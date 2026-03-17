La Segura aclaró por qué no fue invitada a la fiesta de Isabella, la hija de Andrea Valdiri: “No somos amigas”

La vallecaucana aseguró que no conoce a la bailarina barranquillera, pero destacó la calidad de celebración de la Valdiri - crédito @emfuror/IG

La ausencia de Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, en la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri generó preguntas entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes la vieron como una de las referentes del entretenimiento digital colombiano.

Consultada sobre el motivo, la propia influencer explicó: “No, o sea, la conozco del medio, obvio, pero no somos amigas. Entonces, ¿a son de qué mi reina hermosa ya me tiene que invitar a los quince de su hija?”.

De esta manera, confirmó que su relación con Andrea Valdiri no va más allá de lo estrictamente profesional, justificando su ausencia en el evento realizado en el centro de eventos del Centro Comercial La Serrezuela en Cartagena de Indias.

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Andrea Valdiri deslumbró con costoso regalos para su hija Isabella con motivo de sus trece años - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Lejos de mostrar molestia, La Segura admitió estar impresionada por la magnitud de la fiesta: “Ay, Señor bendito, qué hijueputa fiesta. Qué quince, Señor”, reconoció, dejando claro que la celebración no pasó inadvertida para quienes siguen las tendencias en redes sociales.

En el contexto de la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 fue más allá, bromeando sobre cómo planea futuras celebraciones:

“Yo, yo siendo ella, yo siendo ella, yo tengo mi muchacha y ustedes prepárense, porque si de aquí a allá ustedes me siguen viendo por acá, vea, yo tiro la, la casa por la ventana, como lo hizo la Valdiri. Yo la tiro, la tiro, la tiro toda, toda. Todos los ahorros me los gasto. Todo, todo, todo. A todo, sí. El, lo, el, el trapo más caro, la mesa más amplia, todo".

Reacciones a la fiesta y defensa ante críticas

Isabella Valdiri celebró sus quince años con una fiesta de lujo en Cartagena - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Al referirse a los comentarios negativos en línea sobre el gasto y el despliegue que tuvo la fiesta, Natalia defendió la decisión de la familia Valdiri e ironizó sobre las críticas: “Vi, vi gente criticando. Bolsillo ajeno. Como que si alguien de esos criticones fuera a poner un peso pal cóctel sin licor pa la fiesta de su hija de quince. Ay, no, no, no”.

El cierre de sus respuestas incluyó un elogio directo a Isabella Valdiri, resaltando su carisma: “Y otra cosa que tengo por decir: qué niña. O sea, qué niña tan espectacular. Me daba vibes así como de hija de Kardashian. Ay, no, no, no. Hermosa. No, marica, la dio. O sea, los quince la dio”.

Los costosos regalos de Andrea Valdiri a su hija

Fueron varias las sorpresas que le dio Andrea Valdiri a su hija Isabella. Inicialmente, la bailarina barranquillera mandó a hacer un juego de joyas con los dientes de la quincerañera, los cuales recolectó a medida que iba cambiando su dentadura.

Isabella Valdiri recibió un Mini Cooper S Cabrio 2026 durante su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

“Traje estas muelitas. Estos son más grandecitos que creo que se puede mejorar. Ya llegué donde un amigo que tiene una joyería superespectacular en Medellín y le dije (...) Él fue el único capaz, que no le dio como miedo y sobre todo por el tiempo”, explicó Valdiri, que detalló el proceso de creación de las piezas en una serie de videos publicados para sus más de 10 millones de seguidores.

Previo le había regalado un costoso reloj de la marca Cartier avaluado en más de 35 millones de pesos y durante la celebración, le regaló un carro modelo Mini Cooper S Favoured 2025 AT, cuyo valor comercial asciende a 175.900.000 pesos, y desató una ovación entre los presentes, consolidándose como uno de los instantes más comentados y lujosos de la celebración.

Se especula que la barranquillera habría invertido una suma onerosa, teniendo en cuenta que entre obsequios a los asistentes como una esmeralda, tortas y comida para los invitados como artistas, fueron más de 2.500 millones de pesos.