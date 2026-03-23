Hombre en silla de ruedas fue baleado en Cartagena: a uno de los pistoleros presuntamente lo capturaron y le quemaron la moto

El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales - crédito Ponal

Un ataque armado ocurrió la noche del domingo 22 de marzo de 2026 entre las 6 y 7 de la noche, en la vía principal de San Pedro y Libertad, cerca del barrio Torices.

De acuerdo con versiones recogidas por las autoridades, la víctima, conocida como Yorman, se encontraba reunida con varias personas en una esquina cuando dos individuos que se movilizaban en motocicleta se aproximaron al grupo.

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Según testigos, el parrillero descendió del vehículo y disparó a quemarropa contra Yorman, sin mediar palabra. Tras recibir varios impactos de bala, la víctima fue auxiliada por vecinos y trasladada de inmediato a un centro asistencial cercano.

Aunque medios digitales locales informaron sobre su fallecimiento poco después del ataque, la Policía Metropolitana no ha confirmado oficialmente la muerte ni ha entregado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima o las circunstancias exactas del atentado.

Sicarios en moto atacaron a bala a un hombre en Cartagena - crédito archivo Colprensa

Momentos posteriores al ataque, videos difundidos en redes sociales captaron la reacción de la comunidad, que prendió fuego a la motocicleta utilizada por los agresores.

De acuerdo con relatos de residentes, el vehículo presentó una falla mecánica justo cuando los sicarios intentaban huir del lugar, lo que obligó a ambos a abandonar el medio de transporte y continuar la fuga a pie.

Información difundida por portales digitales en la ciudad indica que uno de los sospechosos habría sido capturado por la comunidad y entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han ofrecido información oficial al respecto ni han confirmado si existe algún detenido relacionado con el hecho.

Cabe destacar que la víctima, que se encontraba en silla de ruedas, ya había sufrido un atentado años atrás, por lo que las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con hechos anteriores.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la identificación de los autores materiales del ataque.

La víctima del hecho recibió varios disparos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Crimen de un reconocido comerciante sacudió a El Carmen de Bolívar

El comercio en Montes de María enfrenta un momento de duelo tras el asesinato de Hugo Castañeda, un reconocido empresario local.

El propietario del restaurante Cali Broaster fue atacado con arma de fuego en el paraje rural de Ojito Seco durante la jornada del sábado 21 de marzo de 2026.

De acuerdo con información recabada por El Universal y confirmada por autoridades de Bolívar, el hecho ocurrió cuando Castañeda se encontraba en el área rural mencionada. Personas armadas lo interceptaron y le dispararon, ocasionando su muerte inmediata.

El lugar del crimen permaneció bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones de la Policía y la Infantería de Marina.

El impacto de la muerte de Hugo Castañeda trasciende lo personal. Su restaurante, Cali Broaster, era considerado un punto de encuentro para habitantes y visitantes de El Carmen de Bolívar.

Hugo Castañeda, propietario de Cali Broaster, fue asesinado en Ojito Seco - crédito Policía Nacional - Telemontes de María

El establecimiento proporcionaba empleo a varias familias, lo que convierte su pérdida en un golpe a la economía local. Amigos y allegados expresaron su pesar en diferentes plataformas digitales.

“Eras un hombre que generaba empleo, que apoyaba a los demás. No es justo que te arrebaten la vida así”, publicó uno de sus conocidos. Este tipo de mensajes se multiplicaron en redes sociales, reflejando el aprecio y el vacío generado por su partida.

El asesinato ocurrió en un contexto de aumento de la criminalidad en la región. Durante las últimas semanas, la Policía de Bolívar y la Infantería de Marina han reforzado operativos y patrullajes en el municipio con el objetivo de contener la inseguridad.

A pesar de estos esfuerzos, el crimen contra Castañeda evidencia la persistencia de situaciones violentas que afectan a comerciantes y trabajadores del sector.

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Las hipótesis incluyen un posible caso de extorsión o un ajuste de cuentas vinculado a motivos personales. “Estamos adelantando labores de inteligencia para dar con los responsables”, indicó un vocero de la fuerza pública.