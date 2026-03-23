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Incendio forestal en Chocontá paraliza vía Bogotá–Tunja generó largos trancones

Un incendio forestal en Chocontá obligó al cierre de la vía Bogotá–Tunja, generando afectaciones en la movilidad mientras las autoridades avanzan en el control de la emergencia en Cundinamarca

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Un camión cisterna y bomberos
Un camión cisterna y bomberos combaten una extensa conflagración que consume vegetación seca y amenaza estructuras rurales en las cercanías de Chocontá, Colombia. (@JorgeEmilioRey)

Un incendio forestal registrado en Chocontá, Cundinamarca, provocó el cierre total de la vía Bogotá–Tunja y generó afectaciones significativas en la movilidad del corredor vial, según información obtenida por Revista Semana. La emergencia se presentó en la vereda Los Hilos durante la tarde del 22 de marzo, impactando uno de los principales ejes viales del centro del país.

Las autoridades decidieron cerrar completamente la vía para facilitar las labores de control del incendio y reducir riesgos para los conductores, lo que derivó en extensos trancones que afectaron a cientos de viajeros, según información obtenida por Revista Semana. Esta decisión se tomó ante la magnitud de la conflagración y la cercanía del fuego a la carretera.

El incendio avanzó rápidamente por las condiciones secas del terreno y la presencia de fuertes vientos, lo que dificultó el control de la emergencia y obligó a desplegar múltiples unidades de atención, generando preocupación por la posible expansión hacia zonas cercanas.

IMAGEN DE REFERENCIA: Incendios en
IMAGEN DE REFERENCIA: Incendios en Cundinamarca - crédito Jorge Emilio Rey/X

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Operativo de emergencia y control del fuego

En la atención del incendio participaron cuerpos de Bomberos con apoyo de unidades provenientes de municipios cercanos como Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Villapinzón (Cundinamarca), quienes trabajaron de manera coordinada para contener la propagación de las llamas. El despliegue incluyó labores de enfriamiento, control de puntos críticos y monitoreo constante del perímetro afectado.

De acuerdo con reportes preliminares de los Bomberos Voluntarios, el incendio logró ser controlado en un 90 %, aunque las autoridades mantuvieron la alerta debido a las condiciones climáticas que podrían reactivar algunos focos. Este nivel de control permitió reducir parcialmente el riesgo inmediato, pero no eliminó la necesidad de vigilancia permanente.

El avance del fuego estuvo marcado por factores como la vegetación seca y las corrientes de viento que favorecieron su expansión. Estas condiciones complicaron las labores de los organismos de socorro, que tuvieron que reforzar sus estrategias para evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

Además, el monitoreo se mantuvo activo para prevenir afectaciones a viviendas cercanas, lo que obligó a las autoridades a mantener presencia constante en el área. La prioridad se centró en proteger a la población y evitar que la emergencia escalara a una situación de mayor riesgo.

Impacto en la movilidad regional y recomendaciones

El cierre de la vía Bogotá–Tunja generó una fuerte congestión vehicular, con kilómetros de trancón que afectaron a quienes se desplazaban por este corredor estratégico. La interrupción del tránsito obligó a muchos conductores a permanecer detenidos durante largos periodos mientras avanzaban las labores de atención.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer el estado de la vía. Estas medidas buscaron reducir el impacto en la movilidad y evitar mayores complicaciones para los usuarios.

IMAGEN DE REFERENCIA: Bomberos de
IMAGEN DE REFERENCIA: Bomberos de Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca

Con el paso de las horas y el avance en el control del incendio, se logró habilitar nuevamente el corredor vial, aunque bajo condiciones de monitoreo permanente. Esta reapertura se dio de manera progresiva, priorizando la seguridad de los conductores y la estabilidad del terreno.

Las autoridades insistieron en la importancia de conducir con precaución en la zona afectada, teniendo en cuenta que aún podrían presentarse riesgos asociados a la emergencia. Asimismo, reiteraron que continuarán con las labores hasta lograr el control total del incendio.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas como consecuencia de la conflagración, lo que representa un balance positivo dentro de la magnitud del evento. Sin embargo, el seguimiento se mantiene activo para garantizar que no surjan nuevos focos y que la situación quede completamente controlada en los próximos días.

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