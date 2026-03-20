Colombia

Asociación Colombiana de Psiquiatría denuncia escases de medicamentos que provocaría recaídas y rehospitalizaciones

El llamado de los psiquiatras, según el mismo documento, se debe a la falta de disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH en distintas regiones del país

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Denuncian escases de medicamentos psiquiátricos
Denuncian escases de medicamentos psiquiátricos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disponibilidad limitada de medicamentos para tratar trastornos mentales en Colombia preocupa a la comunidad médica y ha motivado recientes pronunciamientos.

Diversos especialistas advierten que la continuidad de los tratamientos depende de un acceso estable a fármacos clave, cuya ausencia puede afectar gravemente el bienestar de quienes padecen estas condiciones.

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En Colombia, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) denunció la escasez de medicamentos esenciales para la salud mental e instó a que se tomen acciones urgentes.

La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, re hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”, advirtió el Comité Ejecutivo de la ACP en un comunicado difundido el 19 de marzo de 2026.

El llamado de los psiquiatras, según el mismo documento, se debe a la falta de disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH en distintas regiones del país.

La disponibilidad limitada de medicamentos
La disponibilidad limitada de medicamentos para tratar trastornos mentales en Colombia preocupa a la comunidad médica y ha motivado recientes pronunciamientos - crédito Asociación Colombiana de Psiquiatria

Los especialistas resaltaron la importancia de que las personas con enfermedades mentales cuenten con “información adecuada, fortalecimiento de la adherencia y continuidad en los tratamientos, para alcanzar los objetivos terapéuticos”.

En el comunicado, la ACP exigió que los actores de la cadena de producción, distribución y suministro de medicamentos “adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”.

El Comité Ejecutivo enfatizó que “garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”.

Mujeres colombianas tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud mental

Las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar o se identifican con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, enfrentan en Colombia un riesgo sustancialmente superior de padecer problemas de salud mental debido a la acumulación de responsabilidades, la desigualdad de género y condiciones laborales adversas.

Las mujeres soportan la mayor
Las mujeres soportan la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que incrementa su vulnerabilidad emocional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta realidad, documentada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer, así como por la consultora THT Company, no solo refleja problemáticas locales sino que también forma parte de tendencias regionales presentes en América Latina.

El informe señala que las mujeres jefas de hogar presentan un 59% más de riesgo de depresión que otros grupos, mientras que el porcentaje asciende al 69% para quienes poseen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con los datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género.

Estos resultados no son homogéneos en toda la población femenina, ya que variables como la sobrecarga en tareas de cuidado no remuneradas, la precariedad laboral, la desigualdad salarial y la exposición a distintas formas de violencia por razones de género actúan como agravantes.

as mujeres, especialmente aquellas que
as mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar o se identifican con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, enfrentan en Colombia un riesgo sustancialmente superior de padecer problemas de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los estudios revisados, la protección más efectiva frente a estos riesgos proviene de redes de apoyo social y comunitario. El informe indica que contar con vínculos sólidos puede reducir el riesgo de depresión hasta en un 43%, destacando la importancia de los lazos familiares y comunitarios para mitigar el impacto que provocan los factores adversos.

El acceso a servicios de salud mental en Colombia permanece desigual, obligando a muchas mujeres a enfrentar dificultades adicionales para obtener ayuda. Por ello, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa programas como el Sistema Distrital del Cuidado y la Ruta Única de Atención, ambos orientados a aliviar la sobrecarga de cuidados y ofrecer apoyo jurídico, social y psicológico.

Para mujeres en riesgo, la entidad recomienda comunicarse con la línea de emergencias 123 o la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846) con el objetivo de recibir acompañamiento integral,

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