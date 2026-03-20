Colombia

Presunto delincuente que disfrutaba de unas vacaciones en Melgar fue capturado mientras estaba en la piscina con su pareja

El hombre compareció en una audiencia virtual, donde se estableció que permanecerá bajo medida de aseguramiento en centro penitenciario durante 40 meses

Guardar
En medio de sus vacaciones
En medio de sus vacaciones en Melgar fue capturado un delincuente que era buscado por las autoridades en Bogotá - crédito Policía

Un hombre originario de Bogotá fue capturado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en la madrugada del 19 de marzo de 2026 en el barrio Centro de Melgar, Tolima.

La aprehensión se produjo mientras el individuo de 37 años se encontraba en una piscina acompañado de su pareja.

La medida judicial fue adoptada tras determinarse que existía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 22 de Bogotá por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con el informe policial citado por Noticias Caracol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras su detención, el capturado compareció a una audiencia virtual, donde se estableció que permanecerá bajo medida de aseguramiento en centro penitenciario durante 40 meses.

El artículo 365 del Código Penal colombiano establece que quienes realicen actividades relacionadas con armas de fuego sin autorización se enfrentan a penas de entre 9 y 12 años de prisión. La normativa contempla la posibilidad de duplicar la condena cuando se presentan agravantes, como el uso de medios motorizados, alteración de armas o pertenencia a grupos delictivos, según lo estipulado en la ley.

Un hombre originario de Bogotá
Un hombre originario de Bogotá fue capturado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en la madrugada del 19 de marzo de 2026 en el barrio Centro de Melgar, Tolima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre con cocaína portatil fue capturado en el sur de Bogotá

El barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, fue escenario de una operación que puso en evidencia la reincidencia en delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas por parte de un hombre de 46 años. La intervención se produjo gracias al aviso de vecinos que detectaron movimientos extraños en inmediaciones del sector hotelero.

Las autoridades lograron ubicar al sospechoso tras recibir la alerta a través de la línea 123. Durante el registro, los uniformados incautaron una maleta que contenía un arma de fuego, 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido, sustancia empleada en la elaboración de Tusi.

Durante la inspección, los agentes incautaron un arma de fuego, 124 cartuchos y más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína - crédito Policía de Bogotá

La Policía halló también una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, según la investigación inicial, habrían servido para procesar drogas sintéticas en la zona. El despliegue policial permitió desactivar de inmediato el riesgo que representaba la presencia de estos insumos.

El comandante de la estación de Policía Tunjuelito, mayor Ibrian Cuero, detalló: “se logra la captura de un ciudadano por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, y por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”.

El oficial recalcó el papel de la comunidad: fue “gracias a la información suministrada por un ciudadano a la línea 123 da aviso de una persona en actitud sospechosa ingresando a un motel del sector de Venecia”.

El detenido, de 46 años,
El detenido, de 46 años, ya tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con drogas y armas de fuego, según la Policía Nacional - crédito Policía de Bogotá

Al ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, el detenido enfrentó una medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión tomada por un juez que tuvo en cuenta los antecedentes judiciales por hechos similares. Las autoridades consideran que el historial del individuo refuerza la hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos relacionados con el microtráfico.

La Policía Nacional insistió en la relevancia de la participación de los habitantes en la detección de comportamientos sospechosos. De acuerdo con los voceros policiales, la denuncia oportuna a través de la línea 123 o el contacto directo con el cuadrante más próximo ha sido fundamental para desarticular redes de microtráfico en diferentes zonas de Bogotá.

Finalmente, los elementos decomisados y el detenido fueron entregados a las autoridades competentes, mientras los investigadores continúan con el análisis de los indicios para identificar posibles conexiones con otras estructuras dedicadas al microtráfico.

Temas Relacionados

Melgar, TolimaCapturado en vacacionesDelitos en BogotáOrden de capturaColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Duque respondió a Gustavo Petro y defendió su victoria en las presidenciales de 2018: “Más de 2 millones de votos de diferencia”

El expresidente Iván Duque reaccionó a los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre los debates en segunda vuelta y recordó la contundencia de su triunfo en 2018

Iván Duque respondió a Gustavo

Cayeron nuevamente los nacimientos en Colombia: el Dane informó que la tasa de natalidad se situó en 4,5% en 2025

La disminución de nacimientos en el país ha sido una tendencia constante y marcada durante la última década, con una intensificación notable desde 2015-2016

Cayeron nuevamente los nacimientos en

El presidente Gustavo Petro está siendo investigado por fiscales estadounidenses especializados en tráfico de drogas

El Departamento de Justicia está examinando si el presidente colombiano tiene vínculos con narcotraficantes

El presidente Gustavo Petro está

Colombia Digital Summit 2026: el evento clave sobre tecnología e inteligencia artificial llega a Cartagena

Las principales autoridades y empresas del sector participarán en actividades orientadas a fortalecer la infraestructura, promover nuevas inversiones y analizar la integración digital latinoamericana

Colombia Digital Summit 2026: el

Murió Chuck Norris: así fue la visita del legendario actor estadounidense a Colombia

Los familiares destacaron las cualidades del artista marcial, subrayando que fue un esposo devoto, padre y abuelo amoroso y un hermano increíble

Murió Chuck Norris: así fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En pleno escenario, la actriz Mariana Gómez anunció que será madre: “Lo que algún día soñé”

Top de los 10 hombres más ‘papacitos’ de Colombia: los galanes que encienden las redes sociales en el Día del Hombre

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’: “Le hice duelo hace rato”

Carlos Vives recibió visita de alto perfil en su bar en Bogotá y le dedicó un concierto privado: así fue el momento

Deportes

Este es el calendario de

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

Millonarios se enfrentará a São Paulo, Boston River y O’Higgins en la Copa Sudamericana: así analizó el grupo el técnico ‘azul’

La selección Colombia presentó la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

Medellín vence 2–0 a Junior en el Atanasio Girardot, con goles de Serna y Chaverra