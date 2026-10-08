El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó la acusación "cómplice de genocidio" de Petro tras la protesta propalestina en Bogotá

El alcalde de Bogotá respondió con dureza al expresidente luego de una polémica actuación de la fuerza pública. Sus palabras apuntan a las consecuencias del lenguaje político en un país marcado por la violencia - crédito Andres Camilo Rodriguez Castillo/X

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el señalamiento del expresidente Gustavo Petro, quien lo llamó “cómplice de un genocidio” tras la intervención de la Policía durante una movilización propalestina realizada el 7 de octubre de 2026 cerca de la Embajada de Israel.

Galán aseguró que sus decisiones frente a las protestas buscan preservar el derecho a la manifestación pacífica, pero también proteger a la ciudadanía y al personal de diálogo cuando se presentan hechos violentos.

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Galán cuestionó el tono del mensaje de Petro

La controversia se originó luego de que Petro responsabilizara al mandatario distrital por la actuación de la fuerza pública ante los manifestantes. “Galán cómplice de un genocidio, qué hubiera pensado Luis Carlos Galán”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestiona al alcalde de Bogotá en la red social X por la actuación policial durante una manifestación a favor de Palestina - crédito Gustavo Petro/X

En respuesta, el alcalde pidió moderación al expresidente y advirtió sobre las consecuencias de ese tipo de pronunciamientos. “No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?”, expresó Galán.

El alcalde negó la acusación y sostuvo que la Administración distrital ha garantizado las movilizaciones que se desarrollan sin hechos de violencia. “Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas”, afirmó.

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Carlos Fernando Galán afirmó que la administración distrital garantiza el derecho a la protesta mientras esta mantenga un carácter pacífico - crédito Carlos Fernando Galán/X

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