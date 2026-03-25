Pacho Santos lanzó advertencia a los seguidores de Paloma Valencia que atacan a Abelardo de la Espriella: “El enemigo no está en el otro campo”

Francisco Santos pidió a seguidores de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella detener ataques en redes sociales - crédito Francisco Santos Calderón/Facebook - Colprensa - Luisa González/Reuters

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, lanzó un mensaje enfático dirigido a los seguidores de la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia tras observar episodios de confrontación en redes sociales.

En un video divulgado en la plataforma X, Santos instó a la militancia política a detener los ataques internos y advirtió sobre los riesgos que implica esta dinámica para la unidad del sector.

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“Cada ataque entre nosotros es un regalo para Iván Cepeda (candidato del Pacto Histórico). Cada pelea interna es un voto que se pierde en la segunda vuelta, que se puede perder y no nos podemos dar ese lujo”, expresó el dirigente.

El llamado de Francisco Santos surgió en medio de un clima de tensión en el espectro político de oposición. En su declaración, el exvicepresidente identificó como un “error político” la campaña de señalamientos contra el abogado Abelardo de la Espriella, por parte de simpatizantes de Paloma Valencia.

Santos subrayó que tanto los ataques provenientes de un sector como los provenientes del otro solo debilitan las posibilidades electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para mayo próximo.

El exfuncionario también dirigió su mensaje a figuras cercanas al entorno de Valencia, mencionando de manera explícita a Juan Carlos Pastrana, cuñado de la senadora.

“Den ejemplo de grandeza. Demos ejemplo de liderazgo. Demos ejemplo de que aquí lo que importa es Colombia por encima de las diferencias que tengamos”, insistió Santos en su video publicado en X.

Según el exvicepresidente, los seguidores de diferentes corrientes deben priorizar el interés nacional sobre disputas personales o desacuerdos ideológicos.

En su intervención, Francisco Santos reconoció la actitud de Abelardo de la Espriella dentro del debate público. “Si algo hay que reconocer es que Abelardo se ha portado muy bien, ha sido muy decente, ha defendido sus ideas”, afirmó, al tiempo que llamó la atención sobre el tono de algunos seguidores de ambos bandos.

“No seamos iguales. Hay seguidores de Paloma que atacan también de una manera que no deberían estar atacando. Eso hay que pararlo ya”, puntualizó.

El mensaje de Santos fue difundido en un momento en el que la oposición política enfrenta la tarea de definir su estrategia para la segunda vuelta electoral.

El exvicepresidente alertó que la falta de cohesión interna podría favorecer a sectores adversarios, particularmente al Pacto Histórico, coalición liderada por el senador Iván Cepeda.

“El enemigo no está en Abelardo, está en el Pacto Histórico”, enfatizó, recordando que la dispersión de votos y el clima de confrontación podrían traducirse en una derrota electoral.

En su pronunciamiento, Francisco Santos remarcó la necesidad de sumar fuerzas y evitar divisiones que resulten funcionales a los rivales.

“Si los seguidores de Paloma atacan a Abelardo y los de Abelardo atacan a Paloma, llegamos divididos a mayo y divididos perdemos. Así de simple, así de grave”, sostuvo.

El exvicepresidente pidió a los simpatizantes de ambas corrientes que actúen con inteligencia política y contribuyan a la construcción de una alternativa sólida frente al oficialismo.

El contexto de las declaraciones de Santos refleja la preocupación por el impacto de las disputas internas en el panorama electoral colombiano. El dirigente concluyó su mensaje con una exhortación a la responsabilidad y la madurez política: “El país no aguanta otra pelea entre nosotros. Seamos inteligentes”.