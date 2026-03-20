El dolor de las familias que confrontaron a uniformado que participó en los ‘falsos positivos’: “No sabe cuánto lo odio”

Germán León Durán escuchó a las familias de los jóvenes que murieron en ejecuciones extrajudiciales que el lideró - crédito JEP

Frente a más de 70 familias de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán se presentó a la audiencia restaurativa que fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad que reconoció su responsabilidad en varios crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados por la JEP.

“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, fueron las palabras de León, que aseguró que en ningún momento dimensionó las consecuencias de sus actos.

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“Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposos; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.

Familiares de las víctimas se tomaron la audiencia

La madre de una de las víctimas confrontó al uniformado durante la audiencia - crédito JEP

Durante las dos jornadas de audiencia (18 y 19 de marzo), las víctimas se pudieron pronunciar. En sus relatos, madres de jóvenes asesinados expusieron el dolor que estos crímenes dejaron en sus vidas, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación.

Uno de los voceros de las víctimas fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, que pidió que su nombre deje de ser manchado en informes.

“Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero. Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, indicó Fernández, que en 2006 se salvó de ser asesinado por uniformados del Ejército.

Por su parte, Kevin Córdoba Arias, sobrino de Giovanni Córdoba, también pidió que los nombres de los ejecutados extrajudicialmente sean reivindicados. “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”.

El uniformado será condenado y pasará hasta ocho años en prisión - crédito JEP

Diana Marcela Contreras, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas confirmadas del proceso, se encargó de alzar la voz por un grupo de familiares de asesinados que exigen que los cuerpos de los jóvenes sean encontrados para poder sepultarlos de manera religiosa.

“Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”.

En su turno, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que, a pesar de su dimensión, no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro”.

Una de las intervenciones que más llamó la atención fue protagonizada por María Dolores Sánchez, madre de Giovanny Arias Sánchez, que pidió tener contacto visual con el uniformado para preguntarle qué lo motivó a ser parte de las ejecuciones.

“Me duele en el alma, me duele. Usted, señor, no sabe el daño que nos ha hecho, por lo menos a mí. A mí me quitó un ser que yo amaba. Señor, no sabe cuánto lo odio por eso, porque me ha quitado parte de mi vida, parte de mi alma. ¿Por qué, señor? ¿Por qué tuvo que mandar a matármelo? Hoy le digo con todo mi corazón: mi alma sangra de dolor, porque me ha quitado un ser de mi corazón, un ser que yo tuve en mi vientre. Usted debe tener madre, ¿cómo no pensó en estas madres?“.

Familiares pidieron que se ubiquen los restos de las víctimas que siguen en los registros como desaparecidos - crédito JEP

Tras las palabras de Sánchez, el magistrado indicó que “es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, y pidió respeto por el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos.

Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.