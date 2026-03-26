Colombia

Estados Unidos capturó a presunto miembro del Tren de Aragua buscado por asesinato en Colombia: figuraba entre los más buscados de la Policía

El ciudadano venezolano fue ubicado en un operativo conjunto de agencias federales, tras una investigación que lo vincula con delitos como tráfico de armas y narcotráfico, y sobre quien pesaba una orden judicial vigente en el país

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Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano venezolano y presunto integrante del Tren de Aragua, fue detenido en Estados Unidos en un operativo de ICE - crédito ICE
Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano venezolano y presunto integrante del Tren de Aragua, fue detenido en Estados Unidos en un operativo de ICE - crédito ICE

Un operativo liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en colaboración con otras agencias federales, permitió la detención en Seattle de Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano de Venezuela y presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.

El arresto responde a una orden de captura activa en Colombia por delitos de homicidio, tráfico de armas y narcotráfico, según confirmaron las autoridades migratorias estadounidenses.

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El operativo, según reportes oficiales difundidos por ICE, forma parte de una estrategia federal destinada a desarticular estructuras criminales internacionales que operan en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, la detención de Izarra Martínez se suma a un número creciente de capturas vinculadas a esta organización en varios estados del país.

La Policía Metropolitana de Bogotá había incluido a Izarra Martínez en septiembre de 2025 entre los individuos más buscados en Colombia.

El nombre de Ángel Emmanuel Izarra Martínez figuraba en el cartel de los más buscados de la Mebog, donde era señalado por su presunta participación en delitos de alto impacto - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El nombre de Ángel Emmanuel Izarra Martínez figuraba en el cartel de los más buscados de la Mebog, donde era señalado por su presunta participación en delitos de alto impacto - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Entre los cargos en su contra figuran, además, delitos de criminalidad organizada, tortura, actos barbáricos y lesiones con resultado de muerte, conforme a las órdenes judiciales internacionales citadas por ICE.

En Estados Unidos, Izarra Martínez registra antecedentes penales que incluyen arrestos en Nueva York por falsificación de documentos, conducción sin licencia y conducción bajo los efectos del alcohol, siempre según la documentación oficial.

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