Estados Unidos capturó a presunto miembro del Tren de Aragua buscado por asesinato en Colombia: figuraba entre los más buscados de la Policía

Un operativo liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en colaboración con otras agencias federales, permitió la detención en Seattle de Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano de Venezuela y presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.
El arresto responde a una orden de captura activa en Colombia por delitos de homicidio, tráfico de armas y narcotráfico, según confirmaron las autoridades migratorias estadounidenses.
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El operativo, según reportes oficiales difundidos por ICE, forma parte de una estrategia federal destinada a desarticular estructuras criminales internacionales que operan en territorio estadounidense.
De acuerdo con la información publicada por la agencia, la detención de Izarra Martínez se suma a un número creciente de capturas vinculadas a esta organización en varios estados del país.
La Policía Metropolitana de Bogotá había incluido a Izarra Martínez en septiembre de 2025 entre los individuos más buscados en Colombia.
Entre los cargos en su contra figuran, además, delitos de criminalidad organizada, tortura, actos barbáricos y lesiones con resultado de muerte, conforme a las órdenes judiciales internacionales citadas por ICE.
En Estados Unidos, Izarra Martínez registra antecedentes penales que incluyen arrestos en Nueva York por falsificación de documentos, conducción sin licencia y conducción bajo los efectos del alcohol, siempre según la documentación oficial.