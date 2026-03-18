Colombia

Presidente del Concejo de Medellín denuncia que obras del aeropuerto José María Córdova están detenidas por falta de firma del Gobierno

La infraestructura opera con 14 años de retraso y supera el flujo proyectado para 2036, generando congestión y riesgos en áreas clave. Las obras urgentes cuentan con financiamiento privado y cumplieron requisitos legales y técnicos

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La infraestructura opera con 14 años de retraso y ya supera el flujo proyectado para 2036, generando congestión y riesgos en áreas clave. Las intervenciones urgentes cuentan con financiamiento privado y cumplieron requisitos legales y técnicos - crédito @alejodebedout/X

El presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, señaló que existe un bloqueo contractual por parte del Gobierno que estaría impidiendo la ejecución de obras urgentes en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro.

En un comunicado oficial, De Bedout escribió: “Gustavo Petro nuevamente bloquea la competitividad de Medellín y Antioquia al frenar las obras del aeropuerto José María Córdova, poniendo en riesgo a los usuarios”.

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Otrosí No. 27 pendiente de firma

El presidente del Concejo explicó que, a pesar de la sobrecarga del sistema aeroportuario, el Gobierno nacional no ha firmado el Otrosí No. 27, un documento aprobado por el Comité de Contratación de la ANI desde diciembre de 2025. Según De Bedout, esto impide ejecutar un Plan de Choque de $397.646 millones, financiado completamente por el concesionario AirPlan S.A.S., sin requerir recursos del presupuesto nacional.

De Bedout agregó: “Estamos operando con una infraestructura que tiene un desfase de 14 años. En 2022 y 2024, el aeropuerto alcanzó una movilización de más de 13,5 millones de pasajeros, un tráfico que el Plan Maestro proyectaba solo para el año 2036. La falta de intervención física afecta las áreas Check-In, plataforma, migración, filtros de seguridad y salas de espera, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios”.

Según el Concejo de Medellín,
Según el Concejo de Medellín, la decisión de no firmar el Otrosí No. 27 retrasa un plan de choque de 397.646 millones financiado por el concesionario - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Actualización de regla contractual obsoleta

El Otrosí No. 27 busca modificar la llamada “regla del 75%”, que actualmente impide aprobar nuevas obras complementarias. Según De Bedout: “Tienen al aeropuerto José María Córdova maniatado por una regla contractual obsoleta que impide aprobar nuevas obras complementarias. El Otrosí No. 27 busca precisamente actualizar esta regla para permitir las 14 intervenciones críticas que el aeropuerto internacional José María Córdova necesita hoy”.

El presidente del Concejo solicitó a la ANI y al Ministerio de Transporte que se proceda con la suscripción inmediata del Otrosí No. 27: “Medellín y Antioquia han cumplido con todos los requisitos legales, técnicos, ambientales, financieros, entre otros, exigidos por la ley. Petro solo firme y déjenos progresar”, indicó.

Áreas como check-in, migración y
Áreas como check-in, migración y salas de espera enfrentan congestión y sobrecarga por la infraestructura con más de una década de retraso en actualizaciones. - crédito aeropuerto José María Córdova

Riesgos para usuarios y visitantes

En un video difundido en sus redes sociales, De Bedout precisó que las obras están detenidas por falta de una firma, a pesar de que no se requiere ni un solo peso del Estado. Explicó que esto afecta directamente la operación del aeropuerto: “El aeropuerto José María Córdova, la principal puerta de entrada a nuestra región, está totalmente colapsado. Más de trece punto cinco millones de pasajeros al año utilizan una infraestructura que se quedó en el pasado”.

El concejal puntualizó que la congestión se presenta en zonas críticas y en áreas operativas, lo que representa un riesgo real para la seguridad de los usuarios. Añadió: “Son catorce intervenciones urgentes que no dan espera y no se necesita ni un solo peso del Gobierno Nacional, solo una firma”.

De esta manera, se combinan las citas textuales con información contextual, destacando los puntos clave del plan de obras y la situación actual del aeropuerto, sin perder la formalidad ni saturar al lector con un bloque largo de texto.

El presidente del Concejo exige
El presidente del Concejo exige que se aprueben las intervenciones críticas ya verificadas legal y técnicamente - crédito @alejodebedout/X

Impacto en competitividad y desarrollo regional

De Bedout señaló que la falta de ejecución de estas obras afecta tanto la seguridad de los usuarios como la competitividad y el desarrollo de Medellín y Antioquia. En sus palabras: “No más dilaciones, no más problemas, no más desidia con Antioquia. Aquí no está en juego una discusión política. Aquí está en juego la seguridad de miles de personas, la competitividad de toda una región y el desarrollo de Medellín y de Antioquia”.

Reiteró que la región ya ha cumplido con todos los requisitos legales, técnicos, ambientales y financieros para permitir el inicio de las obras y pidió al Gobierno que firme el Otrosí: “Presidente, firmen de una vez el Otrosí y dejen trabajar y progresar a los antioqueños. No más odio ni resentimiento contra nuestra región”.

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