Alcaldía de Medellín ofrece recompensa por responsables de violento asalto en El Poblado: el acto quedó registrado en video

El asalto fue atribuido a miembros de la estructura 'Moscú 2', vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada 'La Terraza' - crédito Captura video @Guardianes_Ant/X

La Alcaldía de Medellín endureció su postura frente a los recientes hechos de inseguridad en la zona de El Poblado, tras la difusión de un video en el que se observa cómo tres sujetos armados asaltan a un grupo de personas en las afueras de un establecimiento junto a la estación Primax de la transversal Inferior.

El incidente, registrado la noche del martes 24 de marzo, mostró a cuatro hombres en dos motocicletas; dos de ellos descendieron con cascos y armas de fuego, intimidando y despojando de sus pertenencias a los comensales, mientras un tercer ladrón se sumaba para reforzar la amenaza antes de escapar del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades de Medellín lanzaron una recompensa de hasta 25 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los presuntos responsables.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a la ciudadanía: “La gente está cansada de los atracadores y vamos por ellos”.

La Alcaldía de Medellín ofreció una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información que permita capturar a los asaltantes -crédito Alcaldía

La administración local confirmó que los autores del robo estarían vinculados a la estructura delincuencial Moscú 2, parte del Grupo de Delincuencia Organizada La Terraza.

Durante la jornada de volanteo, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a denunciar a quienes sean identificados con los alias Iguana, Adier, Anderson, Pulga, Ratón, Rango, Peluca, Genderber, Dubier, Mateo y/o Stiven, a través de la línea 123 o el número 317 6456384.

“Estos también van a caer. No hay escondite que los salve”, declaró Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, en referencia a los implicados en el caso. “La gente está cansada de los bandidos y nosotros no vamos a parar hasta verlos tras las rejas”, insistió el funcionario.

Aunque la ciudad presenta una disminución del % en hurto a personas y un 22% menos en la modalidad de atraco violento respecto al año anterior, la Alcaldía reconoce que casos como el ocurrido en la Transversal Inferior afectan la percepción de seguridad en la comunidad.

La ola de indignación en Medellín tras el asalto en El Poblado evidenció el hartazgo ciudadano frente a la inseguridad - crédito @Guardianes_Ant/X

La ofensiva de la administración municipal busca “ir por ellos y por todos donde sea, una y otra vez, hasta que les quede claro que con la ciudadanía no se meten”, advirtió Villa. El secretario enfatizó: “Aquí no les tenemos miedo; los que deben tener miedo son ellos”.

Según datos oficiales, el descenso en los hurtos no basta para aliviar la preocupación social. La Alcaldía insiste en que solo resultados contundentes frente a hechos de alto impacto podrán restablecer la confianza de los habitantes en la seguridad de Medellín.

Un policía de civil frustró un robo y permitió la captura de dos sospechosos en Medellín

La captura de dos presuntos fleteros en Medellín fue posible gracias a la reacción de un policía fuera de servicio, quien frustró un asalto ocurrido en el sector de El Poblado. El hecho se produjo el martes 10 de marzo, cuando dos hombres armados con cuchillo atacaron a un ciudadano en el puente peatonal de la estación Poblado del Metro.

El incidente se viralizó tras difundirse el video grabado por el propio agente, que da cuenta de cómo se desarrolló la persecución en plena vía pública y puso en evidencia la rapidez de la intervención policial.

Una reacción inmediata de un agente de la Policía Nacional vestido de civil impidió el robo a un ciudadano y permitió la captura de dos sospechosos en una de las zonas más transitadas al sur de la ciudad - crédito @FicoGutierrez / X

La víctima, que se dirigía a su trabajo por el puente en sentido norte-sur, fue interceptada y lesionada por los asaltantes al resistirse al robo. Los agresores no solo lo intimidaron, sino que utilizaron un arma cortopunzante para doblegarlo.

La reacción del policía, quien acababa de terminar su jornada laboral y vestía de civil, cambió la dinámica del asalto. Sin identificarse como miembro de la Policía Nacional, decidió intervenir en defensa del ciudadano afectado y persiguió a los sospechosos en motocicleta por varias cuadras del sector.

En la persecución, el uniformado optó por circular en contravía durante un tramo de la autopista para impedir la huida de los presuntos delincuentes. Esta maniobra fue determinante para lograr la interceptación y captura inmediata de los sujetos.