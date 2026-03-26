María Claudia Tarazona pidió que Iván Cepeda no sea elegido en las elecciones del 31 de mayo: “La muerte de Miguel Uribe no puede quedar en vano”

Tarazona pidió unidad nacional para salvaguardar la democracia ante la influencia de redes criminales - crédito Colprensa

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, hizo una particular petición a los colombianos, en medio de la campaña presidencial que se adelanta en el país y que definiría al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La mujer, en diálogo con Blu Radio, enfatizó en la necesidad de reivindicar la vida de su esposo, al considerar que los sectores afines al gobierno de Gustavo Petro, como es el caso de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, no pueden ser reelegidos en los comicios electorales.

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“Yo espero es que esos 21 millones de colombianos piensen en lo que hoy tienen, más allá de las propuestas, de lo que viene, de lo que nos prometen, lo que hoy ya tenemos, es que no es menor cosa y no podemos dejar que nos lo arrebaten (...) la única forma de que la muerte de Miguel haya valido la pena y que su muerte no haya sido en vano es evitar que este señor, Iván Cepeda, llegue al Gobierno en las próximas elecciones”, dijo Tarazona al citado medio de comunicación.

Para la viuda de Uribe Turbay, Cepeda tiene ciertas características con las que, según ella, comparte con el presidente colombiano. “Es socio de Gustavo Petro, socio del narcotráfico, socio de la guerrilla y ha venido fortaleciendo y permitiendo que la criminalidad y la delincuencia se tomen el país”, manifestó.

Del mismo modo, reiteró sus críticas al mandatario colombiano, considerándolo como responsable del magnicidio del congresista de oposición.

“Hay responsabilidad penal por determinación, por omisión, pero también por instigación. Y para todos los colombianos es evidente la forma como el presidente Gustavo Petro instigó a Miguel durante tres años públicamente. Entonces, claramente tiene una responsabilidad”, explicó.