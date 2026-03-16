Alertan por nuevo frente frío en Colombia: habría lluvias, vientos fuertes y posible mar de leva en el Caribe

El Ideam mantiene vigilancia sobre las condiciones climáticas ante posibles cambios en el comportamiento atmosférico en el Caribe colombiano. - crédito Ideam y Colprensa

Las autoridades meteorológicas del país encendieron nuevamente las alertas ante la llegada de un nuevo frente frío que podría impactar principalmente la región Caribe colombiana, generando cambios en las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el sistema climático ya está siendo monitoreado por especialistas debido a su posible incidencia en el comportamiento del clima en varias zonas del territorio nacional.

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El Heraldo afirmó que según Rodney Poveda, meteorólogo de turno de la entidad, este fenómeno proviene desde Norteamérica y podría provocar incremento en los vientos, aumento del oleaje y mayor nubosidad en el Caribe colombiano.

Zonas del Caribe que podrían verse afectadas

El sistema tendría incidencia principalmente en las zonas costeras del país, donde se prevé un aumento en la intensidad de los vientos y en el movimiento del mar.

Entre las áreas que podrían experimentar estas condiciones se encuentran:

Atlántico

La Guajira

Magdalena

Sucre

Córdoba

Las aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Las autoridades recomiendan a comunidades costeras y navegantes mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima. - crédito AFP

De acuerdo con el meteorólogo, este frente frío generaría una línea de inestabilidad atmosférica, fenómeno que altera la dinámica del clima en la zona tropical.

“Este frente lo que hace es generar una línea de inestabilidad, y esa línea de inestabilidad hace que se mueva un poquito esa zona de convergencia tropical hacia la parte norte del país”, explicó Poveda según El Heraldo.

Días en los que se esperan lluvias y nubosidad

El pronóstico preliminar indica que las condiciones más notorias se presentarían entre el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo, cuando se podrían registrar aumentos de nubosidad y lluvias moderadas en varias zonas del Caribe colombiano.

Aunque el fenómeno podría generar precipitaciones, el experto aclaró que no se prevé que tenga la misma intensidad que el frente frío registrado a comienzos de febrero, el cual dejó fuertes lluvias en distintas regiones.

“Estamos monitoreando el sistema. No va a traer lluvias tan fuertes como el que nos trajo precipitaciones iniciando febrero, pero sí puede traer nubosidad y lluvias”, detalló el especialista según el medio ya mencionado.

Los meteorólogos reiteraron que este tipo de sistemas son comunes durante esta época del año, debido a las condiciones climáticas que se presentan en el hemisferio norte.

¿Por qué siguen llegando frentes fríos a Colombia?

De acuerdo con el Ideam, la presencia de frentes fríos en el país durante los primeros meses del año está relacionada con el invierno en Norteamérica, especialmente en países como Estados Unidos y México.

Durante esta temporada, las masas de aire frío descienden hacia el sur, interactúan con sistemas atmosféricos tropicales y generan cambios en la nubosidad, lluvias y vientos en zonas del Caribe y del norte de Suramérica.

Meteorólogos señalan que los primeros días del mes ya registran un aumento inusual en los niveles de precipitación. - crédito Ideam

Expertos advierten más lluvias, vendavales y granizadas

A este panorama se suman las advertencias de otros especialistas en clima. El meteorólogo e investigador Max Henríquez alertó según el medio ya mencionado, que Colombia podría enfrentar más episodios de lluvias intensas, vendavales e incluso granizadas durante lo que resta de marzo.

Según el experto, estas condiciones se explicarían por la interacción entre el fenómeno climático La Niña y el inicio anticipado de la temporada de lluvias en el país.

Henríquez señaló que los registros de precipitaciones ya muestran comportamientos fuera de lo habitual.

“La lluviosidad ya alcanzó la mitad del promedio mensual en los primeros diez días del mes”, explicó el investigador, lo que evidencia un incremento significativo frente al comportamiento climático normal.

El especialista advirtió que la combinación entre La Niña y la temporada invernal podría generar eventos meteorológicos más intensos durante varias semanas.

“La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, afirmó.

Posible mar de leva en el Caribe

Uno de los fenómenos que más preocupa a los expertos es la posibilidad de que se presente mar de leva en las costas del Caribe, especialmente hacia finales de la semana.

De acuerdo con las proyecciones del meteorólogo, entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo podrían registrarse condiciones de fuerte oleaje a lo largo del litoral que comparten Costa Rica, Panamá y Colombia.

Este fenómeno ocurre cuando los vientos soplan de forma perpendicular a la línea costera, generando un aumento significativo en el movimiento del mar.

“Los vientos llegan perpendicularmente al litoral y eso es lo que arruga la superficie del mar frente a las playas y puertos. A estar pilas”, advirtió el especialista.

Investigadores climáticos siguen analizando el comportamiento del Pacífico ante posibles cambios en los próximos años. - crédito X

Advertencia sobre un posible “Super El Niño” en los próximos años

Además de las condiciones actuales, Henríquez también hizo referencia a proyecciones climáticas de largo plazo que han comenzado a generar preocupación entre los expertos.

Según explicó, estudios del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo han identificado anomalías recientes en la temperatura de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico.

Estas alteraciones podrían estar asociadas con la posible aparición de un evento de El Niño de gran intensidad hacia finales de 2026 o durante 2027.

Los modelos climáticos analizados por el organismo europeo sugieren que las temperaturas del océano podrían elevarse entre 1,5 °C y 3,1 °C, lo que indicaría la llegada de una fase de calentamiento extremo.

De concretarse este escenario, el planeta podría enfrentar una etapa de temperaturas globales más altas y periodos de sequía más intensos, un patrón climático opuesto al actual predominio de lluvias.