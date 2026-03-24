Estos son los planes de turismo religioso que puede realizar en Cali durante Semana Santa

Visitantes disfrutarán del mapping nocturno que ilumina la Catedral de San Pedro, uno de los escenarios emblemáticos de la Semana Santa en Cali - crédito Oficina de Comunicaciones / Alcaldía de Cali

Las autoridades de Cali han desplegado un operativo integral para Semana Santa 2026, esperando una llegada cercana a 55 mil visitantes y un impacto económico de aproximadamente USD 8,4 millones.

La ciudad apuesta por una programación diversa que fusiona tradición, arte, tecnología y gastronomía, con el objetivo de consolidarse como un destino turístico y cultural durante estas fechas.

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La agenda se extiende del 24 de marzo al 5 de abril, con actividades diseñadas para caleños y turistas. La Secretaría de Turismo ha coordinado acciones con la Secretaría de Cultura y organizaciones del sector privado para garantizar experiencias que destaquen el patrimonio local.

Entre las iniciativas figura el mapping sobre templos y monumentos, además de la iluminación del edificio de Coltabaco y el Teatro Enrique Buenaventura, que permitirá “destacar el diseño arquitectónico de esos espacios a través de un diseño de una luz especial que va simplemente a resaltar lo que es”, según expresó María Fernanda Campuzano a El País.

Este es el mapa de la ruta para la semana Santa en Cali - crédito Visit Cali

Uno de los eventos centrales será el II Festival de Música Clásica, que inaugura la temporada cultural de Cali. El concierto de apertura estará a cargo de Tamborimba Ensamble el 24 de marzo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, con un repertorio que incluye obras como La consagración de la primavera en versión para percusión.

La subsecretaria de artes, Yamileth Cortés, detalló: “Tendremos más de 300 artistas en escena que se presentarán en 23 conciertos que tendremos en diferentes espacios de la ciudad. Serán 13 días en los que podremos apreciar agrupaciones internacionales, nacionales, y también esos procesos académicos y comunitarios que surgen en nuestra ciudad con la música clásica”.

El festival se combinará con actividades de video mapping en iglesias emblemáticas, rutas gastronómicas y recorridos patrimoniales. El arte y la tecnología se fusionarán en espectáculos de luz y sonido en la Colina de San Antonio, La Merced, La Ermita y la Catedral de San Pedro, con funciones nocturnas diarias.

La oferta de la ciudad va más allá de lo cultural. La Secretaría de Turismo ha diseñado una guía para el Jueves Santo que narra la historia y el legado urbano de Cali, buscando reconectar a la comunidad con su memoria patrimonial. Los recorridos estarán disponibles para quienes deseen profundizar en la identidad local.

La ruta gastronómica diseñada junto a Acodres invita a descubrir los sabores locales en distintos restaurantes - crédito Oficina de Comunicaciones / Alcaldía de Cali

En paralelo, la gastronomía ocupará un lugar central. En colaboración con Acodres, se lanzará una ruta de sabores locales, “teniendo en cuenta que tenemos una riqueza de restaurantes muy importante. Igualmente, tendremos oferta de recorridos turísticos por el Centro Histórico”, explicó Campuzano. Mediante la plataforma Visit Cali, los usuarios podrán encontrar restaurantes cercanos a su hospedaje, facilitando el acceso a la cocina tradicional.

Los accesos a los cerros como el Cerro de las Tres Cruces y Cristo Rey, estarán habilitados en horarios restringidos para controlar el flujo y garantizar la seguridad. Los menores de 17 años deben estar acompañados de padres o adultos responsables y además disponer de un carné con datos de contacto que estarán verificando los organismos de socorro.

La expectativa de ocupación hotelera ya alcanza el 45%, mientras los sectores de restauración y servicios se preparan para la alta demanda prevista durante la Semana Mayor. Así, Cali busca consolidar su perfil como epicentro de experiencias sensoriales, historia y tradición.

La seguridad será reforzada con más de 7.000 uniformados de la Policía Metropolitana y 400 efectivos asignados a zonas religiosas y turísticas. El monitoreo se realizará con más de 2.000 cámaras y patrullajes aéreos, según detalló el teniente coronel Nelson Blandón.

Operativos ambientales liderados por el Dagma y la UAESP promueven el cuidado de los cerros tutelares, con campañas para evitar el uso de palma de cera y actividades de reciclaje - crédito Oficina de Comunicaciones / Alcaldía de Cali

“Se realizará el patrullajes permanentes en todas las actividades programadas en la ciudad, con el fin de acompañar a propios y turistas que estén disfrutando la Semana Mayor en Cali. También, tendremos patrullajes aéreos y con drones como parte del dispositivo que desplegaremos”, explicó.

El componente ambiental será clave, con operativos para proteger especies nativas y evitar el uso de palma de cera. Además se realizarán jornadas de plogging y campañas de reciclaje en cerros tutelares, bajo el lema “En los cerros, residuos cero”.