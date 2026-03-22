Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca: por qué se suspenderá el servicio y cómo prepararse para la semana del 23 y 26 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, lo que implicará suspensiones temporales del servicio en varios sectores de la ciudad.
Las labores buscan prevenir daños mayores y mejorar la continuidad en el suministro para todos los usuarios. A continuación, se detallan las fechas, barrios, sectores y horarios de las suspensiones programadas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Martes 24 de marzo de 2026
Soacha
- Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, C. C. Unisur
- De la carrera 4 a la carrera 22 este, entre calle 25 a la calle 38
- 10:00 a. m. (24 horas)
Usme
- Alfonso López, Puerta del Llano, Vista Hermosa
- De la calle 97d sur a la calle 110 sur, entre quebrada los laches a la carrera 6 este
- 10:00 a. m. (8 horas)
Municipio de Chía
- 10:00 a. m. (7 horas)
10:00 a. m. (7 horas)
Miércoles 25 de marzo de 2026
Kennedy
- Chucua de la Vaca, El Amparo, Villa Nelly
- De la calle 40b sur a la avenida calle 43 sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86
- 10:00 a. m. (24 horas)
Bosa
- Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa la Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación
- De la calle 54 sur a la calle 65 sur, entre carrera 77y a la carrera 80
- 10:00 a. m. (24 horas)
Tunjuelito
- Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria la Nueva, Los Laureles, Arborizadora Alta
- De la calle 55 sur a la calle 68 sur, entre carrera 19d a la carrera 45a
- 10:00 a. m. (4 horas)
Municipio de Mosquera
- Mosquera, Planadas
- Municipio de Mosquera
- 8:00 a. m. (21 horas)
Suba
- Almirante Colon, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte Niza, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Vereda Suba, Naranjos, Villa Alcázar, Villa Elisa
- De la diagonal 157 a la calle 127c, entre carrera 72 a la carrera 79c
- 5:00 p. m. (12 horas)
Fontibón
- El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande, Brisas
- De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138a
- 8:00 a. m. (24 horas)
Antonio Nariño
- Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas
- De la calle 1 a la calle 12a sur, entre carrera 10 a la carrera 14
- 6:00 a. m. (27 horas)
Tunjuelito
- Samoré II
- De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56a sur a la calle 44
- 10:00 a. m. (24 horas)
Usme
- Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I
- De la carrera 7 a la carrera 1d, entre calle 99 sur a la calle 116a sur
- 10:00 a. m. (24 horas)
Kennedy
- Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar, Villa Sonia
- De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida carrera 50 a la avenida Carrera 68
- 10:00 a. m. (24 horas)
Jueves 26 de marzo de 2026
Bosa
- Villa del Río, Guadalupe
- De la calle 52 sur a la diagonal 57c sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71b
- 10:00 a. m. (24 horas)
San Cristóbal
- Bello Horizonte, El Dorado, Cartagena, La Arboleda II, San Cristóbal Sur, Diana Turbay, Palermo Sur, Meissen, Buenos Aires, El Socorro, La Fiscala, Los Arrayanes, Egipto, San Blas, Marruecos, Vitelma, Marco Fidel Suarez, Santa Sofía, El Triunfo, La Picota, El Mirador, La Paz, San Jorge Sur, entre otros.
- Área 1: de la calle 33b a la calle 3 bis sur, entre carrera 2 este a la carrera 4 bis a y carrera 1 este
- Área 2: de la carrera 3 bis y calle 3 bis este a la calle 34a sur, entre carrera 18 este a la carrera 1 bis
- Área 3: de la calle 24 bis sur a la calle 67a sur, entre carrera 2m bis a la carrera 14
- 7:00 p. m. (6 horas)
Kennedy
- Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal
- De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72
- 8:00 a. m. (30 horas)
Recomendaciones para los usuarios
- Llene el tanque de reserva antes del corte de agua.
- Consuma el agua almacenada antes de 24 horas.
- Use el agua racionalmente, priorizando higiene y alimentación.
- Solicite carrotanques a la Acualínea 116 para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.
Más Noticias
Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: Sin goles y con James Rodríguez como suplente termina el primer tiempo
El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos
Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia
El volante colombiano dio dos asistencias en la goleada del Benfica contra Vitoria Guimaraes, por lo que fue elegido como el mejor jugador del partido en la fecha previa al parón internacional
Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Gobierno Petro descarta diálogos de paz con la Segunda Marquetalia desde noviembre de 2024; Zarco Aldinever fue gestor hasta julio de 2025
El nombre de la disidencia de las Farc y el cabecilla surgió nuevamente luego de las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Incautan en Sabaneta dos toneladas de marihuana que iban a ser distribuidas en el Valle de Aburrá
Un operativo de inteligencia permitió a las autoridades interceptar un camión cargado con marihuana, cuyo destino final era el área metropolitana de Medellín
Turista inglés fue encontrado muerto en playas de El Laguito, Cartagena: esto se sabe
Las autoridades del Distrito de Cartagena confirmaron la muerte de un turista que fue hallado sin vida en las playas de El Laguito. El incidente se presentó en un contexto de advertencias sobre condiciones marítimas peligrosas
MÁS NOTICIAS