El viceministro de Igualdad fue denunciado por presunto acoso sexual: “El ‘Gobierno del cambio’ terminó siendo la mentira más grande de la historia”

La divulgación de la denuncia motivó peticiones urgentes de protección, trabajo remoto para la denunciante y separación del cargo del funcionario mientras avanzan las investigaciones en el Ministerio de Igualdad de Colombia - crédito Unidad de Restitución de Tierras / @PalomaValenciaL /X

La denuncia por acoso sexual contra el viceministro de Igualdad Axcan Duque, divulgada por la senadora Paloma Valencia, ha provocado alarma en el Ministerio de Igualdad.

Valencia exige a las autoridades intervención inmediata, protección para la funcionaria denunciante e investigación urgente sobre lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El viceministro Axcan Duque fue acusado de presunto acoso sexual luego de que una funcionaria ministerial denunciara haber recibido a las 7:31 a. m., de hoy 26 de marzo, una foto de contenido íntimo por parte de su superior, sin su consentimiento.

“De manera respetuosa, me permito poner en conocimiento una situación ocurrida recientemente en el marco de mi relación laboral, la cual considero inapropiada y contraria a los principios de respeto y profesionalismo que deben regir el entorno de trabajo.En fecha reciente, para ser más exacta, el día de hoy, a las 7:31 a.m. recibí a través de un medio de comunicación personal un contenido de carácter íntimo por parte de mi superior jerárquico, el doctor ACXAN DUQUE GAMEZ, sin que mediara consentimiento alguno de mi parte”, explica la persona denunciante por medio de una carta dirigida a Valencia.

La supuesta conducta del funcionario derivó en solicitudes de protección y medidas cautelares para la denunciante, así como en un debate sobre la respuesta de las autoridades encargadas de investigar el caso - crédito captura de pantalla @PalomaValenciaL / X

La senadora Paloma Valencia hizo pública la acusación a través de su cuenta de X (antes Twitter), solicitando protección inmediata para la afectada, habilitación de trabajo remoto y que el funcionario sea apartado del cargo mientras se adelanta la investigación.

Detalles de la denuncia y presuntos hechos

De acuerdo con la denuncia formal recibida por Paloma Valencia, la funcionaria declaró que el mensaje enviado por Axcan Duque le generó incomodidad y sobrepasó los límites laborales. La trabajadora expresó su inconformidad apenas se produjo el incidente y pidió que esa conducta no se repitiera.

“Esta situación me generó incomodidad y constituye una conducta que excede los límites del ámbito laboral.Frente a lo ocurrido, manifesté de manera inmediata mi inconformidad, solicitando que no se repitieran este tipo de comportamientos y reiterando la necesidad de mantener una comunicación estrictamente profesional” siguió explicando la denunciante.

La denunciante remarcó que la relación de subordinación agrava el impacto de lo ocurrido. También exigió que se garantizara la confidencialidad y el respeto en el proceso y adjuntó pruebas para sustentar su relato.

La senadora instó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría a intervenir para asegurar la integridad de la denunciante y a evaluar la permanencia temporal del implicado en su puesto - crédito @PalomaValenciaL / X

En el documento presentado a la senadora, se solicitó la adopción de medidas para asegurar su integridad y la continuidad de su trabajo en el Ministerio de Igualdad.

Solicitudes de protección y reacciones políticas

Tras la publicidad de estos hechos, Paloma Valencia reclamó que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía actúen para resguardar a la denunciante.

Entre sus peticiones está autorizar el trabajo remoto de la funcionaria mientras duren las pesquisas, con el fin de evitar cualquier contacto con el viceministro implicado.

“Considero pertinente dejar constancia de estos hechos, en la medida en que pueden afectar las condiciones adecuadas de desempeño y el ambiente laboral, especialmente teniendo en cuenta la relación de subordinación existente. En ese sentido, solicito respetuosamente se adopten las medidas que se consideren pertinentes para garantizar un entorno laboral basado en el respeto, así como la confidencialidad en el manejo de la presente comunicación“, finalizó la denunciante.

Las solicitudes de actuación rápida y garantías de seguridad para la funcionaria señalada reafirman la importancia de salvaguardar los derechos de trabajadores en ambiente gubernamental - crédito @PalomaValenciaL / X

Valencia también exigió el retiro inmediato del funcionario de su cargo durante la investigación y remarcó que la protección a las mujeres debe ser prioritaria en las instituciones. Su pronunciamiento incluyó una crítica al compromiso gubernamental con los derechos y el bienestar en el entorno laboral.

El caso, expuesto por la senadora en X, reaviva el debate sobre la eficacia de los mecanismos para combatir el acoso y salvaguardar a las víctimas en el ámbito estatal, reflejando la desconfianza de parte de la oposición hacia las políticas anunciadas por el Gobierno.