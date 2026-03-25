Colombia

Policía rescató a un perro en Bogotá gracias a una denuncia ciudadana: capturaron al hombre que lo lanzó por unas escaleras

Un hecho de violencia contra un animal de compañía movilizó a residentes y defensores de animales, mientras la intervención de las autoridades fue solicitada mediante mensajes y publicaciones en redes sociales

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El agresor fue capturado después
El agresor fue capturado después de ser identificado en videos difundidos que mostraban el cruel acto en el edificio Torre de Las Lajas - crédito @AnimalesBOG / X/Captura video

Un perro fue rescatado en el occidente de Bogotá tras un hecho de maltrato animal que generó indignación en redes sociales.

Las autoridades intervinieron luego de que la comunidad difundiera imágenes en las que se observa a un hombre lanzando al animal por unas escaleras dentro de un edificio ubicado en la localidad Barrios Unidos.

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La denuncia fue realizada por vecinos del edificio Torre de Las Lajas, en el barrio JJ Vargas, el martes 24 de marzo. En los videos de la cámara de seguridad, se identifica al agresor vistiendo una pantaloneta azul oscuro y un buso gris mientras maltrataba al perro, que tras la agresión logra incorporarse y seguir escaleras abajo.

Ante la viralización de las imágenes, la reacción de los internautas fue inmediata y masiva, exigiendo una intervención por parte de las autoridades y la protección del animal.

El rescate del canino fue posible por la presión ejercida en redes sociales y la colaboración de defensores animales y vecinos - crédito @PasaenBogota/X

Este miércoles 25 de marzo, la policía confirmó que el animal fue rescatado tras la presión ejercida en redes sociales y la presencia de defensores de animales en el lugar. El presunto agresor fue detenido.

La intervención conjunta entre la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía de Bogotá permitió rescatar a un perro que había sido víctima de agresión en el barrio JJ Vargas. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y puso en evidencia el estado de abandono y maltrato en el que se encontraba el animal.

Gracias a la rápida acción de la comunidad y el activismo digital, el canino quedó bajo resguardo, mientras que el responsable enfrenta cargos por maltrato animal.

Durante la visita, las autoridades constataron que el perro no tenía acceso a agua ni a comida, además de presentar huellas visibles de golpes. Confirmaron que el animal estaba al cuidado temporal del presunto agresor, quien fue identificado en el lugar del incidente.

El caso concluyó con la entrega del canino a su cuidadora permanente. La Alcaldía Local formalizó un acta de compromiso con la responsable definitiva del animal y se impuso un comparendo al hombre acusado de los hechos.

El perro, a pesar de la agresión, logró incorporarse y seguir a su dueño tras ser arrojado en el interior del edificio - crédito @PasaenBogota/X

Ante situaciones similares, la administración local recuerda que existen canales de denuncia para quienes presencien casos de maltrato animal. Entre los medios disponibles figuran la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co y la sede presencial en la Carrera 10 No 26-51, Piso 5.

Para que las autoridades puedan actuar, es fundamental aportar datos precisos sobre el lugar del suceso, una descripción detallada de lo ocurrido y el estado del animal, así como pruebas gráficas o audiovisuales y, si es posible, la identidad del presunto agresor. La denuncia oportuna puede marcar la diferencia y salvar vidas.

Indignación en Bogotá por terrible caso de maltrato animal: capturaron al hombre que lanzó a un perro desde un piso 25

El fallecimiento de Tony, un perro de raza criolla en Bogotá, ha generado una respuesta inmediata de organizaciones defensoras de los animales y de la ciudadanía. El animal perdió la vida tras ser arrojado desde un piso 25 en un edificio capitalino, hecho que produjo una ola de indignación reflejada en redes sociales.

El responsable del acto, identificado como Johan Esteban Velasco Posada, fue detenido el miércoles 19 de marzo de 2026. La noticia del arresto se difundió rápidamente, acompañada de imágenes que circularon en diversas plataformas digitales. El caso quedó bajo investigación de la Unidad de Reacción Inmediata.

El hoy detenido se busca que sea juzgado bajo los parámetros de la Ley Ángel - crédito @PlataformaALTO/X

La información sobre el suceso fue difundida principalmente por la Plataforma por los Animales ALTO y por la agrupación Corazón Animal Vegano. Según los relatos de sus integrantes, Tony había sido adoptado hacía tres años y vivía con su familia hasta que uno de los arrendatarios cometió el acto que le costó la vida.

Según los activistas, la defensa del detenido alega problemas de salud mental y consumo de sustancias, argumentos que consideran inaceptables para justificar la muerte de un animal. Una integrante del grupo manifestó: “La persona hoy detenida es un abogado y que posiblemente va a acudir a un caso que no estaba establemente bien mentalmente, que estaba drogado y las excusas que siempre dan para justificar el asesinato de un perrito, de un animal”.

El caso de Tony ha sido denunciado formalmente por la familia responsable del animal. Las agrupaciones que acompañan el proceso insisten en que la acción no debe quedar impune y que se debe garantizar una sanción ejemplar para el agresor.

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