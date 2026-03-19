Alcalde Federico Gutiérrez anunció la inadmisión de ciudadano estadounidense investigado por explotación sexual en Medellín

Federico Gutiérrez afirmó que van 28 extranjeros inadmitidos este año por delitos sexuales en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

La inadmisión de un ciudadano estadounidense con fines de explotación sexual en Medellín fue anunciada por Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, a través de su cuenta oficial en X.

El mandatario local aseguró que la decisión se coordinó entre la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, entidades que han intensificado las acciones para evitar el ingreso de extranjeros investigados o con antecedentes vinculados a delitos sexuales.

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“¿A alguien le queda duda de a qué venía este degenerado?”, expresó Gutiérrez al dar a conocer el caso. El alcalde subrayó que “este es el tipo de personas que no queremos en nuestra ciudad”, frase con la que reiteró la postura de su administración contra el turismo sexual y el ingreso de personas señaladas por conductas criminales.

La política de inadmisión se ha fortalecido durante el año en respuesta al incremento de denuncias sobre explotación sexual y trata de personas en la región.

De acuerdo con cifras oficiales compartidas por Gutiérrez, con esta nueva medida ya suman 28 extranjeros inadmitidos en lo corrido del 2026 por investigaciones vinculadas a delitos sexuales o comportamientos considerados de alto riesgo.

“Con este, ya serían 28 los inadmitidos en lo que va corrido del año”, indicó el alcalde en su anuncio. Varios de los inadmitidos enfrentan procesos judiciales en sus países de origen, lo que motivó la colaboración entre organismos nacionales e internacionales para rastrear antecedentes y alertas migratorias.

El mandatario agradeció el trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y los equipos de Migración Colombia.

“Gracias al trabajo que realizamos desde las diferentes dependencias del Distrito y en articulación con Migración Colombia fue inadmitido un ciudadano estadounidense con fines de explotación sexual en Medellín”, detalló el funcionario.

Para la administración municipal, el control migratorio es parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad y proteger a la población vulnerable.

“Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad”, afirmó Gutiérrez a través de su cuenta oficial de X.

Las autoridades han manifestado que la cooperación internacional será clave para identificar patrones y establecer alertas preventivas ante situaciones similares.