Petro volvió a ‘sacar pecho’ por la economía del país pese al hueco fiscal de Colombia: “Crecemos y hay más justicia social”

Con un repunte del 1,55% en enero de 2026, según el Dane, Gustavo Petro señaló los logros alcanzados gracias a su plan económico - crédito Juan Páez/Colprensa

El presidente Gustavo Petro defendió el desempeño de 2026 en la economía colombiana y afirmó que el país avanza con resultados que combinan crecimiento y mejoras sociales, pese a las alertas del aumento del hueco fiscal que atraviesa la nación.

Sus declaraciones surgieron luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmara un aumento del 1,55% en enero, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

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El dato refleja un repunte moderado; de acuerdo con el Dane, existe una recuperación parcial, aunque persisten dificultades en sectores clave. A pesar de ese panorama, el mandatario sostuvo una postura optimista y destacó que las decisiones adoptadas durante su administración explican la evolución.

El valor del ISE ajustado por estacionalidad alcanzó 126,49 en enero de 2026, pero mostró un leve retroceso mensual de 0,07% - crédito Dane

Desde sus redes sociales, el jefe de Estado expresó su lectura del momento económico: “¿Qué se podía, mayor crecimiento económico? Bajar la tasa de interés y se dispara la economía y baja el déficit fiscal“.

El presidente Gustavo Petro comentó posteriormente que, gracias a su ‘plan’ de gestión económica basado en modelos estadísticos, se lograron ciertos resultados: “Pero crecemos y hay más justicia social y oportunidades”.

El ISE funciona como un indicador mensual que muestra cómo se mueve la economía colombiana en el corto plazo, al integrar y estandarizar datos clave de diferentes sectores productivos, lo que motivó al presidente a presumir de los resultados.

El presidente Gustavo Petro defendió el desempeño de la economía colombiana en 2026 - crédito @petrogustavo/X

Caídas en sectores primarios y secundarios: el sube y baja de la economía en Colombia

El informe oficial muestra contrastes entre sectores. Las actividades primarias, que abarcan agro y minería, registraron una caída del 2,39% frente a enero de 2025. El reporte atribuye este resultado a factores estacionales y a presiones en los precios de los commodities.

Las actividades secundarias, integradas por industria y construcción, también evidenciaron un retroceso del 0,97%. Este comportamiento reflejó una desaceleración persistente en la producción manufacturera y en el desarrollo de obras civiles, lo que limita el impulso general.

En contraste, el sector terciario sostuvo la expansión; este grupo de actividades creció 2,73% y se consolidó como el principal soporte del resultado global. Comercio, servicios financieros y transporte lideraron este desempeño, lo que permitió compensar las caídas en otros frentes.

El informe del Dane mostró un retroceso en las actividades primarias, como agro y minería, que cayeron un 2,39% - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Las palabras de Petro se conocen en un escenario fiscal complejo, ya que fue el mismo Gobierno nacional el que presentó una actualización del Plan Financiero 2026 que ajusta de forma significativa las expectativas de ingresos. El documento estima ahora $322,2 billones, una cifra inferior a la prevista inicialmente en el Presupuesto General de la Nación, es decir, que aumentó significativamente el hueco fiscal del país.

La diferencia alcanza $26,53 billones frente a los cálculos anteriores, por lo que este desfase se explica, según el Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, por la no aprobación de la Ley de Financiamiento y por un recaudo tributario debilitado desde 2025.

En cuanto a la deuda, el Gobierno nacional cerró 2025 con un 58,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una disminución de 0,5 puntos frente al nivel de 2024 y 2,9 puntos por debajo de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Ministerio de Hacienda presentó una actualización del Plan Financiero 2026 - crédito Colprensa

El Plan Financiero indica que para 2026, la deuda neta del Gobierno se mantendría más o menos constante en términos relativos al PIB, acorde con la estrategia de manejo de deuda y las necesidades de financiamiento del país.

A pesar de ese hueco fiscal, el presidente insistió en su balance positivo; su mensaje enfatiza que el crecimiento económico convive con avances en equidad, una idea que ha repetido en distintos espacios. Con menos de un año para cerrar su mandato, el jefe de Estado mantiene su defensa de la estrategia económica y presenta los resultados como evidencia de su enfoque.