Este es el organismo marino altamente tóxico que tiene en alerta sanitaria las playas de La Guajira: su veneno causa dolor intenso y quemaduras

La presencia de fragatas portuguesas en la playa de Mayapo, La Guajira, genera alerta sanitaria cerca de Semana Santa - crédito Coralina

La presencia de dos fragatas portuguesas (Physalia physalis) detectada por turistas en la playa de Mayapo, municipio de Manaure (La Guajira), generó alerta sanitaria a escasos días de la temporada alta de Semana Santa.

El hallazgo ocurrió frente al hotel Bethel, en la que los propios visitantes advirtieron a la gente para evitar el contacto, especialmente entre niños, según información difundida por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

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La aparición de estos organismos en la costa suele coincidir con condiciones climáticas específicas, como corrientes marinas, vientos intensos y oleaje, propias de los primeros meses del año.

De acuerdo con expertos y autoridades ambientales, los avistamientos aumentan entre enero y marzo por el arrastre de brisas que transportan a las fragatas portuguesas desde mar abierto hacia tierra firme.

Aunque se les confunde con medusas, la fragata portuguesa es un organismo marino colonial altamente tóxico para los humanos.

Turistas advierten sobre fragatas portuguesas y alertan a los bañistas del hotel Bethel en Mayapo sobre el peligro de contacto, especialmente para niños - crédito Coralina

Sus tentáculos contienen veneno capaz de causar dolor intenso, quemaduras y, en algunos casos, reacciones alérgicas graves.

El riesgo persiste incluso tras la muerte aparente de los ejemplares, según alertó Corpoguajira a través de sus recomendaciones, en las que solicita a los bañistas “extremar las precauciones con el fin de evitar lesiones y riesgos ante un posible contacto.

Esta especie, por su alta toxicidad y naturaleza urticante, se considera peligrosa para el ser humano”.

Episodios como este no son exclusivos de La Guajira. La aparición de fragatas portuguesas ha llevado en otras ocasiones a restricciones de acceso o alertas en diferentes playas del Caribe colombiano, de acuerdo con informes reiterados de las autoridades ambientales.

El contacto con la fragata portuguesa requiere atención especializada para evitar complicaciones

La picadura de fragata portuguesa causa dolor intenso y enrojecimiento, similar a una quemadura en la piel - crédito @bomberosctg/@alcaldiacartagena/IG

Una picadura de fragata portuguesa provoca dolor intenso similar a una quemadura y enrojecimiento de la piel. Para tratarla correctamente, debe lavarse la zona afectada con agua de mar y, en caso de que queden tentáculos adheridos, retirarlos usando un objeto plástico liso —por ejemplo, una cédula— y nunca con la mano. El vinagre blanco doméstico puede emplearse sumergiendo la herida durante 15 a 30 minutos o aplicándolo directamente, si se encuentra disponible.

Ante la presencia de la fragata portuguesa en la playa, la principal recomendación es no bañarse ni jugar en el agua y evitar todo contacto, incluso si el ejemplar está muerto, ya que se mantiene tóxico. Se aconseja utilizar ropa y calzado al caminar por la arena para minimizar el riesgo.

En ningún caso debe usarse agua dulce, alcohol, orina, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar sobre la lesión, ya que pueden agravar el efecto de la picadura. Si los síntomas persisten tras las medidas iniciales, es necesario acudir a un centro de salud para recibir atención médica.

La fragata portuguesa se identifica por su flotador transparente o azul violáceo con forma de burbuja alargada, de entre 10 y 30 centímetros de largo, del cual cuelgan delgados tentáculos azules, púrpuras o rojizos que pueden extenderse por varios metros.

Las autoridades marítimas advierten sobre condiciones marítimas riesgosas durante Semana Santa en Colombia

Dimar advierte sobre vientos intensos y olas de hasta 3 metros en playas del Caribe colombiano durante Semana Santa 2026 - crédito Colprensa

Las autoridades marítimas de Colombia emitieron una serie de recomendaciones para Semana Santa 2026, destacando el pronóstico de vientos intensos y olas de hasta 3 metros en regiones como La Guajira, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla durante marzo, según alertas de Dimar.

Ante estas condiciones adversas, se reforzó el llamado a los bañistas a respetar estrictamente las banderas de seguridad y a evitar el ingreso al mar en caso de bandera roja.

Para reducir riesgos, Dimar advirtió que la presencia de la fragata portuguesa hace que el baño sea peligroso; esta especie marina, reconocible por su color violáceo o transparente, puede causar lesiones graves.

En caso de contacto, la entidad instruyó a lavar la zona afectada con agua de mar, evitar el agua dulce y buscar atención médica. Además, enfatizó la importancia de nadar exclusivamente en áreas vigiladas por salvavidas, atender a las indicaciones del personal de rescate y no mezclar el consumo de alcohol con la actividad acuática.

Dentro de las medidas preventivas recomendadas, se encuentra el uso de protector solar con un factor de protección (SPF) mínimo de 30, reaplicado cada dos horas, así como el empleo de gorra y gafas para protegerse del sol.

Dimar recordó a la población la línea de emergencia 112 de la Policía Nacional y el canal 16 VHF marino de la Estación Guardacostas para atender incidentes.

Finalmente, la entidad instó a cumplir las zonas delimitadas para nadadores y embarcaciones, y a mantener la limpieza, evitando arrojar basura al mar o la arena.