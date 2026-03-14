Bogotá abrió vacantes para conductores con salarios de hasta $5,5 millones: así puede aplicar

El programa Talento Capital, de la Alcaldía de Bogotá, gestiona la convocatoria con 45 vacantes para conductores con licencia C2 o C3 y salarios de hasta $5.520.000 mensuales- crédito VisualesIA

Para manejar un camión de carga o un vehículo de gran capacidad en Colombia no basta con saber conducir, se necesita una licencia especial. Hay dos categorías clave para este tipo de trabajo.

La C2 habilita para conducir vehículos de transporte de carga con dos ejes, como camiones medianos. La C3, por su parte, permite operar vehículos más grandes, de tres o más ejes, los que se ven cargados de mercancía en las carreteras del país.

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Estas licencias se obtienen mediante un trámite ante el organismo de tránsito y acreditan que el conductor está habilitado técnica y legalmente para operar ese tipo de vehículos. Si alguien cuenta con alguna de las dos, hay una oferta laboral en Bogotá que vale la pena conocer con detenimiento.

El programa Talento Capital, que depende de la Alcaldía de Bogotá y tiene como propósito conectar a ciudadanos con ofertas de empleo formal, publicó una convocatoria con 45 vacantes disponibles para conductores. La empresa vinculada al proceso es Eficacia SAS y el plazo para inscribirse corre hasta el 25 de marzo de 2026.

¿Cuánto paga y qué implica el trabajo?

Bogotá abrió 45 vacantes para conductores de carga pesada con sueldos que oscilan entre $4.000.000 y $5.520.000, en un proceso que cierra el 25 de marzo de 2026- crédito VisualesIA

El rango salarial va de $4.000.000 a $5.520.000 mensuales, según el perfil del candidato y las responsabilidades que asuma. Las funciones incluyen transporte de mercancía a nivel local y nacional, entrega de productos y atención al cliente durante el proceso de distribución.

Esto significa que el conductor no solo lleva la carga de un punto a otro, sino que también tiene contacto directo con quienes reciben los pedidos en destino.

Los requisitos son claros. En primer lugar, contar con licencia de conducción C2 o C3 vigente. En segundo lugar, acreditar mínimo dos años de experiencia como conductor, de forma certificable, es decir, con documentos que lo respalden, como cartas de empleadores anteriores o contratos laborales. Se valora especialmente la experiencia en el sector de alimentos, aunque no es un criterio excluyente.

Los aspirantes deben acreditar mínimo dos años de experiencia certificable como conductores y no tener comparendos de tránsito vigentes para participar en el proceso de selección- crédito VisualesIA

El nivel educativo mínimo requerido es bachillerato. No es necesario contar con estudios universitarios ni técnicos para participar en el proceso.

Hay una condición adicional que conviene revisar antes de postularse: no tener comparendos de tránsito vigentes. Un comparendo vigente es una multa pendiente de pago o en proceso de cobro. Si hay deudas activas con las autoridades de tránsito, la postulación no procede.

En cuanto a los documentos, se necesitan tres: hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía y, en el caso de personas extranjeras, copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), un documento que el gobierno colombiano expide a migrantes venezolanos para regularizar su situación en el país.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

La postulación es completamente virtual y gratuita a través de la plataforma Talento Capital; las entrevistas se realizan por Microsoft Teams entre las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m.- crédito VisualesIA

Todo es virtual y gratuito. Los interesados deben ingresar a la plataforma del programa Talento Capital, crear un perfil o actualizarlo si ya tienen uno, registrar sus datos personales y cargar la hoja de vida. Una vez hecho esto, las empresas revisan las postulaciones y contactan a quienes cumplan el perfil para avanzar a entrevistas y verificación de experiencia.

Las entrevistas se realizan a través de Microsoft Teams, en un horario entre las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m. Por eso es importante tener acceso a un dispositivo con cámara y conexión a internet estable el día que se programe la cita. No hace falta desplazarse a ninguna oficina ni sede física.

Desde el Distrito advierten que ni la inscripción ni ninguna etapa del proceso de selección tiene costo. Si alguien solicita un pago para “gestionar” la postulación o “asegurar” un cupo, se trata de una estafa. El proceso no requiere intermediarios de ningún tipo.

Quienes quieran estar al tanto de otras convocatorias similares pueden seguir el canal de WhatsApp llamado ‘Empleo en Bogotá’, donde el Distrito publica ofertas de manera periódica para distintos perfiles y sectores de la economía.