Gustavo Petro aseguró que “no le gustan los narcos” al referirse a las investigaciones por sus posibles vínculos con el tráfico de drogas

Gustavo Petro se encuentra en Bogotá liderando la cumbre de la Celac - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En un informe de The New York Times, publicado el 20 de marzo de 2026, se indica que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es investigado por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Según ese medio, la investigación sobre el presidente colombiano está en una etapa preliminar y examina posibles conexiones de Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico, así como la eventual recepción de donaciones por parte de su campaña presidencial provenientes de esos grupos.

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El reporte menciona que en el proceso intervienen agentes con experiencia en narcotráfico internacional y organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La investigación sobre el presidente colombiano está en una etapa preliminar y examina posibles conexiones de Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en su cuenta oficial de X. Allí afirmó que no le gustan los narcotraficantes, ya que, según el mandatario, son los “genocidas” de Colombia.

El jefe de Estado aseguró que los narcos son supuestos alistados de la “derecha criminal”.

“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente Petro incluyó una imagen suya en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se realiza en Bogotá.

Gustavo Petro afirmó que no le gustan los narcotraficantes, ya que, según el mandatario, son los “genocidas” de Colombia - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X, en la que negó cualquier relación con el narcotráfico y defendió su administración contra este delito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, aseveró.

Detalles de lo ocurrido

Recientes reportes periodísticos de medios internacionales han puesto la atención sobre investigaciones en Estados Unidos que, según se ha informado, incluirían al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

The New York Times publicó el 20 de marzo que fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn tendrían en curso indagaciones relacionadas con supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Petro y organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con este medio, en las pesquisas participan agentes especializados en delitos internacionales y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El mismo informe del New York Times no aclara si estas diligencias podrían derivar en imputaciones formales, ni si la Casa Blanca tuvo un rol en la apertura del caso. Sin embargo, se recuerda la postura crítica del expresidente Donald Trump frente a Petro y se sugiere que la investigación podría ser utilizada dentro de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos, dada la relevancia de Colombia en la agenda regional de lucha antidrogas.

Pocas horas después, la agencia Reuters difundió información adicional bajo el titular “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos”. Reuters citó el informe inicial de The New York Times, pero añadió que, según sus fuentes, Petro no sería el objetivo principal de la investigación, sino que su nombre habría surgido en el marco de indagaciones más amplias. La agencia también recordó los antecedentes de tensión entre Trump y Petro, y sugirió que este contexto podría haber influido en el inicio de las pesquisas.

La agencia Reuters difundió información adicional bajo el titular “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos” - crédito Colprensa

Por su parte, The Associated Press informó que la DEA considera a Gustavo Petro como “objetivo prioritario”, mientras los fiscales de Nueva York examinan presuntos lazos con organizaciones de narcotráfico.

Según la agencia, registros de la DEA ubican el nombre de Petro en diversas investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas a informantes confidenciales. Entre los aspectos investigados figuran posibles contactos con el cartel de Sinaloa y el eventual aprovechamiento de políticas de “paz total” para beneficiar a grupos criminales.

Tanto Reuters como Associated Press subrayan que Petro no sería el foco principal de los procedimientos, aunque su nombre aparece vinculado en el desarrollo de estas investigaciones. Voceros citados por Reuters también afirman que la Casa Blanca no estaría involucrada y que los fiscales evitaron hacer comentarios hasta conocer resultados concluyentes.

A modo de respuesta, la embajada de Colombia en Estados Unidos publicó un comunicado donde cuestiona la validez de los reportes, señalando la falta de confirmación oficial y el uso de fuentes anónimas, y rechaza cualquier relación entre el presidente y actividades criminales.