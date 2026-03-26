Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de “alcahuetear” a los asesinos de Miguel Uribe Turbay

Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda por supuesta complicidad con disidentes de las Farc - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez publicó un video en la red social X donde responsabilizó a Iván Cepeda, senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, de haber propiciado la impunidad de excomandantes de las Farc y de facilitar el ascenso de figuras de ese grupo al Congreso.

En la grabación, replicada por el partido Centro Democrático, Uribe aseguró que Cepeda “ha alcahueteado a esos criminales, los criminales que asesinaron a Miguel Uribe”, en referencia al asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este mes en el país.

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Según Uribe, Iván Cepeda habría gestionado beneficios judiciales para “los responsables de delitos atroces, de secuestros y de violación de niños”, enfatizando que tales privilegios no alcanzaron a los guerrilleros de base, sino a quienes, en su opinión, dirigieron y promovieron esos crímenes.

“No solamente les dio impunidad, ni un solo día de cárcel, sino que además los llevó al Congreso”, afirmó el exmandatario en su video.

Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Iván Cepeda de impulsar la impunidad de exFarc - crédito @CeDemocratico/X

La crítica de Uribe se centró en el proceso de paz firmado en La Habana, del que Iván Márquez y Jesús Santrich fueron negociadores en representación de las Farc. El expresidente recordó que, tras su paso por el Congreso, ambos reincidieron en actividades de narcotráfico, situación que llevó a las autoridades judiciales a intervenir.

“Al reincidir en el narcotráfico, la justicia los llamó. ¿Qué dijo Iván Cepeda? Que eso era un entrampamiento de la justicia”, expresó Uribe Vélez, aludiendo a declaraciones previas de Cepeda.

En uno de los pasajes destacados del video, el propio Cepeda es citado diciendo: “De lo que no me arrepiento es de haberme opuesto a esa trampa judicial, porque yo creo que ahí hubo una trampa judicial”.

Uribe interpretó esa postura como un acto de desafío a las instituciones: “Desafió la justicia que tanto dice respetar. Para Iván Cepeda, la justicia no tiene sino un camino, el camino de obedecerle”.

El exmandatario señaló que Cepeda acompañó a Santrich durante su salida de prisión y sostuvo que esa acción “facilitó la fuga de Márquez y de Santrich a Venezuela”.

Desde ese país, los excomandantes de las Farc anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia. En palabras de Iván Márquez, recogidas en el video, el objetivo de la nueva organización armada “no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía”.

Álvaro Uribe Vélez relacionó a Iván Cepeda con la llegada de exguerrilleros al Congreso y el asesinato de Miguel Uribe Turbay crédito @CeDemocratico/X

Posteriormente, Uribe Vélez vinculó a la Segunda Marquetalia con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, al señalar que la víctima había sido “estigmatizada, señalada por Iván Cepeda y por Gustavo Petro, su jefe”.

El expresidente recordó que existieron registros audiovisuales en los que Iván Márquez aparecía en Venezuela anunciando la creación del nuevo grupo.

El video de Uribe también hizo referencia a una reciente acción de la Fiscalía General de la Nación, que publicó un cartel con los nombres y rostros de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, solicitando su captura.

Además, el exmandatario citó datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), según los cuales, “en 126 municipios, los más violentos, el Pacto Histórico tuvo el 54.9 del total de sus votos”.

El expresidente calificó esa cifra como “una tragedia” y afirmó que “la orden de Farc y del ELN es votar por Iván Cepeda. Él es el candidato de ellos y ellos son los electores de su candidato”.

Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Iván Cepeda por supuestos privilegios a líderes de las Farc y su participación en la política - crédito Alejandro Gonzalez - AFP/Reuters

Estas declaraciones se suman a un ambiente político marcado por la polarización y la confrontación entre sectores afines al acuerdo de paz y críticos del mismo.

Centro Democrático acusó a Iván Cepeda de eludir respuestas sobre nexos con líderes de la Segunda Marquetalia

El Centro Democrático criticó a Iván Cepeda tras su entrevista con Daniel Coronell. Según el partido, el senador “evade preguntas esenciales” sobre sus vínculos con alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, líderes de la Segunda Marquetalia.

La colectividad señaló que Cepeda adopta un “silencio preocupante” respecto a relaciones históricas con excombatientes y cuestionó su compromiso con los derechos humanos.

El partido sostuvo: “Siempre guarda silencio siendo aliado de las guerrillas”. Además, reclamó claridad sobre su postura frente a la violencia y las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro.