Así funcionarán los nuevos parques inundables de Medellín ante fuertes lluvias: absorberían miles de litros de agua en zonas vulnerables

El plan de parques inundables en Medellín busca mitigar las inundaciones frecuentes causadas por lluvias extremas y crecimiento urbano descontrolado - crédito Alcaldía de Medellín

La ciudad de Medellín impulsa una transformación urbana con la creación de parques inundables y nuevas áreas verdes como respuesta a las frecuentes inundaciones que afectan zonas pobladas.

El plan abarca 40.000 metros cuadrados de espacio público multifuncional, siguiendo referentes europeos, y busca mitigar el impacto de lluvias extremas mediante intervenciones sostenibles.

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Según la información difundida por la administración distrital, la capital de Antioquia desarrolla una estrategia de adaptación climática que incluye la construcción de parques inundables, recuperación de áreas naturales y mejoras en la infraestructura hidráulica.

Las autoridades aspiran a reducir el riesgo en barrios vulnerables, aumentar la capacidad de absorción del suelo y ofrecer soluciones innovadoras inspiradas en modelos de Europa.

Recuperación de espacios públicos, saneamiento de afluentes y prevención de edificaciones en zonas de riesgo forman parte integral de la estrategia en Medellín - crédito Dagrd

La problemática de las inundaciones en Medellín se origina por la confluencia de factores naturales y urbanísticos. La ciudad está atravesada por más de 4.000 quebradas, y su localización en el Valle de Aburrá, de alta pluviometría, la expone a lluvias intensas y de corta duración.

El crecimiento acelerado, la urbanización de zonas inundables y el uso generalizado de concreto redujeron drásticamente la capacidad de absorción del suelo. Las canalizaciones y obras hidráulicas, algunas con décadas de antigüedad, han envejecido, mientras continúan los asentamientos en áreas de riesgo.

Además, el cambio climático intensifica los episodios de lluvia y eleva el peligro de desbordamientos en sectores críticos. Apenas en enero de 2026, por ejemplo, en solo 44 minutos cayó el equivalente a un mes de precipitación sobre El Poblado, provocando bloqueos y daños en arterias clave y zonas residenciales.

El plan de adaptación climática y parques inundables en Medellín

Como respuesta, las autoridades elaboraron un plan de adaptación y mitigación que contempla diversos frentes de acción. El programa prevé una inversión de $663.000 millones e incluye la intervención de 350 puntos críticos en 91 quebradas.

El objetivo es habilitar 40.000 metros cuadrados de espacio público sostenible y construir 21 nuevas obras hidráulicas para reforzar la seguridad, especialmente en zonas vulnerables.

El programa de parques inundables incluye la intervención de 350 puntos críticos en 91 quebradas propensas a inundación y ocupación irregular - crédito Alcaldía de Medellín

Las acciones abarcan la reconducción de cauces, restauración de canales y mitigación del riesgo con soluciones basadas en la naturaleza. Otra prioridad es ampliar las áreas de retirada en quebradas y evitar nuevas ocupaciones en regiones peligrosas, al tiempo que se incrementan los espacios públicos de calidad.

Cómo funcionarán los parques inundables

La innovación central del programa es la creación de “parques inundables”, también conocidos como “jardines hidráulicos” o “barreras absorbentes naturales”.

Según información difundida por El Colombiano, estos espacios incorporan suelos vegetales, taludes con especies de alta absorción y pavimentos filtrantes, que permiten retener el exceso de agua y reducir su impacto en áreas habitadas.

El modelo prevé varias capas de contención: primero, muros o taludes laterales que absorben parte del caudal; luego, materiales naturales y vegetación baja actúan como barrera; finalmente, una corona de pavimento filtrante complementa la retención. Así, los parques funcionarán como una esponja urbana, disminuyendo el flujo de agua de lluvia y favoreciendo el equilibrio ecológico.

Una obra ya avanzada es el tanque de retención hidráulica bajo la cancha de fútbol de Parques del Río Norte, con capacidad para más de 1.100 metros cúbicos de agua. El Gran Parque Medellín (futuro nombre del reformado aeroparque Juan Pablo Segundo en Belén) suma 220.000 metros cuadrados de áreas verdes diseñadas para captar el agua de lluvias extremas y prevenir inundaciones.

El cronograma de obras prioriza quebradas como La Honda, Altavista y La Rafita en 2026, alcanzando progresivamente 350 puntos críticos para 2028 - crédito Booking

Otras intervenciones se desarrollan en quebradas como Altavista, La Honda y La Rafita, con el doble propósito de crear zonas de recreo y proteger las áreas de retiro ante futuras emergencias. Estos espacios buscan impedir que se edifiquen viviendas informales en franjas de seguridad ya afectadas por eventos climáticos.

La adaptación del modelo se basa en experiencias exitosas de ciudades europeas que han implementado parques inundables, adecuando la tecnología y el diseño a las condiciones naturales y sociales de Medellín.

Áreas beneficiadas y cronograma de ejecución

El programa comienza con intervenciones en sectores críticos de Medellín y su área metropolitana. Durante 2026, se intervendrán quebradas como La Honda, Altavista, El Pelón, La Chorrera, La Cabuyala y La Aguadita.

Asimismo, la administración prevé que durante este año también se adelanten las obras en La Máquina (Manrique), La Llorona (Aranjuez), El Indio y La Presidenta (ambas en El Poblado).

Para el periodo 2027-2028, el cronograma contempla la recuperación de quebradas adicionales, como Iguaná, La Picacha, La Rosa, Cauces, La Milagrosa y La Rafita, hasta alcanzar la meta de 350 puntos críticos intervenidos y disminuir el riesgo hídrico en la región.

Las medidas avanzan en paralelo a la recuperación de espacio público, el saneamiento de afluentes y la mitigación de riesgos, siempre con la meta de restablecer la función ecológica y social de los cuerpos de agua.