que se adelanta en el país y que definiría al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La mujer, en diálogo con Blu Radio, enfatizó en la necesidad de reivindicar la vida de su esposo, al considerar que los sectores afines al gobierno de Gustavo Petro, como es el caso de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, no pueden ser reelegidos en los comicios electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo espero es que esos 21 millones de colombianos piensen en lo que hoy tienen, más allá de las propuestas, de lo que viene, de lo que nos prometen, lo que hoy ya tenemos, es que no es menor cosa y no podemos dejar que nos lo arrebaten (...) la única forma de que la muerte de Miguel haya valido la pena y que su muerte no haya sido en vano es evitar que este señor, Iván Cepeda, llegue al Gobierno en las próximas elecciones”, dijo Tarazona al citado medio de comunicación.

Para la viuda de Uribe Turbay, Cepeda tiene ciertas características con las que, según ella, comparte con el presidente colombiano. “Es socio de Gustavo Petro, socio del narcotráfico, socio de la guerrilla y ha venido fortaleciendo y permitiendo que la criminalidad y la delincuencia se tomen el país”, manifestó.

Del mismo modo, reiteró sus críticas al mandatario colombiano, considerándolo como responsable del magnicidio del congresista de oposición.

“Hay responsabilidad penal por determinación, por omisión, pero también por instigación. Y para todos los colombianos es evidente la forma como el presidente Gustavo Petro instigó a Miguel durante tres años públicamente. Entonces, claramente tiene una responsabilidad”, explicó.

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaIván CepedaMiguel Uribe TurbayGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Croacia EN VIVO -amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO -amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Ministro de Defensa denunció estafas a familias de víctimas de accidente del avión Hércules en Putumayo

Las autoridades advirtieron sobre contactos fraudulentos que solicitan dinero a familiares de personas fallecidas en el siniestro, a pesar de que los procedimientos para la identificación de los cuerpos son gratuitos y gestionados por el Estado

Ministro de Defensa denunció estafas a familias de víctimas de accidente del avión Hércules en Putumayo

Mafe Carrascal afirmó que los presuntos acosos sexuales en Caracol vienen ocurriendo desde hace más de 20 años: “Dejaron de ser intocables”

La congresista señaló que las denuncias en el canal llevan dos décadas y que figuras reconocidas solo perdieron su protección cuando la situación se volvió insostenible

Mafe Carrascal afirmó que los presuntos acosos sexuales en Caracol vienen ocurriendo desde hace más de 20 años: “Dejaron de ser intocables”

Gustavo Petro enfrenta críticas por presuntamente proteger a funcionarios acusados de violencia de género en su Gobierno

El presidente ha defendido a los funcionarios acusados, alegando que no están condenados ni procesados penalmente, lo que ha generado críticas de activistas y medios por minimizar los casos y revictimizar a las presuntas víctimas

Gustavo Petro enfrenta críticas por presuntamente proteger a funcionarios acusados de violencia de género en su Gobierno

“Darle poder a criminales es garantizar un genocidio”: Petro arremete contra gobernador de Antioquia

El presidente Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento contra Andrés Julián Rendón y reavivó la tensión política en Antioquia por presuntos vínculos y acusaciones cruzadas

“Darle poder a criminales es garantizar un genocidio”: Petro arremete contra gobernador de Antioquia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali