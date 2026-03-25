Video captó a vigilantes de Transmilenio en Bogotá agrediendo a presuntos ‘colados’: hay indignación

Un hombre terminó con el rostro ensangrentado tras ser golpeado por varios guardas de seguridad de TransMilenio en la estación Pradera el martes 24 de marzo, un hecho que quedó registrado en video y generó fuertes reacciones tanto de los usuarios presentes como de miles de personas en redes sociales - crédito @PasaenBogota / X

La estación Pradera de TransMilenio se convirtió en escenario de una confrontación que involucró a al menos cinco guardas de seguridad y varios usuarios el martes 24 de marzo de 2026.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los encargados de la vigilancia, con el rostro cubierto, golpean a un hombre que se encontraba dentro de la estación, mientras numerosos usuarios presenciaban el hecho.

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Durante la agresión, testigos intervinieron verbalmente con frases como “Basta, ya no más”, intentando detener los golpes. La tensión aumentó cuando un joven intentó intervenir y fue también atacado por tres guardas.

Entre la multitud, algunas voces solicitaron ayuda: “Llamen al cuadrante” y reclamaron “Esa no es la forma”. Los gritos e insultos hacia los vigilantes se multiplicaron, mostrando el rechazo de varios usuarios frente a la respuesta del personal de seguridad.

En video quedaron registrados los golpes propinados a los hombres dentro de la estación - crédito @PasaenBogota / X

Entre los reclamos más directos, una persona increpó a un vigilante al decir: “Pegándole bolillo a las mujeres. No es la forma, no es la forma. No es la forma pegándole a una mujer. Por un pasaje no es la forma. A usted no lo van a ascender por eso, por pegarle a una mujer. Ni le van a subir el sueldo.” En fotografías tomadas tras el incidente, se observa a un hombre con el rostro ensangrentado, presuntamente a causa de las agresiones.

La reacción en redes sociales fue polarizada. Algunos comentarios respaldaron a los guardias: “Excelente, literal está robando y así mismo se debe tratar. fin” y “Todo mi apoyo a los guardias de transmilenio, que gran trabajo hicieron, hay que darles garrote hasta que paguen y se comporten”.

Otros advirtieron sobre los riesgos de la violencia excesiva: “El asunto es que paguen, pero un ataque desmedido ya cambia el panorama” y “Después no estén llorando y quejándose cuando vayan armados y empiecen a apuñalar o dispararles a los de personal de seguridad”.

Tras la polémica creadas en redes sociales por la reacción de lo vigilantes ante los colados, la administración del sistema expresó su rechazo a estos hechos y solicitó a la comunidad mantener un comportamiento adecuado dentro del transporte público.

Tras el enfrentamiento uno de los hombres involucrados habría quedado muy lastimado - crédito Pasa en Bogotá / X

Según las primeras informaciones difundidas por la entidad, las personas involucradas habrían ingresado sin pagar el pasaje durante un operativo de control. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la actuación específica de los agentes de seguridad reflejados en el video.

Cabe recordar que el equipo de seguridad de Transmilenio está integrado por personal privado cuya labor se centra en la vigilancia y el control de accesos, así como en evitar la entrada irregular de usuarios. Entre sus responsabilidades destacan la protección de los pasajeros y de las instalaciones, así como el control de conductas que puedan afectar la convivencia en estaciones y buses.

El sistema recordó la importancia del trabajo diario de su personal operativo para el correcto funcionamiento del servicio en la ciudad. Además, reiteró el compromiso de fortalecer acciones preventivas y de acompañamiento que garanticen la seguridad tanto de usuarios como de empleados.

Y es que los vigilantes cumplen funciones como la disuasión de comportamientos indebidos, la restricción del acceso irregular, la protección de los bienes estatales y la atención en emergencias. Algunos también cuentan con apoyo canino para tareas específicas, como la detección de sustancias.

Los vigilantes en Transmilenio no pueden ejercer funciones policivas - crédito @TransMilenio / X

Cabe señalar que, si bien los vigilantes pueden contener situaciones problemáticas, no están facultados para ejercer labores policiales. Su actuación se limita a la prevención y al resguardo de la infraestructura y quienes la utilizan. La administración hizo énfasis en la necesidad de respetar las normas para preservar la integridad de todos quienes usan el sistema.