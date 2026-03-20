Colombia

Álvaro Uribe instruyó a su militancia del Centro Democrático para apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia con estas cinco acciones

La reciente comunicación difundida por la dirección nacional incluyó recomendaciones detalladas a simpatizantes para organizar actividades en favor de la dirigente, priorizando la articulación territorial y el fortalecimiento del vínculo con comunidades académicas

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La instrucción divulgada mediante una
La instrucción divulgada mediante una nota oficial busca consolidar estructuras internas a través de acciones coordinadas, como el impulso de discusiones temáticas y la presencialidad en municipios clave del país - crédito @palomavalencial/Instagram

El llamado público del expresidente Álvaro Uribe a la militancia del Centro Democrático estableció un punto de inflexión en la estrategia del partido.

El presidente fundador, a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, y un comunicado firmado junto a la dirección nacional, instruyó de manera precisa a sus seguidores sobre el respaldo a Paloma Valencia.

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Respetuosamente, a credenciales y militancia del Centro Democrático”, se lee en la publicación del expresidente colombiano.

Mensaje de Álvaro Uribe sobre
Mensaje de Álvaro Uribe sobre Paloma Valencia - crédito captura de pantalla @AlVaroUribeVel / X

El exmadatario solicitó a la militancia cinco acciones específicas para fortalecer el apoyo a Paloma Valencia.

Entre ellas se destacan:

  • La difusión de sus valores y tesis
  • La creación de comités cívicos
  • La exposición de la visión económica del partido
  • El acercamiento a universidades
  • La movilización presencial en todos los municipios de Colombia

El comunicado y el respaldo a Paloma Valencia

El comunicado oficial, suscrito el 20 de marzo de 2026 por Álvaro Uribe Vélez y la dirección nacional del partido, subrayó el carácter institucional del mensaje.

Según el Centro Democrático, la intención principal fue fortalecer la cohesión interna y orientar a la militancia frente al momento político.

Los observadores destacan la solidez
Los observadores destacan la solidez del proceso electoral vigente, señalando que las discrepancias entre preconteo y escrutinio en recientes elecciones han sido mínimas según datos oficiales divulgados - crédito @AlvaroUriVel / X

El partido insistió en una participación activa que trascienda los canales digitales convencionales.

El expresidente Álvaro Uribe propone alianza para enfrentar a Iván Cepeda en 2026: ¿Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella juntos?

Álvaro Uribe, planteó públicamente la posibilidad de una alianza entre Paloma Valencia, candidata de su partido, y Abelardo de la Espriella, aspirante independiente de derecha, con el objetivo explícito de frenar un eventual ascenso de Iván Cepeda a la presidencia en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Esta propuesta, difundida por Uribe en su cuenta de X el 18 de marzo, responde según sus palabras a la petición de distintos sectores de “construir condiciones” para un frente anti-Cepeda y anti-Petro, en un escenario donde las fórmulas vicepresidenciales y plataformas de los candidatos adquieren creciente protagonismo en la contienda.

En el último tramo del pronunciamiento de Uribe, destacó una preocupación particular: el exmandatario advirtió que la continuidad del actual presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda implicaría, en sus términos, el afianzamiento del “poder narco terrorista”, la “asfixia del emprendimiento privado”, la “destrucción de la salud” y la “inseguridad energética” por la exclusión de recursos como petróleo, gas, carbón e hidroeléctricas.

El líder del Centro Democrático
El líder del Centro Democrático aseguró que una posible alianza sería para vencer el proyecto político de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda - crédito Colprensa/montaje Infobae

Este enfoque incluye la denuncia sobre el posible “saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores”. Tales afirmaciones, ilustran la intensidad del debate ideológico en torno al futuro modelo económico y social del país.

Ante la consulta sobre la viabilidad de una alianza, Uribe no cerró la puerta a ese escenario, aunque subrayó que toda negociación debe abordarse con respeto y cautela para definir una base programática clara.

Además, remarcó que la responsabilidad de su sector está en impedir la continuidad de la fórmula oficialista representada por Petro y Cepeda, cuya propuesta, reiteró, significaría “remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo” y reducir el empleo al “rebusque callejero o a la esclavitud burocrática”, según el propio Uribe en declaraciones recogidas por Infobae.

Por su parte, laa senadora Paloma Valencia ha manifestado su disposición a integrarse con Abelardo de la Espriella, valorando la “coincidencia programática” y la necesidad de sumar fuerzas ante el contexto político actual.

En declaraciones al programa La Luciérnaga de Caracol Radio, la candidata indicó: “Ah, bueno, si se quiere unir, que le haga”, reafirmando su apertura a eventuales acuerdos. Valencia remarcó además, frente a esta posibilidad: “Si se quiere subir aquí, bienvenido”.

Por su parte, el lunes 9 de marzo de 2026, Abelardo de la Espriella aseguró en Blu Radio que, en caso de no alcanzar la segunda vuelta presidencial, ofrecerá “sin reservas” su apoyo a Paloma Valencia.

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