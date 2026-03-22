Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca: por qué se suspenderá el servicio y cómo prepararse para la semana del 23 y 26 de marzo

Barrios de Soacha, Usme y Chía tendrán programadas suspensiones temporales de suministro de agua para mantenimiento de redes - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, lo que implicará suspensiones temporales del servicio en varios sectores de la ciudad.

Las labores buscan prevenir daños mayores y mejorar la continuidad en el suministro para todos los usuarios. A continuación, se detallan las fechas, barrios, sectores y horarios de las suspensiones programadas.

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Martes 24 de marzo de 2026

Soacha

Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, C. C. Unisur

De la carrera 4 a la carrera 22 este, entre calle 25 a la calle 38

10:00 a. m. (24 horas)

Usme

Alfonso López, Puerta del Llano, Vista Hermosa

De la calle 97d sur a la calle 110 sur, entre quebrada los laches a la carrera 6 este

10:00 a. m. (8 horas)

Municipio de Chía

10:00 a. m. (7 horas)

10:00 a. m. (7 horas)

Miércoles 25 de marzo de 2026

Kennedy

Chucua de la Vaca, El Amparo, Villa Nelly

De la calle 40b sur a la avenida calle 43 sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86

10:00 a. m. (24 horas)

El 25 de marzo se realizarán cortes de agua en Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Mosquera, Suba, Fontibón y Antonio Nariño - crédito Colprensa

Bosa

Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa la Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación

De la calle 54 sur a la calle 65 sur, entre carrera 77y a la carrera 80

10:00 a. m. (24 horas)

Tunjuelito

Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria la Nueva, Los Laureles, Arborizadora Alta

De la calle 55 sur a la calle 68 sur, entre carrera 19d a la carrera 45a

10:00 a. m. (4 horas)

Municipio de Mosquera

Mosquera, Planadas

Municipio de Mosquera

8:00 a. m. (21 horas)

Suba

Almirante Colon, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte Niza, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Vereda Suba, Naranjos, Villa Alcázar, Villa Elisa

De la diagonal 157 a la calle 127c, entre carrera 72 a la carrera 79c

5:00 p. m. (12 horas)

Fontibón

El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande, Brisas

De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138a

8:00 a. m. (24 horas)

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas

De la calle 1 a la calle 12a sur, entre carrera 10 a la carrera 14

6:00 a. m. (27 horas)

Los trabajos buscan prevenir daños mayores y mejorar la continuidad del suministro de agua para usuarios residenciales y de salud - crédito Acueducto de Bogotá

Tunjuelito

Samoré II

De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56a sur a la calle 44

10:00 a. m. (24 horas)

Usme

Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I

De la carrera 7 a la carrera 1d, entre calle 99 sur a la calle 116a sur

10:00 a. m. (24 horas)

Kennedy

Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar, Villa Sonia

De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida carrera 50 a la avenida Carrera 68

10:00 a. m. (24 horas)

Jueves 26 de marzo de 2026

Bosa

Villa del Río, Guadalupe

De la calle 52 sur a la diagonal 57c sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71b

10:00 a. m. (24 horas)

San Cristóbal

Bello Horizonte, El Dorado, Cartagena, La Arboleda II, San Cristóbal Sur, Diana Turbay, Palermo Sur, Meissen, Buenos Aires, El Socorro, La Fiscala, Los Arrayanes, Egipto, San Blas, Marruecos, Vitelma, Marco Fidel Suarez, Santa Sofía, El Triunfo, La Picota, El Mirador, La Paz, San Jorge Sur, entre otros.

Área 1: de la calle 33b a la calle 3 bis sur, entre carrera 2 este a la carrera 4 bis a y carrera 1 este

Área 2: de la carrera 3 bis y calle 3 bis este a la calle 34a sur, entre carrera 18 este a la carrera 1 bis

Área 3: de la calle 24 bis sur a la calle 67a sur, entre carrera 2m bis a la carrera 14

7:00 p. m. (6 horas)

Los usuarios podrán solicitar carrotanques para clínicas, hospitales y centros concurridos a través de la línea Acualínea 116 - crédito Colprensa

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal

De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72

8:00 a. m. (30 horas)

Recomendaciones para los usuarios

Llene el tanque de reserva antes del corte de agua.

Consuma el agua almacenada antes de 24 horas.

Use el agua racionalmente, priorizando higiene y alimentación.

Solicite carrotanques a la Acualínea 116 para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.