‘Fico’ Gutiérrez ‘boleteó’ en redes sociales a hombre condenado en Estados Unidos por delitos sexuales con menores en Medellín: podría recibir cadena perpetua

El alcalde Federico Gutiérrez dejó claro que en la ciudad no hay espacio para los delincuentes, y más para los relacionados con delitos sexuales con menores de edad - créditos @ficogutierrez/IG | @FicoGutierrez/X

La mañana del miércoles 18 de marzo de 2026, y como parte de la ofensiva trasnacional en contra de criminales señalados por delitos sexuales con menores de edad, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, compartió detalles de una de las más recientes capturas en la capital de Antioquia, y con nombre propio, el mandatario lo ‘boleteó’ en redes sociales.

“Gracias al trabajo liderado y articulado desde la @alcaldiademed con la Policía, la Dirección de Protección (DIPRO), la Fiscalía General de la Nación y agencias de los Estados Unidos como HSI Colombia y HSI Miami, en Medellín seguimos obteniendo resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, inicia el mensaje que el gobernante dejó en su cuenta de X (@FicoGutierrez).

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Acto seguido señaló con nombre y fotografía al hoy detenido: “Ramón Arellano Sandoval, declarado culpable por un jurado de la corte de Florida por intento de trata sexual de una menor y por intento de producción de material de explotación sexual infantil”, detalló el alcalde Gutiérrez.

Sobre el prontuario criminal del ciudadano estadounidense, “Fico” detalló que “se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua en prisión federal por el delito de trata, y hasta 30 años adicionales por el de producción”.

Gutiérrez compartió la foto de Ramón Arellano Sandoval - crédito @FicoGutierrez/X

Por lo anterior, “un juez federal definirá su sentencia en los próximos días, añade la publicación del alcalde antioqueño.

Gutiérrez fue vehemente más adelante en su mensaje al expresar que “aquí (en Medellín) no hay segundas oportunidades: quien le haga daño a nuestros niños y niñas será perseguido y capturado”.

En la parte final de su publicación, “Fico” Gutiérrez dejó otro mensaje en contra de los depredadores sexuales viajan a Medellín: “Y que quede claro: no basta con reducir las cifras. No descansaremos hasta erradicar por completo cualquier expresión de este delito que afecte a nuestros menores y a las mujeres”.

El alcalde de Medellín había indicado a finales de febrero que no iba a asistir a la audiencia judicial en Estados Unidos contra Michael Jaime Inofuentes, el ciudadano estadounidense acusado de explotación sexual infantil en la capital antioqueña, a pesar de haber sido oficialmente invitado por el gobierno de ese país, pues priorizó compromisos institucionales en Colombia.

La condena en contra de Michael Jaime Inofuentes, otro de los casos que destacó Federico Gutiérrez

El Tribunal de Distrito de Virginia condenó a Michael Jamie Inofuentes, ciudadano de 45 años, a 18 años de prisión por el abuso sexual de una menor de 15 años en Medellín.

La sentencia se dictó después de comprobarse que el acusado realizó pagos a la víctima para sostener encuentros en hoteles de la ciudad, hechos que derivaron en un embarazo a inicios de 2024.

El Alcalde Federico Gutiérrez se refirió luego de que el ciudadano estadounidense fue declarado culpable - crédito @FicoGutierrez/X

La investigación, impulsada tras una denuncia de la madre de la adolescente y una alerta de las autoridades colombianas, permitió la captura de Inofuentes en el Aeropuerto de Miami.

Las pruebas incluyeron conversaciones de WhatsApp, donde se evidenciaron transferencias de entre 13 y 47 dólares a cambio de favores sexuales. El acusado reconoció su responsabilidad ante la contundencia de los elementos presentados en el proceso.

Durante el juicio, Inofuentes admitió, además, haber dejado otros hijos en Colombia en circunstancias similares, situaciones que actualmente rastrean las autoridades.

Según el reporte oficial, la estrategia de coordinación entre organismos de ambos países evitó el traslado de la víctima a otras ciudades, al activarse restricciones legales en los aeropuertos.

El alcalde Gutiérrez, destacó que la condena es resultado de la colaboración con agencias estadounidenses como el Homeland Security Investigations (HSI).

“Este fallo demuestra que los delincuentes que huyen de Colombia pueden ser juzgados y condenados en su país de origen”, aseguró el mandatario.

El Alcalde compartió las cartas, tanto de la autoridad norteamericana, como la respuesta oficial de la administración local - crédito @FicoGutierrez/X

Con este caso, suman ya cuatro extranjeros condenados en Estados Unidos por delitos sexuales cometidos en la capital antioqueña.

Entre los antecedentes figuran las cadenas perpetuas impuestas a Stefan Correa y Manuel Poceiro, y la sentencia de 21 años de prisión contra Mohamed Anaswed.

Las autoridades locales reiteraron el compromiso con una política de “tolerancia cero” frente al turismo sexual y la explotación infantil, enfatizando la importancia de la cooperación internacional para combatir estos delitos.