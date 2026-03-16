Colombia

Nueva cárcel de Riohacha abrirá en 2026 con capacidad para más de 1.700 internos: los detalles del proyecto penitenciario

La obra contempla espacios diferenciados para mujeres, comunidades indígenas y hombres, áreas de tratamiento de aguas y servicios especiales, bajo el seguimiento de entidades de control y cumplimiento de fallos judiciales

Guardar
La infraestructura de la nueva
La infraestructura de la nueva prisión en Riohacha tendrá capacidad para albergar 1.722 internos, incluyendo condenados y sindicados de diferentes perfiles judiciales - crédito Procuraduría General de la Nación

El sistema penitenciario de Colombia suma una nueva estructura a su capacidad, en medio de una crisis de hacinamiento que ha generado reiteradas alertas sobre derechos humanos.

El flamante Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha, La Guajira, se prepara para abrir sus puertas en junio de 2026, con la promesa de marcar un antes y un después en la gestión carcelaria de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Actualmente, más de 22.400 personas privadas de la libertad ocupan plazas inexistentes en las prisiones bajo control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), superando en 27,6% la capacidad oficial. El nuevo centro busca aliviar una sobrepoblación que se ha traducido en condiciones inhumanas y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional.

La inauguración de esta cárcel responde a una combinación de sentencias judiciales, mandatos internacionales y presión social acumulada por décadas. El proyecto, valorado en 307.969 millones de pesos, tiene un avance físico del 88% y representa una de las inversiones más sustanciales del Estado para enfrentar el hacinamiento carcelario y contribuir a la resocialización.

El centro contará con un
El centro contará con un pabellón femenino y un área especial para internas gestantes o madres, incluyendo un centro de desarrollo infantil para quince mujeres - crédito Uspec/Facebook

Características de la nueva cárcel de Riohacha

En 36.000 metros cuadrados se distribuyen ocho pabellones, uno de ellos para mujeres, además de áreas judiciales, administrativas y de visitas. El subdirector de seguimiento a la Infraestructura, Juan José Casasfranco, explicó al diario El Tiempo que el centro tendrá espacio para 1.722 internos: “El sistema de recolección de aguas residuales ya cuenta con un tratamiento que permite el reúso de caudales, de tal manera que se pueda disminuir el consumo de agua que es tan escasa en el distrito”, señaló.

En el caso de las mujeres, se habilitó un pabellón con capacidad para 152 internas, incluyendo un centro de desarrollo infantil para hasta 15 madres gestantes. El diseño contempla también áreas de sanidad, talleres, lavandería y un salón de armonización pensado para comunidades indígenas.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, destacó la incorporación de un pabellón exclusivo para miembros de la comunidad Wayuú procesados por la justicia ordinaria.

“Para ellos se construyó una especie de maloka, que va a permitir el libre desarrollo de sus culturas étnicas, de tal manera que los funcionarios de custodia y vigilancia puedan contribuir en la construcción del tejido social y lograr el avance de la resocialización para lograr mejores condiciones en esa zona del país”, argumentó. La maloka tendrá capacidad para 218 personas.

El proyecto de la cárcel
El proyecto de la cárcel en Riohacha busca aliviar el hacinamiento carcelario nacional, que actualmente muestra una sobrepoblación del 27,6% según datos del Inpec - crédito Uspec/Facebook

Este enfoque diferencial, considerado un hito en materia de redención de pena con perspectiva étnica, responde a una problemática concreta: la cárcel actual de Riohacha presenta un hacinamiento del 267%, mientras que el centro transitorio de la Policía reporta una sobrepoblación del 3.700%.

Temas Relacionados

Crisis hacinamiento ColombiaNueva cárcel en ColombiaCárcel en RiohachaCárcel La GuajiraEstablecimiento de Reclusión de Orden Nacional de RiohachaInpecUspecDetalles nueva cárcelColombia-Noticias

Más Noticias

Luisa Fernanda W reveló que, tras interpretar una señal que consideró divina, comprendió que Pipe Bueno era “la persona indicada”

La creadora de contenido confesó que, antes de iniciar su relación con el cantante, pidió una señal a Dios y, según relató, esa intervención facilitó el acercamiento entre ambos y el inicio de su historia de amor

Luisa Fernanda W reveló que,

Asesinados dos policías en plena vía cerca a Girardot, en Cundinamarca: cuatro personas fueron capturadas

Las víctimas fueron identificadas como Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de ese departamento

Asesinados dos policías en plena

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

La primera tarjeta amarilla en el duelo contra Bayer Leverkusen fue para el colombiano, sancionado por una patada en la cabeza de un jugador rival durante la disputa del balón

Analista arbitral en Alemania aseguró

Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por la caída en los precios de la canasta familiar: “Hay más alimentos en la nevera de las familias”

El reciente informe del Panel de Precios de la Canasta Familiar evidenció que los precios de productos esenciales disminuyeron 1,8% en el último año, aunque persisten diferencias entre ciudades y varios alimentos frescos continúan mostrando incrementos

Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por

Elecciones presidenciales 2026: qué sigue tras la inscripción de los candidatos presidenciales

El proceso contempla modificaciones en candidaturas, la realización de un sorteo para la ubicación de aspirantes en el tarjetón y el comienzo de la selección de los ciudadanos encargados de las mesas de votación

Elecciones presidenciales 2026: qué sigue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló que,

Luisa Fernanda W reveló que, tras interpretar una señal que consideró divina, comprendió que Pipe Bueno era “la persona indicada”

Mari Manotas, ‘ex’ del comediante Alejandro Riaño, confirmó que terminó con su pareja: “Estoy entusada, me ha dado duro”

Karol G habló de lo que significa ser la primera latina ‘headliner’ del festival de Coachella: “Va a ser tan hermoso”

En abril comenzaría la nueva gira de Karol G ‘Tropicoqueta Tour’: se presentaría en Colombia a finales del 2026

La Toxi Costeña reaccionó a la salida de Beba de ‘La casa de los famosos’: “No te podías comparar conmigo”

Deportes

Este es el número de

Este es el número de puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1

Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 luego de la fecha 11: Nacional sigue líder con un partido menos