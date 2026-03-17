Colombia

Juan Manuel Galán denunciará a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por “crímenes de lesa humanidad”: “Son los responsables directos de la muerte de más de 2.500 pacientes”

El excandidato presidencial afirmó que también denunciará al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la senadora electa Carolina Corcho

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El anuncio de Juan Manuel
El anuncio de Juan Manuel Galán fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/Presidencia

En el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro solicitó a los ministerios de Salud y Hacienda la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que están en quiebra.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, indicó el mandatario.

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Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la senadora electa Carolina Corcho, que fue la primera ministra de Salud del actual Gobierno.

Juan Manuel Galán anunció que
Juan Manuel Galán anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el presidente Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

Según Galán, el presidente colombiano, el ministro de Salud y la senadora electa por el Pacto Histórico habrían cometido crímenes de lesa humanidad.

En los próximos días acudiré ante la Corte Penal Internacional en La Haya y lo denunciaré a usted, a su exministra Carolina Corcho y al hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por crímenes de lesa humanidad. Ustedes son los responsables directos de las afectaciones a millones de ciudadanos y de la muerte de más de 2.500 pacientes de enfermedades huérfanas”, expresó Galán.

En su publicación, el director del Nuevo Liberalismo cuestionó al presidente Gustavo Petro de tomar la decisión de intervenir las EPS, afirmando que fue una “setencia de muerte”.

“Presidente Gustavo Petro su intervención a las EPS no fue un rescate, fue una sentencia de muerte”, indicó Galán.

Y agregó: “Usted prometió salvar el sistema de salud y hoy el resultado es su desmantelamiento. ¿Qué hicieron con esas intervenciones? ¿Dónde están los resultados? ¿Quién responde por este desastre?“.

Según Juan Manuel Galán, no se pueden quedar callados “mientras se siguen robando la plata” de las EPS.

Juan Manuel Galán aseguró que
Juan Manuel Galán aseguró que no se pueden quedar callados “mientras se siguen robando la plata” de las EPS - crédito @juanmanuelgalan/X

“Con la salud no se juega. No nos podemos quedar callados mientras se siguen robando la plata del sistema que fue creado para los colombianos”, aseveró Galán.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro instruyó la disolución inmediata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran en situación de insolvencia, tras el rechazo del Congreso a la Reforma a la Salud. Petro recalcó que el Estado no se hará responsable de la deuda acumulada por estas entidades, la cual supera los 50 billones de pesos.

Esta medida fue dirigida a los titulares de Hacienda y Salud, quienes deberán proceder con la liquidación de las EPS en crisis, ante la falta de respaldo legislativo para un rescate financiero al sector.

Durante la reunión ministerial, Petro argumentó que transferir fondos públicos para saldar las deudas de las EPS sería perjudicial para la estabilidad fiscal del país. Según el presidente, destinar recursos estatales para cubrir compromisos adquiridos por actores privados no resulta viable y representa un riesgo para las finanzas de Colombia. En este contexto, Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia una reestructuración del sistema de salud, aunque el Congreso haya bloqueado la propuesta de reforma.

El jefe de Estado anunció que la Reforma a la Salud será presentada nuevamente cuando se instale el nuevo Congreso, el 20 de julio de 2026. De igual manera, la Reforma Tributaria será radicada en la misma fecha, en busca de una nueva oportunidad legislativa. Petro destacó que el futuro de estas iniciativas dependerá de la voluntad del electorado y del nuevo panorama político.

El presidente Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de EPS en quiebra y anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente en la próxima legislatura. - crédito Presidencia

La decisión de liquidar las EPS quebradas está respaldada por una orden judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el Decreto 0182 de 2026. Esta norma pretendía reorganizar territorialmente el sistema y redistribuir a los usuarios para mejorar la eficiencia. Petro atribuyó a la suspensión judicial la imposibilidad de implementar soluciones administrativas que, desde su perspectiva, habrían optimizado el servicio de salud.

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