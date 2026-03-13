Nevó en el nevado del Ruiz: estas son las imágenes del espectáculo blanco que es tendencia en Colombia

La vía que une Manizales con Murillo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, quedó cubierta de nieve el jueves 12 de marzo. El hielo sobre el asfalto obligó a extremar precauciones- crédito @ColombiaOscura/ Hedilberto Rodríguez /X/VisualesIA

Una postal que Colombia rara vez tiene la oportunidad de ver se presentó este jueves 12 de marzo de 2026 en plena cordillera Central. La vía que comunica a Manizales con el municipio de Murillo, uno de los corredores de alta montaña más elevados del país, amaneció envuelta en blanco.

Nieve sobre el asfalto, nieve en los bordes del camino, nieve sobre el páramo. Las personas que transitaban por allí sacaron sus teléfonos y lo que grabaron terminó recorriendo el país entero en pocas horas.

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Las imágenes que se compartieron en redes sociales muestran una calzada completamente cubierta, rodeada por un paisaje que parece pertenecer a otro continente. Una espesa nubosidad bajó sobre el macizo volcánico y la combinación de nubes, blancura y altitud produjo una escena que emocionó a los caldenses.

Quienes iban de paso se detuvieron. Quienes viven en la capital caldense salieron a mirar por las ventanas de sus casas para divisar el pico nevado de la montaña. El resultado fue una avalancha de contenido en redes sociales que muchos colombianos vieron desde sus casas con la misma mezcla de sorpresa y admiración.

El páramo que rodea el Nevado del Ruiz amaneció completamente blanco. Para que esto ocurra en Colombia se necesita una combinación poco frecuente: humedad alta y temperatura bajo cero al mismo tiempo- crédito @ParquesColombia/X

¿Cómo se forma nieve en una carretera colombiana?

Colombia está ubicada justo sobre la línea ecuatorial, lo que significa que no tiene invierno en el sentido clásico de la palabra. No hay una época del año en que la temperatura caiga de forma generalizada como ocurre en Europa o en el norte de América. Aquí no hay estaciones térmicas.

Entonces, ¿cómo puede nevar? Para que eso ocurra en esta parte del mundo, tienen que coincidir dos condiciones al mismo tiempo y en el mismo lugar: que el aire esté muy cargado de humedad, es decir, que lleguen nubes densas con mucha agua acumulada, y que la temperatura en esa altitud caiga por debajo de los cero grados centígrados. Cuando eso sucede, las gotas de lluvia no llegan al suelo como líquido, sino que se congelan en el camino y caen en forma de cristales. Eso es la nieve.

La vía Manizales-Murillo supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar en varios de sus tramos, bordeando el Parque Nacional Natural Los Nevados. A esa altitud, el frío es permanente, pero la humedad no siempre está presente. Cuando ambas condiciones se juntan, ocurre lo que se vio este jueves.

Una espesa capa de nubes descendió sobre el macizo volcánico mientras la nieve cubría el entorno. Las imágenes recorrieron el país en cuestión de horas- crédito @sgcol/X

Un fenómeno cada vez más inusual

Aunque hace algunas décadas estas nevadas a nivel de carretera no eran tan excepcionales, hoy en día generan tanto revuelo precisamente porque se han vuelto poco frecuentes. Los glaciares colombianos pierden entre el tres y el cinco por ciento de su superficie cada año.

La altitud a la que la nieve se mantiene sin derretirse sube progresivamente, alejándose del nivel donde están las carreteras, los cultivos y los páramos bajos. Por eso, cuando la nieve logra descender hasta donde pueden verla los viajeros, la reacción es inmediata.

El Nevado del Ruiz bordea una de las carreteras más elevadas de Colombia. Los glaciares de esta zona pierden entre el 3 % y el 5 % de su superficie cada año, lo que hace que nevadas como esta sean cada vez más escasas- crédito @alvarohgallego/X

Las noches muy frías en el páramo generan con más frecuencia otro fenómeno: las heladas, esas capas de escarcha que queman los cultivos al amanecer. Pero eso no es nieve. La nieve requiere humedad en el aire, y esa combinación es cada vez más escasa.

Después de una nevada, el hielo que queda sobre el asfalto convierte la carretera en una superficie resbaladiza durante horas. Las autoridades de tránsito mantienen alertas de precaución activas en estos casos.

A eso se suma que durante todo el 2026 rige una restricción vehicular por días para fines de semana y festivos en esta vía, una medida establecida por Parques Nacionales Naturales para proteger el ecosistema de páramo del flujo de vehículos. Quienes planeen visitar la zona deben verificar qué placas tienen autorización antes de salir.