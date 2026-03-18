Colombia

Aparece gas en el Caribe y se enciende la esperanza para el abastecimiento en Colombia, en medio de incertidumbre

El descubrimiento de Ecopetrol y Petrobras en aguas profundas refuerza el potencial gasífero del país y abre una nueva opción para aliviar las alertas sobre escasez y dependencia de importaciones

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El hallazgo de gas en
El hallazgo de gas en el pozo Copoazú-1 del Caribe colombiano refuerza la seguridad energética de Colombia y reduce la dependencia de importaciones - crédito Visuales IA/Ecopetrol/Petrobras

Un hallazgo llegó en un momento clave. Mientras crecen las preocupaciones por el abastecimiento de gas en Colombia, un nuevo descubrimiento en el Caribe abrió una ventana de alivio y reavivó el debate sobre el potencial energético del país.

La confirmación fue hecha por Ecopetrol y Petrobras, que avanzan conjuntamente en operaciones costa afuera. Ambas compañías reportaron resultados positivos tras la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-0, en aguas profundas del mar Caribe colombiano.

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Las operaciones costa afuera en
Las operaciones costa afuera en aguas profundas del mar Caribe avanzan con hallazgos que consolidan la provincia gasífera y el desarrollo hidrocarburífero colombiano - crédito AP

Más allá del anuncio técnico, la noticia tiene implicaciones de fondo. En un escenario donde Colombia pasó de la autosuficiencia a depender parcialmente de importaciones de gas, cada nuevo hallazgo se vuelve estratégico para la seguridad energética.

El proyecto se encuentra a unos 36 kilómetros de la costa y a una profundidad cercana a los 964 metros. Su ubicación no es aislada, está a solo 8 kilómetros de otros desarrollos relevantes en la zona, como Sirius 1 y Sirius 2, lo que refuerza la idea de que se trata de un punto con alto potencial dentro del bloque exploratorio.

Las labores de perforación comenzaron el 11 de noviembre de 2025. Desde entonces, el proceso permitió recopilar información clave sobre el subsuelo. Según detalló Ecopetrol, los resultados superaron las expectativas iniciales. “Se confirmó la presencia de gas más allá del objetivo primario, lo que constituye un hallazgo de aún mayor relevancia”, indicó la compañía.

Ese detalle no es menor. Encontrar hidrocarburos adicionales a los previstos inicialmente suele traducirse en un mayor valor del proyecto, tanto en términos económicos como estratégicos. En este caso, el descubrimiento no solo amplía el panorama del bloque GUA-OFF-0, además fortalece la perspectiva de desarrollo de toda la provincia gasífera en esa región del Caribe.

El máximo directivo de la
El máximo directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos avala los logros obtenidos con una visión de liderazgo y compromiso sectorial, enfatizando el impacto de la gestión adecuada en los avances industriales - crédito ANH

Desde la petrolera estatal también se destacó el impacto del hallazgo en el contexto nacional. “El hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país”, señalaron.

El anuncio fue recibido con expectativa por parte de las autoridades del sector. Pablo Fajardo, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), calificó el resultado como un avance significativo dentro de los contratos vigentes. “Es un importante hito, que es el fruto directo del trabajo desarrollado en el marco de los contratos que ya teníamos firmados y que hoy estamos gestionando con total eficiencia”, afirmó.

En la misma línea, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp) se valoró el descubrimiento como una señal positiva en medio de un panorama retador. Para el gremio, estos resultados demuestran que aún hay oportunidades relevantes en el subsuelo colombiano.

Flover Rodríguez, director de la asociación, fue más allá al destacar el mensaje que envía este tipo de anuncios. “Colombia sí tiene con qué construir un futuro energético. Cada descubrimiento como el anunciado por Ecopetrol y Petrobras envía un mensaje claro al país e invita a reflexionar sobre nuestras decisiones: el subsuelo colombiano aún tiene mucho por ofrecer”.

Los resultados superaron expectativas iniciales
Los resultados superaron expectativas iniciales y ofrecen nuevas oportunidades para el aprovechamiento del subsuelo en Colombia, según Ecopetrol - crédito Luisa González/REUTERS

El contexto en el que se da este hallazgo es determinante. En los últimos años, el país ha enfrentado alertas sobre una posible escasez de gas, lo que obligó a considerar importaciones para cubrir la demanda interna. Esta situación puso en el centro del debate la necesidad de impulsar la exploración y garantizar nuevas fuentes de suministro.

En ese sentido, Copoazú-1 se convirtió en una pieza relevante dentro de una estrategia más amplia. Aunque aún falta avanzar en etapas de evaluación y desarrollo para determinar el tamaño exacto del recurso y su viabilidad comercial, el descubrimiento aporta señales alentadoras.

El reto, sin embargo, no termina con encontrar gas. Convertir ese potencial en producción efectiva requiere inversiones, estabilidad regulatoria y decisiones oportunas. Cada fase, desde la exploración hasta la explotación, implica tiempos largos y altos niveles de complejidad técnica. Por ahora, el anuncio marca un punto de inflexión en la conversación energética del país. En medio de las dudas sobre el futuro del abastecimiento, el subsuelo vuelve a ofrecer una respuesta parcial, recordando que aún hay recursos por descubrir.

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