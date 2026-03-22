Colombia

Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca: por qué se suspenderá el servicio y cómo prepararse para la semana del 23 y 26 de marzo

Algunas zonas experimentarán interrupciones programadas durante diferentes horarios del operativo que busca mitigar posibles fallas en el abastecimiento y garantizar mejoras en la infraestructura hídrica local

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Barrios de Soacha, Usme y
Barrios de Soacha, Usme y Chía tendrán programadas suspensiones temporales de suministro de agua para mantenimiento de redes - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, lo que implicará suspensiones temporales del servicio en varios sectores de la ciudad.

Las labores buscan prevenir daños mayores y mejorar la continuidad en el suministro para todos los usuarios. A continuación, se detallan las fechas, barrios, sectores y horarios de las suspensiones programadas.

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Martes 24 de marzo de 2026

Soacha

  • Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, C. C. Unisur
  • De la carrera 4 a la carrera 22 este, entre calle 25 a la calle 38
  • 10:00 a. m. (24 horas)

Usme

  • Alfonso López, Puerta del Llano, Vista Hermosa
  • De la calle 97d sur a la calle 110 sur, entre quebrada los laches a la carrera 6 este
  • 10:00 a. m. (8 horas)

Municipio de Chía

  • 10:00 a. m. (7 horas)

10:00 a. m. (7 horas)

Miércoles 25 de marzo de 2026

Kennedy

  • Chucua de la Vaca, El Amparo, Villa Nelly
  • De la calle 40b sur a la avenida calle 43 sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86
  • 10:00 a. m. (24 horas)
El 25 de marzo se
El 25 de marzo se realizarán cortes de agua en Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Mosquera, Suba, Fontibón y Antonio Nariño - crédito Colprensa

Bosa

  • Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa la Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación
  • De la calle 54 sur a la calle 65 sur, entre carrera 77y a la carrera 80
  • 10:00 a. m. (24 horas)

Tunjuelito

  • Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria la Nueva, Los Laureles, Arborizadora Alta
  • De la calle 55 sur a la calle 68 sur, entre carrera 19d a la carrera 45a
  • 10:00 a. m. (4 horas)

Municipio de Mosquera

  • Mosquera, Planadas
  • Municipio de Mosquera
  • 8:00 a. m. (21 horas)

Suba

  • Almirante Colon, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte Niza, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Vereda Suba, Naranjos, Villa Alcázar, Villa Elisa
  • De la diagonal 157 a la calle 127c, entre carrera 72 a la carrera 79c
  • 5:00 p. m. (12 horas)

Fontibón

  • El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande, Brisas
  • De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138a
  • 8:00 a. m. (24 horas)

Antonio Nariño

  • Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas
  • De la calle 1 a la calle 12a sur, entre carrera 10 a la carrera 14
  • 6:00 a. m. (27 horas)
Los trabajos buscan prevenir daños
Los trabajos buscan prevenir daños mayores y mejorar la continuidad del suministro de agua para usuarios residenciales y de salud - crédito Acueducto de Bogotá

Tunjuelito

  • Samoré II
  • De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56a sur a la calle 44
  • 10:00 a. m. (24 horas)

Usme

  • Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I
  • De la carrera 7 a la carrera 1d, entre calle 99 sur a la calle 116a sur
  • 10:00 a. m. (24 horas)

Kennedy

  • Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar, Villa Sonia
  • De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida carrera 50 a la avenida Carrera 68
  • 10:00 a. m. (24 horas)

Jueves 26 de marzo de 2026

Bosa

  • Villa del Río, Guadalupe
  • De la calle 52 sur a la diagonal 57c sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71b
  • 10:00 a. m. (24 horas)

San Cristóbal

  • Bello Horizonte, El Dorado, Cartagena, La Arboleda II, San Cristóbal Sur, Diana Turbay, Palermo Sur, Meissen, Buenos Aires, El Socorro, La Fiscala, Los Arrayanes, Egipto, San Blas, Marruecos, Vitelma, Marco Fidel Suarez, Santa Sofía, El Triunfo, La Picota, El Mirador, La Paz, San Jorge Sur, entre otros.
  • Área 1: de la calle 33b a la calle 3 bis sur, entre carrera 2 este a la carrera 4 bis a y carrera 1 este
  • Área 2: de la carrera 3 bis y calle 3 bis este a la calle 34a sur, entre carrera 18 este a la carrera 1 bis
  • Área 3: de la calle 24 bis sur a la calle 67a sur, entre carrera 2m bis a la carrera 14
  • 7:00 p. m. (6 horas)
Los usuarios podrán solicitar carrotanques
Los usuarios podrán solicitar carrotanques para clínicas, hospitales y centros concurridos a través de la línea Acualínea 116 - crédito Colprensa

Kennedy

  • Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal
  • De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72
  • 8:00 a. m. (30 horas)

Recomendaciones para los usuarios

  • Llene el tanque de reserva antes del corte de agua.
  • Consuma el agua almacenada antes de 24 horas.
  • Use el agua racionalmente, priorizando higiene y alimentación.
  • Solicite carrotanques a la Acualínea 116 para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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