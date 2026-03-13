El candidato presidencial Iván Cepeda hizo precisiones de su estado de salud: “Sobre la base de estrictos controles médicos”

Iván Cepeda difundió un comunicado en X dirigido a los periodistas de Blu Radio, solicitando que no se propaguen rumores sobre su salud y reiterando su compromiso con la transparencia en la campaña - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a los rumores sobre su estado de salud que se han difundido en medios de comunicación y las redes sociales, en plena campaña electoral, a menos de tres meses de la primera vuelta prevista para el 31 de mayo de 2026.

La polémica se intensificó luego de que los periodistas Néstor Morales y Felipe Zuleta debatieran en la emisora Blu Radio sobre la pertinencia de conocer el historial médico de los aspirantes presidenciales, incluyendo antecedentes de infartos u otras enfermedades.

Durante la transmisión en vivo del 12 de marzo, los comunicadores analizaron la importancia que tiene para la ciudadanía y el debate político el estado de salud de los candidatos. Morales, además, señaló que “el estado de salud de Iván Cepeda debería ser, en serio, un asunto de verdad de debate político”.

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Iván Cepeda difundió un comunicado a través de su cuenta en X, dirigido a Néstor Morales y Felipe Zuleta de Blu Radio - crédito crédito Iván Cepeda/X

Durante la conversación, la preocupación trascendió el caso individual de Cepeda, y se remarcó que en Colombia no existen antecedentes recientes de presidentes apartados del poder por razones de salud, a diferencia de Estados Unidos, donde la figura de la vicepresidencia contempla la sucesión de manera más visible. Un ejemplo histórico es el de Lyndon B. Johnson, quien asumió la presidencia tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963

En contraste, en la historia reciente de Colombia, la sucesión por enfermedad fue gestionada años atrás mediante la figura del designado presidencial, como ocurrió en el gobierno de Ernesto Samper cuando el doctor Carlos Lemos ocupó interinamente la primera magistratura durante la convalecencia de Samper en Canadá.

Ante la repercusión de estos comentarios, Cepeda emitió un comunicado a través de su cuenta en X el 13 de marzo, dirigido a los periodistas, en el que subrayó la necesidad de tratar la información sobre salud con responsabilidad.

Según el senador, “la condición de la salud de toda persona es un asunto que debe ser tratado de la manera más responsable por los medios de comunicación”, y advirtió que cualquier duda difundida con base en especulaciones o rumores “genera representaciones falsas sobre la capacidad idónea para ejercer en forma óptima una función en la vida pública”.

Cepeda enfatizó que su candidatura se sustenta en evaluaciones médicas rigurosas. En sus palabras, “mi decisión de asumir la candidatura presidencial por el Pacto Histórico se ha hecho sobre la base de estrictos controles médicos que son verificables”.

El periodista Néstor Morales abordó la relevancia del estado de salud de los candidatos presidenciales para el debate público - crédito Blu Radio

Con esto, el senador busca demostrar que su participación en la contienda electoral se realiza con plena capacidad física y mental, sin impedimentos que puedan limitar su desempeño en un eventual mandato presidencial.

Además, Cepeda dejó abierta la posibilidad de difundir información clínica adicional si surgieran hechos verificables que lo hicieran necesario para la opinión pública: “Si ustedes poseen información en el sentido de que tengo algún problema que me impida ejercer la Presidencia de la República por mi condición física o mental, solicito se sirvan informarlo de manera pronta y oficial”.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia: “De no ser así, exijo a ustedes que no se propaguen especulaciones que puedan tener propósitos electorales”.

El interés público por la salud del senador no es reciente. Entre 2018 y 2022, Cepeda superó dos diagnósticos de cáncer —primero de colon y luego de hígado— ambos informados públicamente y tratados con cirugías y quimioterapia.

Iván Cepeda superó públicamente diagnósticos de cáncer de colon en 2018 y de hígado en 2022, recuperándose tras cirugías y tratamientos especializados, hechos que ha puesto como ejemplo de transparencia y resiliencia en su trayectoria política - crédito prensa Iván Cepeda

Tras estos episodios, retomó sus labores legislativas sin restricciones médicas y ha utilizado su experiencia para promover la salud pública como un derecho fundamental, consolidando un mensaje de transparencia y responsabilidad en su trayectoria política.

En marzo de 2026, Cepeda se mantiene activo en recorridos de campaña, debates y eventos públicos, reforzando sus declaraciones sobre estar en condiciones óptimas para asumir una eventual presidencia.

El senador ha insistido en que cualquier cambio en su estado de salud será informado de manera oficial y oportuna, buscando cerrar la puerta a especulaciones infundadas sobre episodios cardíacos o recaídas de enfermedades anteriores.