Nequi anunció que suspenderá operaciones el 23 de marzo: este es el motivo

Nequi anuncia la suspensión temporal de su aplicación móvil por actualización tecnológica el 23 de marzo de 2026 - cortesía Nequi

La plataforma financiera Nequi comunicó que suspenderá temporalmente las operaciones de su aplicación móvil por un proceso de actualización tecnológica programada para el lunes 23 de marzo de 2026.

El mantenimiento, que dejará sin servicio todas las funcionalidades durante dos horas, responde al objetivo de asegurar una infraestructura más robusta y confiable para los millones de usuarios que dependen diariamente de la entidad financiera digital, según informó la propia compañía.

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De acuerdo con la información oficial, la interrupción del servicio se realizará de forma continua entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m. del lunes 23 de marzo de 2026, una franja horaria elegida por Nequi para minimizar el impacto en la vida cotidiana de los usuarios.

La entidad enfatizó que, durante ese periodo, la aplicación no se podrá utilizar en ningún dispositivo, lo que afectará a todas las funciones, desde el simple acceso hasta el envío o la recepción de dinero, pagos de servicios, recargas de saldo o consultas de movimientos, tal como especificó la empresa.

El anuncio fue difundido por la propia plataforma con antelación para que personas y comerciantes planifiquen sus movimientos y eviten inconvenientes financieros durante esas dos horas.

Usuarios y comercios deberán programar transferencias y pagos antes de la suspensión de las funciones de la billetera digital Nequi - redes sociales Nequi

La suspensión prevista por Nequi implica para los usuarios la necesidad de no programar ninguna operación digital en la franja indicada. No será posible ingresar a la aplicación ni utilizar ningún servicio: ni transferencias, pagos, recargas telefónicas ni consultas de saldo.

De acuerdo con la comunicación oficial de la compañía, la finalidad del mantenimiento es implementar ajustes técnicos internos destinados a fortalecer la seguridad, optimizar el rendimiento y ampliar la capacidad operativa de la infraestructura tecnológica de la plataforma. La empresa recomendó que todas las transferencias y pagos previstos se programen antes de las 3:00 a. m. del lunes festivo 23 de marzo.

Este mantenimiento se produce en un contexto de sostenido crecimiento: Nequi pasó a ser una de las soluciones digitales más utilizadas en Colombia para gestionar dinero desde dispositivos móviles. Según la compañía, la plataforma procesa diariamente un alto volumen de transacciones digitales y requiere de intervenciones técnicas periódicas para responder a la demanda, especialmente en fechas de picos operativos, como los días sin IVA o jornadas de promociones masivas.

Además de los mantenimientos periódicos, la compañía se encuentra en pleno proceso de cambio estructural, tras recibir el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como entidad financiera independiente.

Hasta el momento, Nequi había funcionado como parte de Bancolombia, pero este nuevo estatus le permitirá consolidar un modelo de negocio propio, ampliar la variedad de servicios y responder de forma específica a las exigencias de usuarios digitales, de acuerdo al comunicado divulgado por la empresa.

La transformación hacia una entidad financiera independiente abre la posibilidad de que Nequi ofrezca, en un futuro próximo, productos como créditos, seguros o herramientas de ahorro personalizadas, aunque la compañía no ha detallado aún la hoja de ruta ni las fechas precisas para la introducción de estos nuevos servicios.

El mantenimiento programado por Nequi busca fortalecer la seguridad, optimizar el rendimiento y ampliar la capacidad tecnológica de la plataforma - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Nequi aclaró que, una vez culminado el mantenimiento, el acceso y funcionamiento de la aplicación se reactivará automáticamente y todas las funciones estarán plenamente disponibles para los usuarios, sin pasos adicionales ni necesidad de actualizaciones manuales.

Dado el nivel de penetración de billeteras digitales en Colombia, y el rol de Nequi en la promoción de la inclusión financiera entre jóvenes y población no bancarizada, la actualización tecnológica y el inminente cambio a entidad financiera independiente marcan una etapa clave en la consolidación de la plataforma como pionera en servicios digitales adaptados a las nuevas demandas de la economía nacional.

La empresa reiteró la importancia de planificar con anticipación cualquier operación que pudiera verse afectada por la suspensión. Para quienes dependen de la billetera digital como herramienta central en actividades económicas —comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes— la sugerencia es adelantar transferencias y pagos antes del cierre temporal y evitar el uso de la plataforma entre las 3:00 y 5:00 de la mañana del 23 de marzo.