Estas serán las 21 estaciones de la troncal avenida 68 de TransMilenio que busca reducir hasta en 50% los tiempos de viaje en Bogotá

Las obras incluyen la construcción de 21 estaciones nuevas, amplios andenes y más de 40.000 metros cuadrados de espacio público en Bogotá - crédito IDU

El avance de la troncal avenida 68 de TransMilenio en Bogotá registra obras que ya superan el 80% de ejecución en sectores clave y la expectativa de una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento para millones de usuarios.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que, tras recibir en enero de 2024 el grupo de obra 9 —ubicado entre la carrera 48 y la carrera novena— con solo 32% de desarrollo, el tramo suma un 80% de avance, superando la meta prevista del 72%.

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La nueva troncal, cuya extensión total será de 17 kilómetros desde la autopista Sur hasta la carrera Séptima con calle 100, conectará con siete troncales existentes de TransMilenio, incluidas la troncal Séptima y la troncal Suba. La obra contempla la construcción de 21 estaciones, andenes amplios (8 metros en el costado oriental y 5 metros en el occidental), más de 40.000 m² de espacio público, 13.682 m² de zonas verdes y 3,1 kilómetros de ciclorrutas, impactando positivamente la movilidad y la calidad de vida urbana.

La troncal impactará positivamente la movilidad en nueve localidades, facilitando conexiones clave como el Parque Simón Bolívar y el Jardín Botánico - crédito IDU

La avenida 68 será un eje articulador clave para el occidente y centro-norte de Bogotá, al cruzar por nueve localidades: Tunjuelito, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero. La troncal inicia en el sector de Venecia y, tras recorrer la Avenida 68, toma la Calle 100 hasta la carrera Séptima, en Chapinero, permitiendo conexiones rápidas con puntos estratégicos como el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico, el Coliseo El Salitre y Metrópolis.

Según el IDU, la troncal permitirá reducir hasta en 50% el tiempo de desplazamiento para los usuarios del sistema, facilitando traslados más ágiles desde el sur hacia el norte y occidente de la ciudad. Esta mejora beneficiará tanto a quienes usan TransMilenio como a los que se movilizan en vehículos particulares o bicicletas por la avenida.

Las 21 estaciones de la troncal avenida 68

De sur a norte, las estaciones estarán ubicadas en:

Calle 42 Sur Calle 40 Sur Avenida Primero de Mayo Calle 18 Sur Calle 8 Sur Américas (conexión con la Troncal Américas) Calle 11 (Colegio Nicolás Esguerra) Calle 13 Calle 19 Avenida La Esperanza Calle 53 Parque Simón Bolívar Calle 66 Calle 72 Calle 80 Calle 98 (Floresta) Avenida Suba (conexión con la Troncal Suba) Carrera 53 Avenida 19 Carrera 11 Carrera Séptima (finalización en Chapinero)

El proyecto busca reducir los recorridos diarios y mejorar la conexión entre barrios tradicionales y zonas en expansión - crédito IDU

Estado de las obras por grupos

El proyecto avanza en nueve grupos de obra, con los siguientes porcentajes de avance al 9 de marzo de 2026:

Grupo 1: autopista Sur a calle 18 sur – 59,86%

Grupo 2: calle 18 sur a avenida de Las Américas – 83,11%

Grupo 3: avenida de Las Américas a avenida Centenario (calle 13) – 81,08%

Grupo 4: avenida Centenario (calle 13) a avenida la Esperanza (calle 24) – 87,20%

Grupo 5: avenida Esperanza (calle 24) a calle 46 – 96,54%

Grupo 6: calle 46 a avenida calle 66 – 63,44%

Grupo 7: avenida calle 66 a carrera 65 – 73,22%

Grupo 8: carrera 65 a carrera 48 – 57,96%

Grupo 9: carrera 48 a carrera 9 – 81,15%

Proyección y detalles técnicos

La obra, con una inversión estimada de 2,6 billones de pesos, incluye la adquisición de predios y la construcción de puentes peatonales, como el que conectará la calle 97 con la estación de la calle 100 sobre la autopista Norte. El IDU destaca que el reforzamiento y la conexión de estos pasos peatonales son clave para la accesibilidad y seguridad de los usuarios.

El avance de los nueve grupos de obra varía del 57% al 96%, destacando el progreso por encima de las metas previstas en varios tramos - crédito IDU

La meta por parte de la administración de Carlos Fernando Galán y del IDU es que la troncal avenida 68 se encuentre en opración en su totalidad para 2027, articulando el occidente con el norte y generando una transformación sin precedentes en el transporte público bogotano.