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“¡Vamos a proteger al presidente Petro!”: Iván Cepeda defiende al mandatario en Bogotá

El candidato presidencial Iván Cepeda defendió a Gustavo Petro en un acto en Bogotá, denunciando ataques políticos y evitando referirse a señalamientos sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

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Candidato presidencial Ivan Cepeda |
Candidato presidencial Ivan Cepeda | REUTERS/Nathalia Angarita

El candidato presidencial Iván Cepeda salió en defensa del presidente Gustavo Petro durante un acto de campaña en Bogotá, en medio de cuestionamientos y tensiones políticas recientes, según información obtenida por Revista Semana. El pronunciamiento se dio en la localidad de Ciudad Bolívar, donde llamó a respaldar la gestión del Gobierno.

Cepeda denunció lo que calificó como ataques sistemáticos contra Petro por parte de la oposición, en un discurso en el que insistió en la necesidad de defender al mandatario y su administración, según información obtenida por Revista Semana. El evento contó con la presencia de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Durante su intervención, el candidato centró su mensaje en la defensa política del presidente y no abordó las acusaciones recientes relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, manteniendo el enfoque en las críticas hacia sus opositores y en la necesidad de respaldo a su gobierno.

- crédito Colprensa
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Defensa política y discurso de campaña

En su intervención, Iván Cepeda cuestionó directamente a sectores de la oposición. “Quiero responder los ataques de la extrema derecha, de Álvaro Uribe Vélez contra el presidente Gustavo Petro. Lo hago consciente de que no estamos hablando de hechos aislados”, afirmó, citado por Revista Semana, al referirse a lo que considera una persecución política.

El candidato aseguró que estas acciones buscan afectar la imagen del mandatario. “Han buscado afectar su honra, destruir su liderazgo y, en los momentos más oscuros, incluso de nuestro gobierno, atentar contra su vida”, agregó, citado por ese medio de comunicación, en un discurso dirigido a sus bases políticas.

Cepeda también se refirió a lo que considera un nuevo escenario de presión contra el Gobierno. “Como si no bastara la campaña sucia que han promovido aquí en Colombia... ¡Vamos a proteger al presidente Petro y a nuestro gobierno!”, afirmó, citado por Revista Semana, reiterando su postura de respaldo.

Señalamientos y contexto político

El discurso del candidato se produjo en medio de un contexto marcado por recientes revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tema sobre el cual Cepeda no se pronunció directamente durante el evento. Sin embargo, sí reaccionó previamente a señalamientos que lo vinculan con el caso.

En una publicación en redes sociales, el candidato solicitó que se presenten pruebas sobre dichas acusaciones. “La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables”, afirmó, citado por Revista Semana, en referencia a las declaraciones que lo relacionan con el crimen.

Gustavo Petro - Miguel Uribe
Gustavo Petro - Miguel Uribe - crédito Presidencia/Centro Democrático

El pronunciamiento se da en un escenario de alta tensión política, donde las acusaciones y contraacusaciones entre distintos sectores han marcado el debate público. Mientras tanto, la campaña presidencial avanza con discursos que buscan consolidar apoyos y responder a los cuestionamientos que rodean a los principales actores políticos.

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