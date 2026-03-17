Gustavo Petro confirmó que habló con el presidente de Francia, Emmanuel Macron: “Nos ayudará”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro habló vía telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron sobre temas de interés prioritario de su administración - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo en la jornada del martes 17 de marzo una comunicación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que propuso una alianza internacional para mediar y lograr un alto al fuego en Medio Oriente, a raíz de la situación en Irán. Durante la conversación, ambos mandatarios acordaron coordinar acciones diplomáticas a través de sus cancillerías para buscar una salida pacífica al conflicto en la región.

Tal y como lo expresó Petro, la conversación incluyó tanto la situación en esta zona del mundo, en la que se vive un conflicto a gran escala, como lo que viene ocurriendo en Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro. En ese sentido, el jefe de Estado enfatizó la urgencia de construir una coalición internacional que permita encontrar salidas diplomáticas a estas confrontaciones, que ocupan la agenda internacional en lo que va del 2026.

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El presidente Gustavo Petro confirmó en sus redes sociales que habló con su par francés, Emmanuel Macron - crédito @petrogustavo/X

“Acabo de hablar con el presidente Macron sobre el conflicto del medio oriente y las percepciones sobre la situación generada en Venezuela. Macron nos ayudará en desatar el número de países que buscarán un cese inmediato en el medio oriente”, escribió Petro en su perfil de X, en relación con este diálogo.

La Casa de Nariño comunicó que la propuesta del mandatario colombiano apunta a trabajar en equipo con las Cancillerías, para alcanzar una alianza por la paz en el mundo. La iniciativa busca sumar a Francia y a otros gobiernos interesados en la mediación, articulando esfuerzos multilaterales que permitan avanzar hacia el cese de hostilidades.

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