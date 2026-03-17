Colombia

La Segura aclaró por qué no fue invitada a la fiesta de Isabella, la hija de Andrea Valdiri: “No somos amigas”

La creadora de contenido fue directa sobre su relación con Andrea Valdiri y elogió la celebración realizada en Cartagena de Indias

Guardar

La vallecaucana aseguró que no conoce a la bailarina barranquillera, pero destacó la calidad de celebración de la Valdiri - crédito @emfuror/IG

La ausencia de Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, en la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri generó preguntas entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes la vieron como una de las referentes del entretenimiento digital colombiano.

Consultada sobre el motivo, la propia influencer explicó: “No, o sea, la conozco del medio, obvio, pero no somos amigas. Entonces, ¿a son de qué mi reina hermosa ya me tiene que invitar a los quince de su hija?”.

De esta manera, confirmó que su relación con Andrea Valdiri no va más allá de lo estrictamente profesional, justificando su ausencia en el evento realizado en el centro de eventos del Centro Comercial La Serrezuela en Cartagena de Indias.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Andrea Valdiri deslumbró con costoso
Andrea Valdiri deslumbró con costoso regalos para su hija Isabella con motivo de sus trece años - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Lejos de mostrar molestia, La Segura admitió estar impresionada por la magnitud de la fiesta: “Ay, Señor bendito, qué hijueputa fiesta. Qué quince, Señor”, reconoció, dejando claro que la celebración no pasó inadvertida para quienes siguen las tendencias en redes sociales.

En el contexto de la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 fue más allá, bromeando sobre cómo planea futuras celebraciones:

“Yo, yo siendo ella, yo siendo ella, yo tengo mi muchacha y ustedes prepárense, porque si de aquí a allá ustedes me siguen viendo por acá, vea, yo tiro la, la casa por la ventana, como lo hizo la Valdiri. Yo la tiro, la tiro, la tiro toda, toda. Todos los ahorros me los gasto. Todo, todo, todo. A todo, sí. El, lo, el, el trapo más caro, la mesa más amplia, todo".

Reacciones a la fiesta y defensa ante críticas

Isabella Valdiri celebró sus quince
Isabella Valdiri celebró sus quince años con una fiesta de lujo en Cartagena - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Al referirse a los comentarios negativos en línea sobre el gasto y el despliegue que tuvo la fiesta, Natalia defendió la decisión de la familia Valdiri e ironizó sobre las críticas: “Vi, vi gente criticando. Bolsillo ajeno. Como que si alguien de esos criticones fuera a poner un peso pal cóctel sin licor pa la fiesta de su hija de quince. Ay, no, no, no”.

El cierre de sus respuestas incluyó un elogio directo a Isabella Valdiri, resaltando su carisma: “Y otra cosa que tengo por decir: qué niña. O sea, qué niña tan espectacular. Me daba vibes así como de hija de Kardashian. Ay, no, no, no. Hermosa. No, marica, la dio. O sea, los quince la dio”.

Los costosos regalos de Andrea Valdiri a su hija

Fueron varias las sorpresas que le dio Andrea Valdiri a su hija Isabella. Inicialmente, la bailarina barranquillera mandó a hacer un juego de joyas con los dientes de la quincerañera, los cuales recolectó a medida que iba cambiando su dentadura.

Isabella Valdiri recibió un Mini Cooper S Cabrio 2026 durante su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

“Traje estas muelitas. Estos son más grandecitos que creo que se puede mejorar. Ya llegué donde un amigo que tiene una joyería superespectacular en Medellín y le dije (...) Él fue el único capaz, que no le dio como miedo y sobre todo por el tiempo”, explicó Valdiri, que detalló el proceso de creación de las piezas en una serie de videos publicados para sus más de 10 millones de seguidores.

Previo le había regalado un costoso reloj de la marca Cartier avaluado en más de 35 millones de pesos y durante la celebración, le regaló un carro modelo Mini Cooper S Favoured 2025 AT, cuyo valor comercial asciende a 175.900.000 pesos, y desató una ovación entre los presentes, consolidándose como uno de los instantes más comentados y lujosos de la celebración.

Se especula que la barranquillera habría invertido una suma onerosa, teniendo en cuenta que entre obsequios a los asistentes como una esmeralda, tortas y comida para los invitados como artistas, fueron más de 2.500 millones de pesos.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriIsabella ValdiriCumpleaños hija Andrea ValdiriColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El CNE confirmó quiénes son los representantes a la Cámara en 14 departamentos: estos son los nuevos congresistas

Cristian Quiroz, presidente de la autoridad electoral, resaltó el ritmo de avance y desmintió versiones de irregularidades en el conteo de votos

El CNE confirmó quiénes son

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la vuelta de octavos de final de la Uefa Champions League

El equipo del jugador de la selección Colombia recibirá al conjunto italiano en el estadio Allianz Arena, con una ventaja de cinco goles obtenida en el partido de ida de la ronda final de la Liga de Campeones

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4794: lunes 16 de marzo de 2026, todos los números ganadores

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo

Resultados de La Caribeña Noche: números ganadores del 16 de marzo del 2026

Conoce cuáles fueron las últimas cifras sorteadas de este juego en su modalidad nocturna

Resultados de La Caribeña Noche:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

El productor de ‘La casa

El productor de ‘La casa de los famosos’ explicó cómo funciona realmente el “detector de mentiras”: “Hay personas inescrupulosas hablando mier...”

Altafulla regresó a ‘La casa de los famosos’ para alterar la “semana del líder tirano”: así fue su llamativa llegada

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con un convertible por sus 15 años: este es el costo del lujoso auto

La Jesuu fue acusada de robar en la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

De Mar y Río, la banda que conquistó el Petronio Álvarez y ahora promete poner a todos a bailar con “Irene”

Deportes

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la vuelta de octavos de final de la Uefa Champions League

Técnico del Minnesota United elogió a James Rodríguez pese a la goleada en la MLS: “Se nota la calidad”

Radamel Falcao estaría con la selección Colombia en el Mundial 2026: este sería su rol en la delegación