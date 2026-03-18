Petro aseguró que Álvaro Uribe busca ‘desaparecerlo’ con alianza entre Paloma Valencia y De la Espriella: “No he sido defensor del narcoparamilitarismo”

El presidente señaló que Álvaro Uribe supuestamente estaría motivado por el odio para acabar con su proyecto político - crédito Colprensa/Presidencia

Minutos después de que el expresidente Álvaro Uribe planteara una posible alianza entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para fortalecer su posición en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que la posibilidad planteada por el líder natural del Centro Democrático buscaría “desaparecerlo” por su labor durante los cuatro años que ha permanecido en la Presidencia.

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Incluso, el mandatario aseguró que Uribe supuestamente buscaría calumniarlo al vincular a su gobierno con presuntas alianzas con el narcotráfico y el terrorismo, además de acusarlo por el “saqueo” a las pensiones.

“Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno. La unidad que pide es contra mi y me calumnia (sic)”, escribió el Presidente.

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