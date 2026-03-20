Presunto delincuente que disfrutaba de unas vacaciones en Melgar fue capturado mientras estaba en la piscina con su pareja

En medio de sus vacaciones en Melgar fue capturado un delincuente que era buscado por las autoridades en Bogotá - crédito Policía

Un hombre originario de Bogotá fue capturado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en la madrugada del 19 de marzo de 2026 en el barrio Centro de Melgar, Tolima.

La aprehensión se produjo mientras el individuo de 37 años se encontraba en una piscina acompañado de su pareja.

La medida judicial fue adoptada tras determinarse que existía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 22 de Bogotá por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con el informe policial citado por Noticias Caracol.

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Tras su detención, el capturado compareció a una audiencia virtual, donde se estableció que permanecerá bajo medida de aseguramiento en centro penitenciario durante 40 meses.

El artículo 365 del Código Penal colombiano establece que quienes realicen actividades relacionadas con armas de fuego sin autorización se enfrentan a penas de entre 9 y 12 años de prisión. La normativa contempla la posibilidad de duplicar la condena cuando se presentan agravantes, como el uso de medios motorizados, alteración de armas o pertenencia a grupos delictivos, según lo estipulado en la ley.

Un hombre originario de Bogotá fue capturado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en la madrugada del 19 de marzo de 2026 en el barrio Centro de Melgar, Tolima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre con cocaína portatil fue capturado en el sur de Bogotá

El barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, fue escenario de una operación que puso en evidencia la reincidencia en delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas por parte de un hombre de 46 años. La intervención se produjo gracias al aviso de vecinos que detectaron movimientos extraños en inmediaciones del sector hotelero.

Las autoridades lograron ubicar al sospechoso tras recibir la alerta a través de la línea 123. Durante el registro, los uniformados incautaron una maleta que contenía un arma de fuego, 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido, sustancia empleada en la elaboración de Tusi.

Durante la inspección, los agentes incautaron un arma de fuego, 124 cartuchos y más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína - crédito Policía de Bogotá

La Policía halló también una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, según la investigación inicial, habrían servido para procesar drogas sintéticas en la zona. El despliegue policial permitió desactivar de inmediato el riesgo que representaba la presencia de estos insumos.

El comandante de la estación de Policía Tunjuelito, mayor Ibrian Cuero, detalló: “se logra la captura de un ciudadano por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, y por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”.

El oficial recalcó el papel de la comunidad: fue “gracias a la información suministrada por un ciudadano a la línea 123 da aviso de una persona en actitud sospechosa ingresando a un motel del sector de Venecia”.

El detenido, de 46 años, ya tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con drogas y armas de fuego, según la Policía Nacional - crédito Policía de Bogotá

Al ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, el detenido enfrentó una medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión tomada por un juez que tuvo en cuenta los antecedentes judiciales por hechos similares. Las autoridades consideran que el historial del individuo refuerza la hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos relacionados con el microtráfico.

La Policía Nacional insistió en la relevancia de la participación de los habitantes en la detección de comportamientos sospechosos. De acuerdo con los voceros policiales, la denuncia oportuna a través de la línea 123 o el contacto directo con el cuadrante más próximo ha sido fundamental para desarticular redes de microtráfico en diferentes zonas de Bogotá.

Finalmente, los elementos decomisados y el detenido fueron entregados a las autoridades competentes, mientras los investigadores continúan con el análisis de los indicios para identificar posibles conexiones con otras estructuras dedicadas al microtráfico.