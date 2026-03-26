‘Iván Márquez’, señalado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, permanecería oculto en Venezuela, y María Claudia Tarazona reaccionó: “Está asustado”

Tarazona le pidió al presidente Gustavo Petro solicitar al gobierno de Venezuela que sea entregado el líder guerrillero, y máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG

Uno de los criminales colombianos más buscados por Colombia y Estados Unidos, Luciano Marín Arango, más conocido por su alias de Iván Márquez, estaría ocultándose en territorio venezolano.

Este dato se conoció la misma semana en que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, presentó en rueda de prensa el cartel de los siete hombres más buscados de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc liderada por su máximo cabecilla. Por alias Iván Márquez, uno de los señalados como responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, ocurrido a mediados de 2025, se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos colombianos.

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Así lo dio a conocer la periodista Claudia Gurisatti, de la cadena NTN24, y quien reveló que una fuente de inteligencia le confirmó al programa La Noche que “Iván Márquez” estaría en el país vecino.

“Permanece en el estado Amazonas, ahí en Venezuela. Sigue protegido por el régimen. Ya no está Maduro, ya Maduro está encarcelado, pero ahí sigue. Frente a Puerto Carreño (municipio del departamento de Vichada, en la región de los Llanos Orientales), frontera con Colombia, ahí está rodeado y custodiado de noche y de día por un anillo de seguridad que según las fuentes que hemos consultado, tiene más de cien terroristas, ese anillo de seguridad de Márquez”, declaró la comunicadora, que en esa misma emisión conversó con María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay.

Lo más delicado de la situación, tal y como reseñó la misma periodista, es que el cabecilla de la Segunda Marquetalia estaría manejando negocios legales relacionado con narcotráfico y minería ilegal, destacó la misma fuente.

María Claudia Tarazona se refirió a la presencia de alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, en territorio venezolano - crédito captura de pantalla NTN24/YouTube

Los investigadores estarían siguiendo los pasos del líder guerrillero colombiano a tal punto que se habría documentado su llegada a una zona de invasión de Caracas acompañado de una familiar con el fin de no levantar sospechas entre los locales.

En los mismos reportes de inteligencia se detalla que desde 2026 a “Iván Márquez” se la ha observado con frecuencia transitar por el municipio de Esmeraldas (ubicado en el estado de Amazonas).

“Si se va para Cuba, Nicaragua o Brasil, podría recibir el asilo político de Lula, que ya lo ha hecho con otros terroristas de las Farc. Pero en este momento, ni Brasil, ni Nicaragua, ni Cuba les conviene ponerse a pelear con (Donald) Trump”, señaló al respecto en declaraciones al mismo medio el coronel (r) Luis Alberto Marín, consultor ya analista de seguridad.

En conclusión, para el oficial en retiro “la única opción que le queda a Iván Márquez es guarecerse en Venezuela, probablemente en las capitales principales, en una casa común y corriente, y asistir clandestinamente a las clínicas donde le hacen los tratamientos y desde allí controlar los negocios de droga y demás actos terroristas que planea con sus compañeros”.

Además de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo ataque perpetró un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025, y poco más de dos meses después, el 11 de agosto se confirmó el deceso del congresista, que se encontraba internado en la UCI de la Fundación Santa Fe, en Bogotá - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG

Por todo lo anterior, Gurisatti le preguntó a Tarazona cuál era su petición luego de conocerse este datos, y sumado a las órdenes de captura desde Colombia, a lo que ella aseguró: “Yo creo que la justicia colombiana ha acertado en descubrir y poder llegar a articular quiénes fueron los que dieron la orden del asesinato de Miguel. Sabemos que esas órdenes no solamente vienen de la Segunda Marquetalia, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano, la plata y el dinero que fue entregado para organizar toda la estructura criminal en Colombia, específicamente en Bogotá, sale de Venezuela”.

Por esta última afirmación, para la viuda de Uribe Turbay “hay muchos interrogantes que van a tener que esclarecerse y que van a tener que ponerse sobre la luz”.

Sobre el papel del presidente Gustavo Petro, Tarazona destacó que “ha guardado silencio”.

“Sabemos que Gustavo Petro es socio y aliado de Maduro, sabemos quiénes son sus socios también en la guerrilla, y esto es una estructura criminal que va a tener que desmantelarse y no va a haber lugar. Estoy segura que no va a haber lugar ni en Venezuela ni en ningún otro lugar del mundo donde Iván Márquez pueda esconderse”, agregó la compañera de vida de Uribe Turbay, que de paso dejó claro que “Estados Unidos está detrás” del líder guerrillero colombiano, al recordar que sobre él aún está vigente una recompensa de 10 millones de dólares, y que se anunció a mediados de junio de 2020 por el entonces secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo.

Tarazona criticó al presidente Petro por no pedir la captura de alias Iván Márquez al gobierno de Venezuela, y lo señaló como aliado de Nicolás Maduro, otrora líder del régimen y que permanece detenido en una prisión federal de los EE. UU., luego de su captura el 3 de enero de 2026 - crédito Reuters

Más adelante, Tarazona reafirmó que lo que pasó con su pareja fue “un crimen que le importa a Colombia, pero también le importa a los Estados Unidos, así nos lo han manifestado”, y le recalcó a Gurisatti que “este crimen no va a quedar impune”.

“Yo estoy segura que Iván Márquez hoy está asustado, va a tener que meterse bajo la tierra como las ratas para no ser encontrado y todo lo que él creía que tenía a su alrededor se está desmoronando, porque ya sabemos que fue él el que dio la orden y van a llegar, y lo van a coger, y vamos a poder cantar victoria frente a quienes dieron la orden del asesinato de Miguel”, siguió durante su intervención la viuda de Uribe Turbay.

La pareja del senador y precandidato presidencia añadió sentirse “segura”, porque para ella “la justicia va a llegar”. Pero en medio del momento, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al presidente Petro.

“Ahora, el presidente Petro, que tenga algo de responsabilidad y de cordura frente a los colombianos y por lo menos haga un pronunciamiento, una exigencia para que Venezuela entregue a este criminal. Es lo mínimo que puede hacer frente a la situación”, puntualizó Tarazona.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón; y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunciaron las órdenes de captura en contra de los cabecillas de la Segunda Marquetalia el martes 24 de marzo de 2026 - crédito Fiscalía

Al final, la viuda de Uribe Turbay no se guardó nada y declaró: “(Desde el Gobierno Petro) están diciendo ahora que es una infamia acusarlo a él o acusar al señor (Iván) Cepeda sobre el magnicidio de Miguel y, es una infamia que no se hayan pronunciado. Es una infamia que sean socios del narcotráfico. Es una infamia que quienes se dieron como gestores de paz hayan tenido la licencia de recorrer el país a lo largo y a lo ancho para seguir delinquiendo y para fortalecer sus actividades criminales. Eso es lo que es realmente una infamia”.

Por todo lo anterior, ella aseguró que tiene “la certeza, la absoluta tranquilidad, que más tarde que temprano, Iván Márquez va a tener que pagar por el crimen de Miguel”.