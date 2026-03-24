Jefe negociador del proceso de paz con facción de las disidencias de la Segunda Marquetalia negó nexos con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de emitir el martes 24 de marzo de 2026 siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, desató en las redes sociales una intensa discusión sobre los límites y alcances del proceso de paz entre el Gobierno y las organizaciones armadas disidentes.

En la antesala a esta determinación, Armando Novoa, jefe de la delegación oficial en los diálogos con la Coordinadora Nacional - Ejército Bolivariano (Cneb), rechazó de manera categórica cualquier vínculo entre las negociaciones en marcha y el homicidio del legislador, con lo que zanjó distancia con respecto a la estructura liderada por Wálter Mendoza, que hasta el 16 de marzo estaba en la mesa con el Ejecutivo.

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Armando Novoa y Wálter Mendoza han defendido el proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional, facción de la Segunda Marquetalia - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La delegación gubernamental de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechaza enfáticamente la asociación que de manera irresponsable se ha pretendido adelantar entre nuestra mesa de diálogos y el crimen cometido contra el senador Miguel Uribe Turbay", expresó Novoa en el pronunciamiento oficial, que quedó registrado en video, publicado por las redes sociales del alto comisionado para la Paz.

El negociador defendió que la Cneb se escindió de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024, por lo que la mesa en la que participa el Gobierno perdió desde entonces cualquier interlocución con el grupo al que las autoridades atribuyen el asesinato. De esta manera, buscaría blindar las tratativas que se adelantan en el sur del país, frente a los señalamientos que han surgido tras las declaraciones de Simeón Pérez, “El Viejo”.

Uno de los temas que han paralizado las negociaciones entre el Gobierno y la Cneb está relacionado con lo ocurrido con alias Araña, que sigue preso en la cárcel La Picota, al cumplirse una orden de recaptura de Interpol - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A su vez, Novoa también confirmó que tras conocerse el homicidio, las delegaciones del Gobierno y la Cneb emitieron un comunicado conjunto exigiendo la intervención urgente de la Fiscalía. Es válido destacar que la decisión de la disidencia de Mendoza de suspender el proceso de paz, tras la muerte de Alexander Rondón, alias Machaco, en una operación militar, es otro aspecto a tener en cuenta en este panorama.

No obstante, según recopiló El Espectador, sobre esta suspensión del proceso de paz existen versiones que apuntan a desacuerdos sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y supuestos compromisos incumplidos por parte del Gobierno, en particular el traslado de Geovanny Andrés Rojas, más conocido como Araña, en una operación que las autoridades aseguran no poder ejecutar por el momento; lo que representa serias trabas.

Las órdenes de captura de la Fiscalía contra la cúpula de la Segunda Marquetalia

La Fiscalía busca a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y fundador de la Segunda Marquetalia, al igual que Géner García Molina, conocido como John 40, y José Manuel Sierra, alias El Zarco Aldinever: al que pese a que existen versiones que relatarían su muerte en hechos registrados en Venezuela, todavía sigue siendo un objetivo para los organismos judiciales y militares al no confirmarse su muerte.

La Fiscalía ofrece hasta 5.000 millones de pesos por los responsables del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía - REUTERS

Según declaraciones de “El Viejo”, fue Aldinever el que habría ordenado el ataque contra Uribe Turbay, de ahí de su importancia en este mediático caso. Además, el ente acusador busca a Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, más conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina, “Gonzalo” o “Chalo” y Kendric Téllez Álvarez, alias Yako, por su presunta participación en el crimen del congresista.

La instrumentalización del crimen ha trascendido el ámbito judicial y ha repercutido en la campaña presidencial. La candidata Paloma Valencia acusó a su contrincante Iván Cepeda de haber “facilitado fugas” e “impedido extradiciones” de miembros de la Segunda Marquetalia, en una polémica que alimentó la confrontación, mientras que el senador Iván Cepeda calificó esas versiones como una “campaña sucia”.

Frente a estos señalamientos, Novoa enfatizó las consecuencias negativas de mezclar el diálogo de paz con el debate electoral. “El debate electoral en curso no autoriza a nadie a tergiversar la realidad de los hechos ni a desinformar de manera irresponsable a la opinión pública”, expresó el jefe de la delegación gubernamental con la Cneb, que reiteró que se están registrando distorsiones de la realidad preocupantes.

Armando Novoa ha adelantado diferentes mesas de negociación con la facción disidente de la organización desertadora fundada por alias Iván Márquez - crédito Colprensa

“El debate electoral que hay en curso en la actualidad no habilita a nadie para, en forma irresponsable, tergiversar la realidad de los hechos y tratar de desinformar a la opinión pública en medio de mentiras, montajes y falsas informaciones, que es lo que estamos viendo con la publicación de la revista Semana del pasado fin de semana", puntualizó el jefe negociador frente a los señalamientos a facciones disidentes.

El proceso de paz con la Cneb atravesaría una etapa de incertidumbre, pues ambas delegaciones se reunieron recientemente en la Casa de Nariño para abordar puntos sensibles, en medio de versiones cruzadas sobre la viabilidad del proceso y el cumplimiento de compromisos establecidos en los diferentes ciclos; al tenor de las inquietudes que existen sobre la erosión de la confianza pública de las negociaciones.