Así llega Deportes Tolima a la Copa Libertadores: el ‘Pijao’ necesita demostrar su valía en el grupo B

Tolima llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar a Deportivo Táchira y O'Higgins en la fase previa - crédito @cdtolima/Instagram

En la noche del jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que tendrá a Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima como los representantes colombianos.

El cuadro Vinotinto y Oro, vigente subcampeón de la Liga BetPlay luego de caer con Junior de Barranquilla en la final, obtuvo así su lugar en la fase previa del certamen continental más importante de la Conmebol, obligado a remar entre las dudas que dejó el trabajo del entrenador Lucas González y la relativa apatía de los hinchas en Ibagué, que no gozó de la convocatoria esperada.

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Tras sortearse los bombos, Tolima se verá las caras en el grupo B con Nacional de Monteviedo, Universitario de Deportes de Perú, y Coquimbo Unido de Chile.

Tolima se medirá ante Nacional de Montevideo, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, en uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores/Instagram

Sobre el papel, se trata de contrincantes contra los que Tolima debería al menos jugar palmo a palmo, especialmente por los nombres con los que cuenta el cuadro Pijao, que incluyen a Neto Volpi, Andreson Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Ever Valencia, Luis Fernando “el Chino” Sandoval o Jader Valencia.

Las dificultades y dudas pasan por las dudas que dejó hasta ahora la propuesta de juego de Lucas González tanto en la Liga BetPlay como en la fase previa de Libertadores. Es usual que el Vinotinto y Oro intente controlar el balón y marcar el ritmo del partido usando las bandas. Sin embargo, su ritmo de juego es lento, lo que hace de los ataques algo predecible y relativamente fácil de controlar para los rivales.

Si bien en liga evidenciaron cierta mejoría en las últimas semanas (tres victorias en los últimos cinco partidos que les dan el sexto lugar en la clasificación), el rendimiento mostrado ante Táchira y O’Higgins dejó preguntas abiertas sobre las oportunidades reales del equipo de avanzar a una segunda ronda.

Junior Hernández marcó uno de los goles para el Tolima, que venció 2-0 a O'Higgins en la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Ante Táchira, Tolima logró imponerse en el marcador global, pero tuvo problemas para manejar la ventaja mínima en la ida y perdió como local en los minutos finales. Solo la tanda de penaltis evitó la debacle. Algo similar sucedió con O’Higgins, que superó al Pijao en la ida en Rancagua por la mínima diferencia, y luego perdió por 2-0 en Ibagué con goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres.

Que Tolima pueda asegurar su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay en las próximas semanas, será clave para saber hasta qué punto podrán competir en la Copa Libertadores.

Los rivales del Tolima

Nacional de Montevideo, cabeza de grupo, marcha octavo en la liga de Uruguay - crédito Gastón Britos/EFE

Sin embargo, las dudas del equipo de Lucas González parecen medianamente compensadas con el presente de sus rivales en el grupo B, marcado hasta cierto punto por su inestabilidad.

Para empezar, el cabeza de serie y triple campeón de la Libertadores, Nacional de Montevideo, es octavo en su liga luego de seis partidos disputados, con tres victorias un empate y dos derrotas, a tres puntos del Racing Club de Montevideo, el actual líder. En el Bolso capitaneado por el veterano Sebastián Coates, se incluye la presencia de Jhon Guzmán, colombiano de 21 años que juega cedido por el Inter de Palmira y que hasta ahora no ha visto minutos con el club.

Universitario de Deportes y su poderio ofensivo aspiran a marcar la pauta en un grupo muy parejo de Copa Libertadores - crédito Facebook Universitario

Universitario de Deportes es el vigente tricampeón de Perú, y pese a algunos reveses en el Torneo Apertura, marcha en la tercera posición del campeonato con 14 unidades, a tres de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. El poder ofensivo de sus dos máximos artilleros, Lisandro Alzugaray y Álex Valera, es un tema a revisar para Tolima de cara a sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. A ellos se suma Bryan Reyna, extremo recién llegado procedente de Defensores de Belgrano.

La teórica “Cenicienta” del grupo es Coquimbo Unido, pues esta es apenas su segunda participación en Copa Libertadores (la primera fue en 1992). Aunque vienen de ser los campeones de liga en 2025, su mal arranque deja dudas sobre sus posibilidades, pues tras siete fechas disputadas de la Liga de Primera 2026 acumulan 3 victorias y cuatro derrotas.